BAŞKAN Erdoğan canla başla Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için uğraşıyor. Zaten iki tarafın da görüşebildiği tek lider Erdoğan.

Bu gerçek. Diğer bir gerçek de bazı güçleri savaşının uzamasını istediği..

Gelin isterseniz olaya ikinci ŞIK'tan bakalım... Dün yazdığım gibi KARADENİZ'e salınan MAYINLAR da Türkiye'yi uzağa itmek, savaşı devam ettirmek içindi...

Neyse...

Olan bitene günlük bakmazsak gidilecek yeri aşağı yukarı hesap edebiliriz.

Tek yapılması gereken STRATEJİK bakmak.

Anlık, günlük, haftalık, aylık değil UZUN SOLUKLU düşünmek durumundayız.

İnsanlar ölüyor, şehirler yıkılıyor, çocuklar öksüz kalıyor ancak KURGUYU hayata geçirenler ZAR ATMIYOR. Belli bir hedef doğrultusunda gidiyor. Savaş başlamadan önce de baktığım yer ABD'nin dış borcu ve zayıflayan otoritesiydi. Ya bunu düzeltecekler ya kendi sınırlarına çekileceklerdi.

İLK ŞIK hayatta... ABD'nin nefes alabilmesi ve oyun kurucu olarak devam etmesi için İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'ndan sonra kontrol ettiği AVRUPA'yı tekrar dizginlemesi şarttı. Savaşın öncesine, BAŞKAN TRUMP dönemine bakalım. ABD DERİN DEVLETİNİN fikrini en açık söyleyen isimdi çünkü.

ABD'de BAŞKANLARI çok önemsemenin bir anlamı yok.

Kendi kararlarını uygulamak isteyen Kennedy'yi götürdüler. Kennedy, ABD ile ALMANYA arasında denge istedi. Sovyetler'i taca çıkartacaktı. Öldürüldü.

Bu nedenle BAŞKANI getiren güce, onun hedefine kilitlenmek önemli...

Başkan Trump bu günü dünden haber veriyordu...

Hatırlayın... Önce NATO'ya yapılan ödemeler konusunda hepsine tepki gösterdi. "Sizi bedavaya koruyamayız" dedi... Macron, AVRUPA ORDUSU fikrini ortaya atınca "Biz olmasaydık Paris'te ALMANCA konuşuyordunuz" diye cevap verdi... Bunlar öne çıkanlardı.

Dahası da vardı... "Almanya'yı biz koruyoruz, Fransa'yı biz koruyoruz, tüm bu ülkeleri biz koruyoruz. Sonra birçok ülke gidip Rusya'yla boru hattı anlaşması yaparak Rusya'nın kasalarına milyarlarca dolar ödüyor...

Yani hem biz sizi Rusya'ya karşı koruyacağız hem de siz Rusya'ya milyarlarca dolar ödeyeceksiniz, bence bu fazlasıyla uygunsuz... Bu ülkelerin harekete geçmesi gerekiyor ve 10 yıllık bir süreçte değil, hemen şimdi harekete geçmeleri gerekiyor.

Almanya zengin bir ülke buna rağmen harcamaları biraz artırmaktan bahsediyor.

Derhal artırabilirler..." Başkan Trump'ın sözleri DERİN AMERİKA'nın sözleriydi ve BAŞKANLAR bundan sapamazdı. Trump "Baktığınızda Almanya, Rusya'nın esiri olmuş.

Kömür santrallerinden nükleerlerinden kurtuldular, petrol ve doğalgazlarının çok büyük kısmını Rusya'dan alıyorlar. NATO'nun buna el atması gerektiğini düşünüyorum..." çıkışı şimdi BAŞKAN Biden tarafından hayata geçiriliyordu...

Rusya ÇOCUKLARIN bile GÜLECEĞİ BİR NEDENLE UKRAYNA'ya giriyor ve TRUMP'ın dile getirdiği her konu canlanıyordu! NATO devreye giriyor, eski gücünü geri kazanıyordu! Almanya ve Avrupa, RUSYA ile karşı karşıya geliyor ve BÜTÜNLEŞME PROJESİ

BİÇİLİYORDU. Enerji için Rusya'ya miyarlarca dolar veren AVRUPA BİRLİĞİ şimdi RUS füzelerinden, tanklarından, uçaklarından korunmak için ABD'nin kapısına gidiyordu! Hem kesenin ağzını açıyorlar hem de "Yetiş ABD! Ruslar geliyor" çığlığı atıyorlardı. Washington ne istiyordu peki? Trump neyi dillendiriyordu? TAM DA BUNU!

