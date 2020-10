Kafkas Baharı

SON dönemde SURİYE ile başlayan gerilim AKDENİZ'e EGE'ye KARADENİZ'e oradan da Azerbaycan'a sıçradı... Evinde oturan bir insan olup bitenin tamamen tesadüf olduğunu düşünebilir. Buna söylenecek çok fazla bir sözümüz de olmaz...

Ama takip edenler bilecektir ki DÜNYA kendi haline bırakılmaz.

Yerkürede çok ama çok akılı insanlar yaşamaktadır ve daha önemlisi bunlar akıllarını birleştirmektedir.

Sonuçta karşı konulamaz bir güç belirmektedir.

Hiçbir zaman isimler üzerinden KURGUYA bakmadım.

İsimler elbette önemlidir. Rolleri de vardır. Bu da dengeyi anlamak adına değerlidir.

Ama "NE OLACAK?" ya da "NEREYE GİDİYORUZ?" sorularının cevabı bir iki isim üzerinden açıklanmayacak kadar karmaşıktır.

Azerbaycan bir anda ERMENİ saldırısına uğradı!

Cevap gecikmedi. Türkiye yardıma koştu. Denge değişti.

ULUSLARARASI gücü arkasına alan ERMENİSTAN amacına ulaşamadan geri çekildi. Peki Ermenistan AZERBAYCAN topraklarını işgal edebilir miydi?

Hayır! Azerbaycan, Ermenistan'ı haritadan silebilir mi? İzin vermezler yani HAYIR! Peki o zaman ne yapılmak istenmekte...

Sanırım üzerinde durmamız gereken de bu! Ermeniler BAKÜ- TİFLİS-CEYHAN'ı hedef alacaklardı. Yazdım. Önceki gün aldılar. İPEK DEMİR YOLU önemliydi! Onu da aldılar... Ama aslında ne yapılmak isteniyordu.

Daha ERMENİSTAN'ın oyununu tam olarak anlatamadan KIRGIZİSTAN karıştı.

ALMAZBEK ATAMBAYEV hapishaneden çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a yakın partilerin OY SATIN ALDIĞI gerekçesiyle seçimlere itiraz edildi. Halk sokağa çıktı. Ortalık karıştı. Seçimler iptal oldu. Kırgızistan yeni bir rotaya yelken açtı. Dün de altını çizdiğim gibi olanların hepsi AYNI AKIL, AYNI KURGU tarafından sahneye taşınıyordu. Ama bizler KARE KARE kesit kesit olaylara bakıyorduk. Bu nedenle de asıl kurguyu gözden kaçırıyorduk...

Kırgızistan'ın ne kadar önemli bir ülke olduğunu dün ayrıntılarıyla aktardım. Bugün gelin vitesi büyütelim. Başka pencereden bakalım. Başka bir frekansa girelim... Sonuçta TÜRKİYE'yi kesinlikle ve kesinlikle etkileyecek bir türbülanstan ilerlemek istiyorum. EN azından açtığımız parantezin üzerinde durmakta fayda var..

Haydi bakalım...

AKDENİZ'i anlatırken sık sık ARAP BAHARI vurgusu yaptım. Hatırlayanlar olacaktır.

Yakın zamandaki MİLAT o! Arap Baharı, 2010 yılında başladığında kimileri ateşin hemen söneceğini sanıyordu. Öyle olmadı. Tunus, Libya, Yemen, Bahreyn, Mısır, Suriye, Cezayir, Ürdün, Lübnan, Umman, Suudi Arabistan'ı etkiledi. Hem de derinliklerde büyük sarsıntı meydana getirerek... Doğru mu? Doğru!

Devam o halde...

Parça parça olaylar konuşulurken aslında bölge yeniden dizayn ediliyordu.

Libya lideri Kaddafi, Mısır lideri Mübarek, Yemen lideri Salih ve Tunus lideri Bin Ali görevden el çektiriliyordu.

Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali, sürgünde olduğu Suudi Arabistan'da 83 yaşında hayatını kaybetti. Bin Ali'nin protestolar sonucu 23 yıllık iktidarının ardından koltuğunu bırakması 'Arap Baharı' olarak anılan protesto gösterilerini başlatmıştı. Kendini ateşe veren ÜNİVERSİTELİ GENÇ

BOUAZİZİ bölgenin kaderini değiştiriyordu... Devrilen liderlerin bazıları da İNFAZ ediliyordu.

