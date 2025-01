Konya Selçuklu'da bina çöktü! Mahsur kalanlar var

21:56 24 Ocak 2025

"AMAÇ VATANDAŞLARIMIZI KURTARMAK"

Cumhurbaşkanı Yarddımcısı Cevdet Yılmaz: Değerli arkadaşlar çok üzücü bir haberle karşı karşıyayız. 94 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı varsa da onları kurtarmak. Her türlü çabayı kurumlarımız sağlıyor. Her ihtimale karşı bir takım takviye ekiplerde geldi bölgeye. Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmamız ve içeride kalanları çıkarmamız lazım. Umarız canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz.