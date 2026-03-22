Son dakika... İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! Yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberine göre, Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbul Fatih'te korkutan bir olay meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası iki bina çöktü. Bayram sevincinin yerini can pazarına bıraktığı bölgede, 9 vatandaşımız enkaz altında kaldı. Ekiplerin zamana karşı başlattığı mücadeleyle 7 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişiye de ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul Fatih'te iki bina çöktü. Olayın yaşandığı noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalar devam ederken İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada olayın doğalgaz patlamasından kaynaklandığı ifade edildi. Enkaz altında kalan 7 kişi sağ kurtarıldı. İşte dakika dakika yaşananlar...

13:51

"KALBİMİZ KURTARILMAYA ÇALIŞILAN VATANDAŞLARIMIZLA BERABER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kalbimiz ve dualarımız, İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber." ifadesini kullandı. Çelik, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kalbimiz ve dualarımız, İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz."

13:38

VALİ GÜL: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı birazdan çıkmak üzere. Sonuncu vatandaşımızın bulunma, kurtarılma çalışması devam ediyor." dedi.
13:22

PATLAMA SONRASI DOMİNO ETKİSİ ENDİŞESİ

A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, olay yerindeki son durumu ve arama kurtarma çalışmalarındaki kritik detayları canlı yayında aktardı. Olayın meydana geliş şekline dair ilk bilgileri paylaşan Hasan Zahid Ezim, "Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda patlamanın ilk olarak doğalgaz patlaması olduğu iddia ediliyor. Binaların bitişik nizam olması sebebiyle, bir binadaki patlama domino etkisi yaratarak yandaki binanın da çökmesine neden oldu. Binaların tamamen yerle bir olduğunu ifade edebiliriz" sözleriyle olayın vahametini aktardı.

FATİH'TE 2 BİNA YERLE BİR OLDU: VATANDAŞLAR BİR BİR KURTARILDI


Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültü duyduğunu belirten Ezim, "Vatandaşlar önce büyük bir patlama sesi duyduklarını, ardından binaların çöktüğünü ifade ediyorlar. Patlamanın şiddetiyle çevredeki diğer evlerin de hasar gördüğü görülüyor" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisini yerinden takip eden Hasan Zahid Ezim, "Ekipler şu anda enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. İlk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu bilgisi vardı. Şu ana kadar 4 kişi sağ olarak çıkarıldı ancak kurtarılanlardan bir erkek vatandaşın durumunun oldukça ağır olduğu, alnında ciddi yara izleri bulunduğu görülüyor" sözlerini kaydetti. Kurtarma anlarındaki paniğe dikkat çeken Ezim, "Enkazdan çıkarılan vatandaşlar hemen ambulanslara sevk ediliyor. Çevrede büyük bir panik ve korku havası hakim; bayram günü akraba ziyaretine giden veya evlerinde dinlenen vatandaşlar maalesef bu acı olayla karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.

DAR SOKAKLAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Bölgenin yapı stoğu ve ulaşım imkanlarının ekipleri kısıtladığını belirten Muhabir Ezim, "Ayvansaray Mahallesi oldukça eski bir yerleşim yeri. Buradaki binaların 40 ila 70 yıllık olduğu ifade ediliyor. Sokakların çok dar olması nedeniyle ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta ve ilerlemekte büyük güçlük çekiyor. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 600 metrelik bir alanı tamamen kapattı." sözleriyle sahadaki zorlukları aktardı.

Yetkililerin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Hasan Zahid Ezim, "İstanbul Valisi Davut Gül’ün olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağı bilgisini aldık. İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin sürekli bilgi alıyor. Valilikten yapılan ilk açıklamada enkazdaki 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 2 kişi için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti ancak biz sahadan yeni kurtarma haberlerini ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Olay yerinde sinir krizi geçiren vatandaşların olduğunu belirten Ezim, "Mahalle kültürüyle herkesin birbirini tanıdığı bu bölgede acı ve bekleyiş bir arada yaşanıyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

13:17

5 YARALI SAĞ ÇIKARILDI

Enkaz altında kalan 5 kişi sağ kurtarıldı.

13:09

BAKAN ÇİFTÇİ BİLGİ ALDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkazda kalan 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığını, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından izliyor.
13:06

ÇEVRE BİNALARDA DA HASAR OLUŞTU

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve kurtarma operasyonunun detaylarını canlı yayında aktardı.

