AFGANISTAN olayı dünyanın gündeminde. Herkesin bir yorumu var. Açık ve net olan ABD'nin KÖRFEZ HAREKATLARI ve AFGANİSTAN OPERASYONLARI gibi parantezlere ara verdiği.

Belki şimdilerde çok kişi hatırlamıyor.

Ancak ABD Genelkurmay Başkanlığı'na gelen Joseph Dunford, Afganistan'da görev yapmıştı. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye gelen Dunford daha 2013'te "TALİBAN ÇOK İYİ KONUŞUYOR. ORTA BİR YOL BULUNMALI" diyordu.

NATO'da görevli komutanların elini sıkarken...

SIR değildi. Ancak ABD'nin GERİ ÇEKİLME kararının çok önceden verildiği zaten ortadaydı.

TALİBAN denilerek ÖTEKİLEŞTİRİLEN organizasyonun 18 ÖNEMLİ GENERALİ Washington'da eğitiliyordu. ABD tarafından muazzam bir format atılıyordu.

ABD-NATO çekiliyor, TALİBAN'ın elindeki silahların rengi de çeşidi de boyutu da değişiyordu.

AFGANİSTAN ORDUSU'nun elinde olmayan silahları kim veriyordu? NATO-ABD çekilirken acaba geride silah mı unutuluyordu!

Dün parlamentoda soru yağmuruna tutulan Merkel bile "ABD olmadan kimse oradan güvenli bir şekilde geri çekilemez" diyordu.

Diğer taraftan ABD'deki bazı ilginç isimlerin ilginç çıkışları oluyordu... "Mart 2019'da IŞİD, halifeliğinin çöküşünden bu yana ilk kez "CİHATÇILARIN" bir anavatanı var. Batı Afrika'daki Burkina Faso'dan Güney Asya'daki Bangladeş'e kadar uzanan El Kaide şubeleri TALİBAN için bir nimet. Bölgesel ya da küresel terör felaketleri yaşayacağımız net...

Afganistan artık geçirgen sınır yapısıyla bir ÜS haline gelmiştir..."

ABD'nin çekilmesiyle İPEK YOLU'nun merkezlerinden AFGANİSTAN radara girdi. Ancak NATO üyeleri dahil kimse ABD'nin bundan sonrası için ne kurguladığını bilmiyor.

NATO'dan bazı isimlere ulaştım, onların da genel kanısı "Bölge kaynayan kazan. Pakistan-HindistanÇin- Rusya arasına ateşten bir top bırakıldı.

Çin de göründüğü gibi rahat ve huzurlu değil.

TALİBAN'ın UYGUR KARTINI kaşıması çok uzak bir ihtimal olarak görülmemeli.

Taliban'ın Pakistan istihbaratıyla yakınlığı Hindistan'ı derinden endişelendirmekte, çok ürkütmekte..." şeklinde oldu...

Elbette bu yorumlarda haklılık payı var... Ancak benim gibi ABD'nin, TALİBAN TARAFINDAN GÖNDERİLMEDİĞİNİ

GÖNDERİLEMEYECEĞİNİ düşünen isim çok. ABD'yi ülkesinden yollayan güç ertesi gün PARA İSTER Mİ? BİZE YARDIMI KESMEYİN DER Mİ? Akıldışı değil mi!

Bence her iddia sahibi devletin "Washington yeni dönemde nasıl bir savaş uygulayacak?" diye düşünmesinde fayda var!

Bir COVİD-19 virüsünün dünyayı ne hale getirdiği ortadayken, çok daha ucuz çok daha etkili çok daha kontrole yarayan metotlarla gelecekleri sürpriz olmamalı...

Daha da ötesi ABD geri çekilirken bile KRİZ çıkartan bir akıl...

Afganistan'da kendilerine bağlı çalışan 280 aileyi alıp KOSOVA'ya indirmek istediler. NATO ÜYELERİ birbirine girdi. Kendi ülkelerine almadıkları insanları NATO üyelerinin taşımasını önerdiler.

Bu kriz büyüyünce de MEHMETÇİK'in AFGANİSTAN'dan dönme kararı alındı...

ABD fısıltılarla "Ben olmadan, çıkan karışıklığı gücünüz yetiyorsa önleyin bakalım" diyordu sanki...

Çin'e de sanki "Ben dikenli bahçelerde dolaşırken sen gül bahçesinde ticaret yapıyordun. Şimdi TALİBAN geldi ve hemen yanına çadır kurdu" mesajı yolluyordu. Dün de yazdığım gibi ABD gibi bir güç TALİBAN'ı masada karşısına oturtuyorsa OYUN BÜYÜK DEMEKTİR!

NATO'nun ayakta kalıp kalamayacağı bile net değil... TALİBAN'IN Afganistan'da başlatacağı kıvılcım, AVRUPA BİRLİĞİ'ni de Rusya'yı da Çin'i de, Hindistan'ı da derinden sarsar! ABD kendi elleriyle büyüttüğü yapılara TERÖRİST dedi.

Savaştı. Sonra da gelip anlaştı! Şimdi de "Ben yokum" demekte... Soru şu! Çin UYGUR KARTI nedeniyle TALİBAN'a müdahale etse, bu hamlenin sonucunda neler yaşanır... İslam dünyasından Avrupa'ya kadar bir düşünün...

NOT: BBC haber yapmış. Dikkatimi çekti.

Ülkesini terk etmek isteyen Afganlar'ın ilk 8 tercihini sıralamış:

TÜRKİYE-PAKİSTAN-YUNANİSTAN-ALMANYA- FRANSA-AVUSTURYA-BELÇİKA-AVUSTRALYA...

İlginç değil mi? ÇİN yok!