O gün de bugün de amaç İPEK YOLU'ydu. Nedense kimse buna bakmıyordu. Belli ki daha önemli konular vardı!

Hatta 2014'te Rockefeller, Türkiye'ye geliyor ve AKDENİZ'i istediğini vurguluyordu. Sanırım ıskalıyorduk...

ARAP BAHARI'na baktığımız zaman 4 LİDERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ görmekteyiz. Öyle ya da böyle öldüler. Müslüman toprakları hallaç pamuğu gibi atılıyordu TEK SES çıkamıyordu. Belki de en acı olanı buydu.

ARAP BAHARI'nın amaçları itibariyle ilk şık İSRAİL'di. İSRAİL'in bölgede tamamıyla KABUL GÖRMESİ istenmekteydi.

Trump'ın da son dönemdeki KUDÜS AÇILIMINA BÖYLE BAKMAKTA FAYDA VAR. Elçiliklerini KUDÜS'e taşıyacak olanlara da... Sırbistan ile Kosova da bu rüzgara kapıldı.

ABD ön açıyor arkasından ülkeler sıraya giriyordu.

Ancak hikaye İSRAİL'in KABUL GÖRMESİYLE BİTMEYECEKTİ. Bu başlangıçtı! Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde toplam 143 siyasetçi, politikadan el çekti, çektirildi. Başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri gitti. Yerine gelen isimler ilginç şekilde yavaş yavaş İsrail'le yakınlaşmaya başladı. Size göre bu tesadüfse sözüm yok!

Devam...

Bugüne baktığımızda operasyon sürmekteydi...

Daha geçtiğimiz günlerde sarsıcı gelişme olarak sunulan neydi? Hatırlayın! Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Umman, Sudan ve Bahreyn'in İsrail'le anlaşması... Doğru mu? Evet doğru! Belki yarın değil ama kısa zaman sonra büyük ihtimal Fas, Katar, Cezayir ve Libya da İsrail'le normalleşecek.

Peki ARAP BAHARI ile Azerbaycan-Ermenistan savaşının ya da KIRGIZİSTAN'daki karışıklığın ne ilgisi var? ÇOK İLGİSİ VAR!

Açalım...

ARAP BAHARI İPEK YOLU için ilk operasyondu!

Şimdi sırada Asya Baharı var.

Kafkas Baharı da denebilir...

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, fitilin ateşlenmesiydi. Ardından bir deneme daha yapıldı. Kırgızistan.

Ancak Arap Baharı gibi hızlıca yayılmayacak. Şimdi Kafkas Baharı'nı, Gürcistan, Kuzey Osetya, Dağıstan'da gerilim olarak göreceğiz. Ardından Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan da ateş yükselecek. Asya Baharı'nda hedef, Çin'in İpek Yolu olacak.

Bu bölgede Rusya'nın etkisini tamamen ortadan kaldıracak bir ateş yakılacak. Burada Moskova'nın atacağı adımlar önemli. Rus ajanlarının, Asya'da mesaiyi arttırmasının nedeni Asya Baharı'nı görmeleri.

Putin'in burada eli güçlü değil.

Yeni yılla birlikte Asya Baharı ile tanışmamız sürpriz olmayacak.

Zaten KIRGIZİSTAN'ı doğru okuyan KREMLİN "ASKERİ SEÇENEK YOLDA" dedi...

Ama güçleri yetmeyecek gibi...

Kanal İstanbul'dan Kaddafi'ye, Mübarek'ten Azerbaycan'a, Macron'dan Ermenistan'a, Paşinyan'dan Çin'e kadar uzanan her olayın altında İPEK YOLU var. Kavganın ana nedeni bu!

İçinde parayı da enerjiyi de gücü de barındırdığı için BÜYÜK SAVAŞ'ın adı İPEK YOLU...

Çin gemilerinin Somalili KORSANLAR TARAFINDAN ALIKONULDUĞU GÜN BAŞLAYAN SAVAŞ ŞİMDİLERDE tavan YAPIYOR! Ve iyi izleyin şiddeti çok artacak... Türkiye de en önemli, en hayati, en kritik bölgeyi kapladığından dolayı hedef....

EKONOMİK OPERASYONLARLA GELİP SONUÇ ALMAK İSTEYECEKLERDİR. Hala hazırda olan da bu! Bunu bilerek olaylara bakarsak Türkiye'nin mücadelesinin ne kadar BÜYÜK olduğu anlaşılır..

Bir de Çin'in ne yapacağı önemli... İzleyelim görelim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın