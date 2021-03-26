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ALASKA'DAKİ ABD ile Çin görüşmeleri bitti.

Çin Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere seyahate çıktı. Dünya ticaretinin YÜZDE

12'sinin yapıldığı, daha çok AVRUPA'ya petrol ve gaz taşınan SÜVEYŞ KANALI bir geminin karaya oturması sonucu trafiğe kapandı! Karaya oturan gemi PANAMA bandıralı. İşleten ise TAYVANLI bir şirket.

Gemi ÇİN'den aldığı yükleri Hollanda'ya götürüyordu.

Yani oradan İngiltere'ye de Avrupa'ya da dağıtılacaktı.

Kanalda karaya oturan ve ince hesaplarla ZARAR görmesi engellenen geminin uzunluğu 400 metre. ASYA ile AVRUPA ticaretini birbirine bağlayan geminin kanalı kapatması bile petrol fiyatlarının sıçramasına yetti.

Denizleri pek bilmeyiz.

Hayatımızın genel olarak dışındadır. Ancak hem sahiplerinin hem bağlı olduğu istihbarat örgütlerinin hem ne taşıdıklarının hem de kimlerle mücadele ettiklerinin bilinmesi şarttır.

Günde ortalama 50 geminin geçtiği SÜVEYŞ KANALI yaklaşık 6 milyar dolar gelir bırakmakta. Evergreen şirketi ise büyük KARGO gemileriyle dünyada tek. Gücü gemilerinin büyüklüğünden değil ilişkilerinden kaynaklanmakta.

Bu nedenle denizlerde kimse Evergreen gemilerini arayamaz.

HİÇBİR DEVLET EVERGREEN GEMİLERİNİ DURDURAMAZ...

Ancak bir şekilde durması gerekiyordu!

Alaska görüşmelerinden sonra TÜRKİYE ve ORTADOĞU yine ön plana çıktı. Zaten öndeydi de anlayan çok yoktu... ABD ALASKA'da Çin'e "BENİM ORTADOĞU'DAKİ ÜSTÜNLÜĞÜMÜ KABUL ETMEZSEN İŞİN ZOR: TEK GEMİ BİLE YÜZDÜREMEZSİN" tehdidinde bulundu. Tabii medyaya bunlar sızmadı.

Evergreen karaya oturdu.

Çok büyük olması nedeniyle hemen yüzdürülemedi.

Kurtarma çalışmalarının birkaç gün süreceği açıklandı. Bir gemi üzerinden AVRUPA ile ÇİN arasındaki BAĞ kopartıldı mı? Elbette...

Gelin biraz da işin arkasına bakalım...

CARGOMETRİCS adlı bir teknoloji şirketi var.

CEO'su Scott Borgerson.

İsmini duymamış olma ihtimaliniz yüksek. Borgerson yüzlerce kez yazdığım Ghislaine Maxwell ile yakınlığı olan biri. Hatta ismi açıklanmayan EŞİ OLDUĞUNU bile iddia eden var. En son Ghislaine Maxwell'in köpeklerini gezdirirken çekilmiş fotoğraflarıyla basında yer buldu. CARGOMETRİCS denizlerde patrondu... Yılda 9 trilyon dolarlık mal taşınan suların büyük oyuncusuydu.

CARGOMETRİCS, A noktasından B noktasına giden her şeyin yaklaşık yüzde 90'ını kontrol edebiliyordu... Yazılım Borgerson'a aitti...

Borgerson'un geliştirdiği yazılım, kaçakçıları ve suçluları engellemeye yardımcı olabileceği gibi, bir çeteyi KÜRESEL güç sahibi de yapabilirdi!

Scott Borgerson'un "teknoloji şirketi" haliyle denizlerdeki verileri toplayan adresti. GEMİLER klasik AIS'ler (Automatic Identification System) ile kendilerini tanımlar, nerede oldukları, nereye gittikleri buradan takip edilirdi...

Denizlerdeki bu gücün sahibi olan Borgerson, Jeffrey Epstein alındıktan sonra sevgilisi Ghislaine Maxwell'i koruyan, malikanesinde saklayan isimdi. Bir geminin karaya oturması bile tesadüf değildi artık. Derinlerde en çok konuşulan konu ise karaya oturan, kanalı kapatan geminin içinde ne taşıdığı!

Rivayet muhtelif... Ancak ARANAMAYAN GEMİ olması nedeniyle dedikodular hiç bitmiyor. Amerika'dan gelen seslere göre geminin içinde kaçırılan çok sayıda çocuk var... Otorite olan bir dostuma sordum. Cevap basitti: Her geminin personeli sigara kaçakçılığı yapar.

Abartarak söylüyorum bu böyledir. Gemi personelinin konteynerlerin içinde ne olduğunu bilme şansı yoktur. Denetlesen de yüzlercesi arasında hangisine bakacaksın. Evergreen gibi MOTHER KARGO GEMİLERİNDE ortada ve altta ne olduğunu koyandan başkası bilemez...

Açık denizlerdeki düzenlemenin arkasında kişisel çıkarları olan son derece etkili bir kişi daha vardı! Senatör Mitch McConnell'in karısı ve Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Chao. CHAO, Kongre baskınından sonra ilk istifa eden bakandı! Chao'nun ailesi, Çin'in önde gelen nakliye şirketlerinden biri olan Foremost Group'un sahibidir. Ve kız kardeşi de patrondur! Ve bunların da bir şekilde CargoMetrics ile yakın ilişkisi vardır... Evergreen karaya oturunca sadece gemi oturmuş olmuyordu anlaşılan. Ortadoğu'ya, petrol üreticilerine, Avrupa'ya, İngiltere'ye ve büyük oynayan Çin'e büyük mesaj vardı... Hep yazdığım gibi BÜYÜK KAVGANIN TAM ORTASINDA BİZ VARDIK... İzleyin, çok ilginç olaylar yaşanacak.

İçeride dışarıda...

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