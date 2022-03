İSİMLERE girmek istemediğim için bazı okurlarımız detay sormakta.

Ki çok haklılar.

Amacım şu an içinden geçtiğimiz dönemde KÜRESEL GÜÇLERİN ne düşündüğünü anlamak ve amaçlarını aktarmak! Bunu bilmediğimiz zaman her yazılan ya da söylenen, OMİCRON kadar yer tutmaz yerkürede... Eğer okullarda okutulan tarihin, siyasetin ve ekonominin dışına çıkabiliyorsanız OLAN BİTENİ anlamakta zorlanmazsınız. Bir de medyanın ağır bombardımanından kurtulmalısınız tabii...

Yoksa yandınız...

Bakın!

Joseph Robinette Biden Jr. 20 Kasım 1942'de Pensilvanya'da dünyaya geldi. Deleware'de (New Castle County) büyüdü. 1968'de Syracuse Üniversitesi'nden HUKUK DİPLOMASI aldı!

1970'te New Castle County Meclis Üyesi seçildi. 1972'de Deleware'den SENATOYA seçildiğinde 30 yaşındaydı! Ve Amerikan tarihinin en genç altıncı senatörü oluyordu! Biden, Irak savaşının, Yugoslavya'ya yapılan müdahalenin, Doğu Avrupa ile NATO yakınlaşması gibi pek çok konunun içinde merkezinde yer aldı! YANİ BIDEN ABD DERİN DEVLETİNİN YETİŞTİRDİĞİ VE ÜLKEYİ EMANET ETTİĞİ İSİMLERDENDİ.

Bu nedenle 30 YAŞINDA SENATÖR YAPILIYORDU.

Bunu not edin! Bu nedenle Biden'ın hareketlerini asla ve kat'a DEMOKRAT ÇERÇEVEDEN göremezdik!

Bir PARTİYE sığmazdı.

Çünkü arkada ABD DERİN DEVLETİ vardı. Biden ön yüzdü! Hatta Başkan Obama'nın yanına verilerek onu da kontrol eden kişiydi. Ancak bunlar gazete sayfalarında, kütüphanedeki kitaplarda yazmazdı. Yıllarca yazdığım gibi ABD ile RUSYA'nın yakınlığını da bulamazdınız. Böyle bir kayıt yoktu. Ancak sonuçlar üzerinden, ÇIKARLAR üzerinden, kim ne kazanacak sorularına verdiğiniz doğru cevaplarla bu GİZLİ İTTİFAKI sobelemek mümkündü.

ABD'yi, AVRUPA'dan gelenler kuruyordu. Ancak bu insanlar, yeni kıtada yeni bir dünya kuruyordu. Amerikan tarihine bakın İngilizler'i, Fransızlar'ı, Almanlar'ı hatta yardım istendiği için ROMANOVLAR'ı görürsünüz.

ABD, AVRUPA'ya rağmen yükselen bir organizasyondu.

ŞİRKETLERİN kurduğu imparatorluktu. Tarihin en büyüğü oldular... Çin'den Kanada'ya kadar etkinlikleri vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise askeri, siyasi ve ekonomik olarak daha önce yapılamayanı yaptılar ve dünyayı kontrol ettiler. Gerçek bu. Sev ya da sevme. NATO'yu özellikle AVRUPA'yı kanatları altında tutmak için meydana getirdiler.

Herkese rol vererek 70 yılı böyle geçirdiler. Ancak DİJİTAL DÜNYA oyunu bozuyor bazı hamleleri zorunlu hale getiriyordu. Bizim okullarımızda masal öğretilir! Çocuklarımıza muhakeme öğretmeyiz. Ya da izin vermezler! Koskoca SOVYETLER'i düşünün, arkasında da Romanovlar'ı!

Bu insanlar aklını mı yitirdi ki dünyayı karşılarına almak için, YAPTIRIM manyağına dönmek için UKRAYNA'ya girsinler!

Yeterince büyük toprakları var.

Nüfusları için fazla bile. Peki neden başlarına bela almak için UKRAYNA'ya daldılar!

Putin YAPTIRIMLARI tahmin etmiyor olabilir mi?

AVRUPA'nın karşıda yer alacağını kestiremiyor olabilir mi? Çok büyük tepkilerin geleceğini düşünemiyor olabilir mi? MÜMKÜN DEĞİL...

KOMİK! Savaş kararı alındığı zaman bir genç subay bile LOJİSTİKTEN nihai hedefe kadar giden yolda yaşanacakların listesini çıkartır!

