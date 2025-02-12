CANLI | İstanbul'a o saatte kış bastıracak: Kar yağışı 10 santimi bulacak! MGM'den 3 kente sarı alarm

07:14 12 Şubat 2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, özellikle kentin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü etkili olması öngörülen kar yağışıyla birlikte, bölgedeki kar kalınlığının 5 ila 10 cm arasında değişeceği tahmin ediliyor. Daha yüksek rakımlı kesimlerde ise bu miktarın 15 cm’ye kadar ulaşabileceği belirtildi.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemle vurgulanıyor.