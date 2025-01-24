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Konya Selçuklu'da bina çöktü! Mahsur kalanlar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.01.2025 20:43 Güncelleme: 24.01.2025 22:13
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Konya Selçuklu’da bina çöktü!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çökmesiyle bölgede panik yaşandı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Enkazda 2 kişi sağ çıkarıldı. Konya Valisi İbrahim Akın yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, “İlk bilgilere göre bina içerisinden 2 kişi çıkarıldı enkaz altında 5 kişi olduğu biliniyor.” İfadelerini kullandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çökmesiyle bölgede panik yaşandı.

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22:13 24 Ocak 2025

BAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken bina ile ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etti.

 

 

22:03 24 Ocak 2025

YILMAZ'DAN A HABER'İN SORUSUNA YANIT!

"TEMEL ÖNCELİĞİMİZ ENKAZ ALTINDA KALAN VATANDAŞLARI KURTARMAK!"

 

A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in enkazın üstünde tüten dumanın nedenini sormasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Binanın içerisinde ahşap olduğu için ufak bir yangın söz konusu fakat tehlike arz etmiyor." dedi. 

 

 

21:56 24 Ocak 2025

"AMAÇ VATANDAŞLARIMIZI KURTARMAK"

Cumhurbaşkanı Yarddımcısı Cevdet Yılmaz: Değerli arkadaşlar çok üzücü bir haberle karşı karşıyayız. 94 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Şu anda temel önceliğimiz binanın altında vatandaşımız var mı varsa da onları kurtarmak. Her türlü çabayı kurumlarımız sağlıyor. Her ihtimale karşı bir takım takviye ekiplerde geldi bölgeye. Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmamız ve içeride kalanları çıkarmamız lazım. Umarız canını kaybetmiş hiçbir vatandaşımız olmaz.
21:45 24 Ocak 2025

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ OLAY YERİNDE!

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ OLAY YERİNDE!

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi paniğe yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler büyük bir özveriyle çalışıyor. Şu ana kadar 2 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valisi ve belediye başkanı olay yerine intikal ederek süreci yerinde takip etti. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, A Haber’e yaptığı açıklamada, "Bütün yetkili birimler hızla olay yerine sevk edildi. Çöken bina, 1992’de inşaat ruhsatı, 1994’te ise iskan ruhsatı almış. Kurtarma çalışmaları hızla sürüyor, dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

21:30 24 Ocak 2025

"ARAMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

"ARAMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim A Haber'de açıklamalarda bulundu. Uğur İbrahim, "AFAD, UMKE VE 112 ekipleri olayın ilk anından beri enkazın yanındalar. Burası 1992 yılında inşaat ruhsatı alınan ve 1994 iskan ruhsatı alınan bir bina. Binada 14 daire var ve 2 girişi bulunmakta, 5 kişi enkazda." ifadelerini kullandı. 

 

 

21:21 24 Ocak 2025

A HABER OLAY YERİNDE!

ÇÖKEN BİNADA ZAMANLA YARIŞ! A HABER OLAY YERİNDE

Türk televizyonlarında ilk canlı yayın A Haber ekranlarına yansıdı.  A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Burada yoğun bir çalışma var ve ekipler zamanla yarışıyor. 4 katlı bir bina burası ve Konya’nın en büyük ilçelerinden bir tanesi burası. 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 5 kişi daha içeride." dedi. 

21:08 24 Ocak 2025

İÇERİDE KAÇ KİŞİ VAR?

Konya Valisi İbrahim Akın yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, “İlk bilgilere göre bina içerisinden 2 kişi çıkarıldı enkaz altında 5 kişi olduğu biliniyor.” İfadelerini kullandı.

ÇÖKEN APARTMANDAN 2 KİŞİ ÇIKARILDI, İÇERİDE 5 KİŞİ VAR!
21:06 24 Ocak 2025

KORKU DOLU ANLAR

KONYA'DA 3 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERALARDA!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekip gönderildi. Öte yandan gelen son bilgilere göre göçük altından iki kişi sağ olarak çıkarıldı. İşte binanın çökme anına dair en net görüntü.

 

20:56 24 Ocak 2025

ENKAZDA 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler seferber olurken 2 kişinin sağ olarak çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı. 

 

 

20:50 24 Ocak 2025

EKİLER BÖLGEDE

KONYA'DA 3 KATLI BİNA ÇÖKTÜ!

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

 

 

20:38 24 Ocak 2025

KONYA'DA BİNA ÇÖKTÜ! MAHSUR KALANLAR VAR

KONYA SELÇUKLU’DA APARTMAN ÇÖKTÜ!

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.

 

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