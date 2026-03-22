A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, olay yerindeki son durumu ve arama kurtarma çalışmalarındaki kritik detayları canlı yayında aktardı. Olayın meydana geliş şekline dair ilk bilgileri paylaşan Hasan Zahid Ezim, "Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda patlamanın ilk olarak doğalgaz patlaması olduğu iddia ediliyor. Binaların bitişik nizam olması sebebiyle, bir binadaki patlama domino etkisi yaratarak yandaki binanın da çökmesine neden oldu. Binaların tamamen yerle bir olduğunu ifade edebiliriz" sözleriyle olayın vahametini aktardı.



Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültü duyduğunu belirten Ezim, "Vatandaşlar önce büyük bir patlama sesi duyduklarını, ardından binaların çöktüğünü ifade ediyorlar. Patlamanın şiddetiyle çevredeki diğer evlerin de hasar gördüğü görülüyor" ifadelerini kullandı.



ENKAZ ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ



Arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisini yerinden takip eden Hasan Zahid Ezim, "Ekipler şu anda enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. İlk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu bilgisi vardı. Şu ana kadar 4 kişi sağ olarak çıkarıldı ancak kurtarılanlardan bir erkek vatandaşın durumunun oldukça ağır olduğu, alnında ciddi yara izleri bulunduğu görülüyor" sözlerini kaydetti. Kurtarma anlarındaki paniğe dikkat çeken Ezim, "Enkazdan çıkarılan vatandaşlar hemen ambulanslara sevk ediliyor. Çevrede büyük bir panik ve korku havası hakim; bayram günü akraba ziyaretine giden veya evlerinde dinlenen vatandaşlar maalesef bu acı olayla karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.



DAR SOKAKLAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR



Bölgenin yapı stoğu ve ulaşım imkanlarının ekipleri kısıtladığını belirten Muhabir Ezim, "Ayvansaray Mahallesi oldukça eski bir yerleşim yeri. Buradaki binaların 40 ila 70 yıllık olduğu ifade ediliyor. Sokakların çok dar olması nedeniyle ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta ve ilerlemekte büyük güçlük çekiyor. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 600 metrelik bir alanı tamamen kapattı." sözleriyle sahadaki zorlukları aktardı.



Yetkililerin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Hasan Zahid Ezim, "İstanbul Valisi Davut Gül’ün olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağı bilgisini aldık. İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin sürekli bilgi alıyor. Valilikten yapılan ilk açıklamada enkazdaki 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 2 kişi için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti ancak biz sahadan yeni kurtarma haberlerini ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Olay yerinde sinir krizi geçiren vatandaşların olduğunu belirten Ezim, "Mahalle kültürüyle herkesin birbirini tanıdığı bu bölgede acı ve bekleyiş bir arada yaşanıyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.