İSTANBUL FATİH'TE KORKUTAN PATLAMA: İKİ BİNA YERLE BİR OLDU


SAAT 12.08'DE GELEN ŞİDDETLİ PATLAMA

Olayın meydana geliş sürecini anlatan Mehmet Karataş, "Saat tam 12:08'de İtfaiye Komuta Merkezi'ne düşen ilk bilgilere göre Fatih ilçesinin Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle birlikte şu an itibarıyla iki binanın çöktüğü bilgisini teyit ettik" ifadelerini kullandı. Patlamanın etkisiyle çevre binalarda da büyük hasar oluştuğunu belirten Karataş, "Patlamanın şiddetiyle üst katlardaki evlerin camları kırıldı, kapı ve çerçeve parçalarının çok uzaklara fırladığı görülüyor. Bu da patlamanın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor" sözleriyle dehşetin boyutunu aktardı.

ENKAZ ALTINDAN YARALILAR ÇIKARILIYOR

Kurtarma çalışmaları hakkındaki son bilgileri paylaşan Karataş, "Enkazdan şu ana kadar toplam 4 yaralı çıkarıldı. Bu yaralılardan ikisi Okmeydanı, birisi ise Samatya Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre enkaz altında hâlâ bir veya iki kişinin olduğu tahmin ediliyor ve arama kurtarma çalışmaları bu yönde yoğunlaşmış durumda" şeklinde konuştu.

Canlı yayın sırasında bir kişinin daha battaniyeye sarılarak çıkarıldığını bildiren Karataş, "En son çıkarılan kişi muhtemelen çatı katı ya da en üst kat dediğimiz noktadaydı. Bu kişinin hayatta olması ve konuşabiliyor olması çok kıymetli, çünkü içeride kaç kişi olduğuna dair en net bilgiyi o verecek" ifadelerini kullandı.

METRUK BİNALAR VE ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE TAHLİYE KARARI

Bölgedeki yapı stoğunun oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Mehmet Karataş, "Bu mahallede çok sayıda metruk bina bulunuyor. Patlamanın ardından yandaki binaların da çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim ekipler çevre binaları, özellikle de yandaki pembe binayı tamamen boşaltmaya başladı." dedi. Geçmiş tecrübelere dayanarak uyarılarda bulunan Karataş, "Bu tarz olaylarda bir saat sonra bile sarsılan metruk binaların çökme ihtimali söz konusu olabiliyor. Bu nedenle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı" sözleriyle bölgedeki tehlikenin devam ettiğini aktardı.

12:58

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

12:44

ENKAZDAN 3 YARALI ÇIKARILDI

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 3 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken çevredeki bazı binalarında boşaltıldığı görüldü.

12:37

ENKAZDA TEYAKKUZ! EKİPLER BÖLGEDE

Fatih'te bir binanın tamamen çöktüğü ve yerle bir olduğu dehşet dolu görüntüler ekranlara yansıdı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın hemen ardından yaptığı ilk değerlendirmelerde; yıkımın bir doğalgaz patlaması neticesinde mi yoksa yapının dayanıksızlığından mı kaynaklandığının henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

FATİH'TE BİNA ÇÖKTÜ!

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının hızına dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Şu an için bölgeye sevk edilen ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve çok hızlı bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşların da çalışmalara destek verdiği görülüyor" sözleriyle sahadaki dayanışmayı aktardı. Görüntülerin yarattığı etkiyi tarif eden Almaçayır, "Maalesef daha önce alışık olduğumuz depremde çöken binaların üzerinde yapılan çalışmaları andıran görüntüler var" ifadelerini kullandı.

PATLAMA MI ÇÖKME Mİ? SORU İŞARETLERİ ARTARKEN
Yıkımın nedenine dair teknik ihtimalleri sıralayan İstihbarat Şefi, "Bunun nedeni bir patlama neticesinde bir doğalgaz patlaması mı yoksa binanın dayanıksız olmasından mı kaynaklı? Bu şu an için tam bilinmiyor" dedi. Binanın çöküş biçimine odaklanan Almaçayır, "Bloklar halinde bir çökme görünmüyor. Bina ana kolonları, duvarları ve çatısıyla birlikte tamamıyla çökmüş durumda. Dağınık bir şekilde etrafa savrulması akıllara patlama ihtimalini getiriyor" sözleriyle durumu analiz etti.

YANGIN EMARESİ YOK, "ÇÜRÜK BİNA" İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Olay yerindeki fiziksel kanıtları değerlendiren Ramazan Almaçayır, "İlk görüntülerde patlama neticesinde etrafa sirayet eden yanmış eşyalar ya da bir yangın emaresi yok. Bu da acaba bir çökme neticesinde mi bu görüntü ortaya çıktı sorusunu akıllara getiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Binanın fiziki yapısına dair öngörülerini paylaşan Almaçayır, "Yan taraftaki binalardan ve kot farkından anladığımız kadarıyla bir-iki katlı bir bina olma ihtimali var. Binanın zeminiyle ilgili bir sorun mu var yoksa yapı çürük müydü? Tüm bunlar araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