Şu an Rusya'nın saldırısıyla yaşanan aslında BİR ve İKİNCİ DÜNYA SAVAŞLARI'nda çarpışan iki EKOLÜN sahne almasından başka bir şey değildi.

Almanya AVRUPA'yı peşine takarak GAZ üzerinden PETROL üzerinden Rusya'yı kendine bağlayıp Çin'e kadar uzanan yolu açacaktı. Bu gerçekleştiği an TÜRKİYE'nin kontrolü daha kolay hale gelecekti.

STRATEJİK olarak adımları buydu! Sonuç olarak İngiltere ADA'ya mahkum olacak, ABD de kendi liginde oynayacaktı. Bunu en iyi bilen İNGİLTERE'ydi. O da ABD ile birlikte RUSYA'ya GENİŞ ALAN SUNARAK oyunu bozdu. Türkiye zaten 2013'ten sonra yaşadığı sarsıntılarla direksiyonu AVRUPA'dan uzağa kırmıştı.

İlk savaşta ALMANYA ile birlikte adım atan TÜRİYE İKİNCİ BÜYÜK SAVAŞTA dışarıda kalmayı başarmıştı. Şimdi ise en yakıcı olanı sahneye koydular.

24 Şubat'ta başlayan RUS YÜRÜYÜŞÜNÜN bir ay sonra duracağını ve orada kalacağını öngören ABD'nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges "Ruslar Kiev'i almayacak.

Odessa'ya, Mariupol'e yüklenecekler... Savaş bu yıl boyunca da sürecek..." açıklaması yapıyordu...

Zaten ben de defalarca "Bu savaş hemen bitmeyecek.

Bitmesini istemeyenler var..." diye not düşüyordum. Çünkü Rusya'nın hareket tarzının AVRUPA'ya karşı bir SEFER olduğu ortadaydı. Zelensky ya da Ukrayna burada harcanan enstrümandan öte bir şey değildi. Avrupa'nın KÜRESEL YÜRÜYÜŞÜ biçilmeliydi. Bunu engellemek için askerler sahada. ABD'de üst düzey askerler arasında da ilginç yorumlar var! Önemli bir isim "Biden'ın Rusya'ya gözdağı verdiğini düşünmüyorum.

Bilakis önünü açıyor gibi konuşuyor..." diyordu.

ABD-İNGİLTERE ittifakının AVRUPA'nın RUSYA ile DOST olamayacağını göstermesi gerekiyordu.

Gösteriyorlar da... Bombalar mermiler füzeler Kiev'e, Odessa'ya, Mariupol'e düşse de sarsılan AB BAŞKENTLERİYDİ...

Berlin'di, Paris'ti, Brüksel'di!

Avrupa "PES etmezse" savaş daha da fazla büyüme potansiyeline sahipti. Putin ve Rusya OTORİTER olarak tanımlanıyor, BATI'nın da görevinin demokrasiyi savunmak olduğu sık sık tekrarlanıyordu. YANİ DENGENİN BİR TARAFINA

ABD'nin koruduğu BATI, diğer tarafına ise RUSYA'nın kontrol edeceği ASYA yerleştiriliyordu...

Bu yapılırken de DOĞAL GAZDA orta Avrupa, Almanya, İskandinav ülkeleri, Balkan ülkeleri vazgeçilmez bir şekilde Rus gazına bağımlılığı maalesef devam edecekti. Kim ne derse desin AVRUPA'nın yılda 155 milyar metreküp gazı başka bir adresten alma şansı yok! Böyle bir ihtimal SIFIR! Yani AVRUPA "PES" demezse EKONOMİSİNİ YIKACAKLARDI... TESLİM BAYRAĞI SALLANINCAYA KADAR SAVAŞIN BİTME İHTİMALİ YOK... Konu UKRAYNA değil çünkü...