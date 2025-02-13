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CANLI | Bingöl'de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü 32 yaralı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.02.2025 21:46 Güncelleme: 13.02.2025 22:14
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Bingöl’de katliam gibi kaza!

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın açıklamasına göre kazada 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

BİNGÖL'DE DEHŞET KAZA! ÖLÜLER VE YARALILAR VAR
CANLI ANLATIM
21:51 13 Şubat 2025

4 ÖLÜ 32 YARALI

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın açıklamasına göre kazada 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. 

BİNGÖL VALİSİ AHMET HAMDİ USTA'DA OLAY YERİNE GİDEREK İNCELEMELERDE BULUNDU
Vali Ahmet Hamdi Usta, "Bugün Bingöl sınırları içerisinde kötü bir trafik kazasına şahit olduk. Şırnak'tan Erzurum'a giden bir otobüs saat 08.00 sularında Genç istikametine 8 kilometre kala keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste 44 yolcu olduğunu değerlendiriyoruz. 41 yolcu, 2 şoför, 1 muavin var. Yaralılara hemen müdahale edildi. AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralılarımız Genç ve Bingöl devlet hastanesine kaldırıldı. Şuanda tedavileri hastanelerde devam ediyor. Yine ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şuanda hayatını kaybedenlerin 3 tanesi otobüsün altında bir tanesi Genç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 24 tanesi Genç Devlet Hastanemizde 8 tanesi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altında. Çalışmalarımı devam ediyor" dedi.

 

 

4 ÖLÜ 32 YARALI
21:44 13 Şubat 2025

BİNGÖL'DE KATLİAM GİBİ KAZA

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

 

 

 

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