Çocuk oyuncağı mı bu! RUSYA, ABD'nin talebi ve anlaşma sonucu Avrupa'yı biçmek için yola çıktı. Ve daha güçlerini göstermiş değiller. NÜKLEER VURGUSU ise tamamen DİJİTAL ÇAĞI isteyen diğer EKOLE karşı bir sopa! Bunu da yaptıran ABD... Çünkü arkadaki akıl DAVOS'a kadar uzanan AVRUPA KÖKENLİ EKOL'e ait!

ABD önce BREXIT ile İngiltere'yi AVRUPA'dan ayırdı.

Eski ortaktı ne de olsa! Avrupa böylece sıkıştı kaldı. Sonra Fransa'nın Avustralya'ya satacağı 40 milyar dolarlık gemi ihalesini iptal ettirdi. "Veremezsiniz" dedi.

Ardından İngiltere'yi yanına alıp NÜKLEER DENİZALTILARI AVUSTRALYA'YA vereceklerini açıkladı. Bu NÜKLEER KARTININ DÜNYANIN ZİRVESİNE ÇIKMASI demekti. Bunu başlatan ABD "Rusya ile açıktan savaşamayız. Ne de olsa nükleer güçleri var" diyordu.

Şaka gibi. Ancak inanın oyun böyle yürüyordu. Hatta dün açıklamaları daha da ileri götürüyorlar ve "Ne asker yollarız ne de uçaklarımızı uçururuz" sözleriyle noktayı koyuyorlardı.

Zelenski de "Avrupa değerleri için ölüyoruz" diyordu. Oyunu anlamayan zavallı Zelenski, ülkesini harcatıyordu. "Ülkemi terk etmeyeceğim" diyor ve birileri de onu kahraman ilan ediyordu. Tiyatroya bakın! Güler misiniz ağlar mısınız!

Dün de belirttiğim gibi ajanslar "MASA KURULUYOR VE ANLAŞMA YOLLARI ARANIYOR" haberi geçiyorlardı. Ben de gülerek yazımı yazıyor ve böyle bir anlaşma olamayacağını ilan ediyordum... Çünkü operasyon "ANLAŞMAMAK" içindi!

Bu savaş bugünden yarına bitmeyecekti. Sonuçları çok uzun süre canlı kalacaktı. Dünyanın ritmini değiştirmek için çıkarılan kontrollü gerginlikti bu.

ABD'nin planları doğrultusunda kazanmayı düşlediği bir plandı...

Şu an önlerine çıkacak kimse de yok. Gerçek bu. Meydan ortada!

NÜKLEER TEHDİTLE her yere ayar veriyorlar şimdi.

Askeri, siyasi ve ekonomik dengeleri değiştirecek bir adım bu... İttifaklar da yerel ve küresel denklemler de değişecektir.

Aslında ABD, Ruslar'ı önüne katıp NATO ile savaşıyordu!

Olan buydu! Ancak görünen başkaydı! Anlamayanları da anlıyorum. Bu denklem ABD'nin çok ama çok işine yarıyordu!

Ekonomik olarak da siyasi olarak da stratejik olarak da kazanacakları bir pencereyi aralıyordu! Dünyayı RUS KORKUSUYLA titretiyor, yelpazesini giderek açıyor ve herkesi gölgesine alıyorlardı.

UNUTMAYIN! ABD-ÇİN ticareti, ilk kez AVRUPA-ÇİN ticaretin arkasında kaldı! ABD için başka bir KIRMIZI ALARM beklemenin anlamı yok. Bu onların harekete geçmesi için yeter de artardı bile... Rusya'ya da GELECEKTEKİ ÇİN tehlikesini göstererek düğmeye bastılar.

Dönelim başa... Magazine bakmayın! Herkesin Putin'den söz ettiğine kanmayın.

Biden ABD'nin başına gelen en yetenekli ve en özel başkanlardan biri...

Planları tutarsa bu satırlarımı hatırlarsınız...

Türkiye mi? Her ne kadar DENGEDE kalmak istesek de "TARAF" olmaya zorlayacaklar!

Her iki ekol de kapımızı çalacaktır... Fırsat büyük. Risk de... Riskleri bertaraf edebilirsek kapı sonuna kadar açılır... Ancak DİKKAT şart! Çünkü oyun değişti enstrümanlar da... Bunu anlamak her şeyden önemli.