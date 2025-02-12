CANLI | İstanbul'a o saatte kış bastıracak: Kar yağışı 10 santimi bulacak! MGM'den 3 kente sarı alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Akdeniz ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli kar yağışı olacağı, kar kalınlığının 5 ila 15 cm arasında değişeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da beklenen kar yağışı için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarılar geldi. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul genelinde etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte, özellikle Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının başlaması, öğle saatlerinden sonra ise Anadolu Yakası'nda yoğunlaşması öngörülüyor.
İşte anlık hava durumu haberleri...
RÜZGARIN HIZI ARTIYOR
Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle deniz ulaşımında aksamalara yol açabilecek kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olması gerekiyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ayrıca pus ve yer yer sisin etkili olması nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabilir.
METEOROLOJİDEN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli için sarı kodlu yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, özellikle kentin kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü etkili olması öngörülen kar yağışıyla birlikte, bölgedeki kar kalınlığının 5 ila 10 cm arasında değişeceği tahmin ediliyor. Daha yüksek rakımlı kesimlerde ise bu miktarın 15 cm’ye kadar ulaşabileceği belirtildi.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemle vurgulanıyor.
ARAÇ SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI
AKOM, hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında seyredeceğini bildirirken, kar yağışının buzlanma riskini de artıracağını belirtti. Yetkililer, özellikle özel araç kullanımının minimuma indirilmesi gerektiğini vurguladı. Trafikte oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önerildi.
Zorunlu olarak araç kullanması gereken sürücülere ise kar lastiği ve zincir gibi ekipmanları yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi. Ayrıca, ani fren ve sert manevralardan kaçınılması gerektiği hatırlatıldı.
KUVVETLİ KAR GELİYOR
AKOM ve Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre İstanbul'da Çarşamba günü 07.00 itibarıyla kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Avrupa Yakası’nın batısında yer alan Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışının başlaması bekleniyor.
Anadolu Yakası’nın doğusunda yer alan Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde ise ilerleyen saatlerde yoğun kar geçişleri görülecek. Uzmanlar, yağışın etkisiyle özellikle sürücüler için görüş mesafesinin azalabileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNİ AKSATTI
İstanbul’da etkili olan elverişsiz hava şartları, deniz ulaşımını da vurdu. Şehir Hatları, bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İptal Edilen Seferler
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren birçok hatta sefer yapılamayacak. İptal edilen seferler arasında şunlar yer alıyor:
❗️07.00 Beykoz - Eminönü Boğaz Hattı
❗️07.20 Rumelikavağı - Eminönü Hattı
❗️Küçüksu - İstinye Hattı
❗️İstinye - Çubuklu Arabalı Vapur Hattı
❗️Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) Hattı
İSTANBUL BOĞAZI'NDA YOĞUN SİS ENGELİ
İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz trafiğinde aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin kritik seviyelere düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri durduruldu.
Gemi Trafiği Çift Yönlü Askıya Alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saat 03.10 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesine bağlı olarak geçişlerin yeniden değerlendirileceğini belirtti.
Boğaz hattında sefer yapan gemi ve vapurların da güvenlik gerekçesiyle beklemeye alındığı öğrenildi.
Şehir Silueti Sise Teslim Oldu
Yoğun sis, İstanbul’un simge noktalarını da adeta görünmez hale getirdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Beykoz Sahili ve Çubuklu İskelesi yoğun sisin etkisiyle gözden kaybolurken, sahil hattında görüş mesafesi oldukça düştü.
İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara’da Kar ve Fırtına Alarmı
Marmara Bölgesi’nde hava oldukça sert geçiyor. İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli kar yağışları beklenirken, rüzgârın batı kesimlerinde kuzey yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Çanakkale’nin doğu ilçelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili olacak.
EGE’DE SERT RÜZGAR, İÇ KESİMLERDE KAR
Ege Bölgesi’nde kıyı kesimler nispeten sakin görünse de, iç kesimlerde hava sertleşiyor. Kütahya çevrelerinde öğle saatlerinde kar yağışı beklenirken, Afyonkarahisar’da çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Kıyı Ege’de ise rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Akdeniz’de Yağmurlu Günler
Akdeniz Bölgesi’nde yağışlı hava devam ediyor. Orta ve Doğu Akdeniz’de görülecek yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Antalya’nın doğusu da yağmurdan nasibini alacak.
BUZLANMA VE KAR YAĞIŞI
İç Anadolu
İç Anadolu’da hava oldukça soğuk ve kar yağışlı. Sabah saatlerinde Ankara’da hafif kar yağışı beklenirken, Konya ve Sivas’ta gece saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayları görülmesi muhtemel.
Karadeniz’de Yağmur ve Kar Bir Arada
Batı Karadeniz’de kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz’de Samsun’un kıyı kesimleri yağmurlu, iç bölgeleri ise kar yağışlı olacak. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
DOĞU ANADOLU’DA KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Anadolu’nun büyük bölümü kar altında. Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde aralıklı kar yağışı beklenirken, bölge genelinde buzlanma, don ve pus olayları öne çıkıyor. Dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi sürerken, vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
Güneydoğu’da Karla Karışık Yağmur
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar genellikle karla karışık yağmur şeklinde görülüyor. Diyarbakır ve Gaziantep’te karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı beklenirken, Şanlıurfa ve Mardin’de yağmurun daha fazla etkili olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şaban ayının 13, 14 ve 15. günü ne zaman? Eyyam-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman, kaç gün tutulur?
- Sarıyer, Çekmeköy, Sultangazi okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul kar tatili açıklamaları
- Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bağcılar okullar tatil mi? 12 Şubat İstanbul tatil olan ilçeler
- THY'den Ramazan ayına özel: 949 TL'ye Uçak Bileti Kampanyası | 11-13 Şubat'ta İndirim Fırsatı
- Yarın İstanbul’da okullar tatil mi: 12 Şubat’ta hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuç takvimi
- Tarım ve hayvancılık kredisi nasıl alınır, şartları neler? Tarım ve hayvancılık Destek Projesi başvurusu nereden yapılır?
- 2025 Şubat ayı Kızılay personel alımı devam ediyor: Güncel kadrolar ve şartlar
- Anneanne usulü, tam kıvamında: İşte en kolay ve en lezzetli ev yapımı salep tarifi
- 11 Şubat altın fiyatları: Altın rekor kırmaya devam ediyor! Gram, çeyrek altın kaç TL?
- İstanbul’da yoğun kar! Megakentte okullar tatil | Mesai saatleri değişecek mi? İşte valilik açıklaması
- Milli maç ne zaman? Türkiye-Macaristan maçı hangi tarihte, saat kaçta oynanacak?