Konya Selçuklu'da bina çöktü! Mahsur kalanlar var
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çökmesiyle bölgede panik yaşandı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler seferber oldu. Enkazda 2 kişi sağ çıkarıldı. Konya Valisi İbrahim Akın yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, “İlk bilgilere göre bina içerisinden 2 kişi çıkarıldı enkaz altında 5 kişi olduğu biliniyor.” İfadelerini kullandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın çökmesiyle bölgede panik yaşandı.
BAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken bina ile ilgili inceleme yapmak üzere bölgeye hareket etti.
YILMAZ'DAN A HABER'İN SORUSUNA YANIT!
A Haber muhabiri Ahmet Çelik'in enkazın üstünde tüten dumanın nedenini sormasına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Binanın içerisinde ahşap olduğu için ufak bir yangın söz konusu fakat tehlike arz etmiyor." dedi.
"AMAÇ VATANDAŞLARIMIZI KURTARMAK"
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ OLAY YERİNDE!
Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çökmesi paniğe yol açtı. Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler büyük bir özveriyle çalışıyor. Şu ana kadar 2 kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Valisi ve belediye başkanı olay yerine intikal ederek süreci yerinde takip etti. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, A Haber’e yaptığı açıklamada, "Bütün yetkili birimler hızla olay yerine sevk edildi. Çöken bina, 1992’de inşaat ruhsatı, 1994’te ise iskan ruhsatı almış. Kurtarma çalışmaları hızla sürüyor, dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla" ifadelerini kullandı.
"ARAMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ"
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim A Haber'de açıklamalarda bulundu. Uğur İbrahim, "AFAD, UMKE VE 112 ekipleri olayın ilk anından beri enkazın yanındalar. Burası 1992 yılında inşaat ruhsatı alınan ve 1994 iskan ruhsatı alınan bir bina. Binada 14 daire var ve 2 girişi bulunmakta, 5 kişi enkazda." ifadelerini kullandı.
A HABER OLAY YERİNDE!
Türk televizyonlarında ilk canlı yayın A Haber ekranlarına yansıdı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, "Burada yoğun bir çalışma var ve ekipler zamanla yarışıyor. 4 katlı bir bina burası ve Konya’nın en büyük ilçelerinden bir tanesi burası. 2 kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı 5 kişi daha içeride." dedi.
İÇERİDE KAÇ KİŞİ VAR?
Konya Valisi İbrahim Akın yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Akın, “İlk bilgilere göre bina içerisinden 2 kişi çıkarıldı enkaz altında 5 kişi olduğu biliniyor.” İfadelerini kullandı.
KORKU DOLU ANLAR
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekip gönderildi. Öte yandan gelen son bilgilere göre göçük altından iki kişi sağ olarak çıkarıldı. İşte binanın çökme anına dair en net görüntü.
ENKAZDA 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI
Enkaz altında kalanların kurtarılması için ekipler seferber olurken 2 kişinin sağ olarak çıkarıldığı bilgisine ulaşıldı.
EKİLER BÖLGEDE
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
KONYA'DA BİNA ÇÖKTÜ! MAHSUR KALANLAR VAR
Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Haşmetli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.
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