CANLI YAYIN

İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! 1 ölü 10 yaralı | Soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Son dakika haberine göre, Ramazan Bayramı’nın son gününde İstanbul Fatih'te korkutan bir olay meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası iki bina çöktü. Bayram sevincinin yerini can pazarına bıraktığı bölgede, enkaz altında kalan 11 vatandaştan 10'u yaralı olarak kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Fatih'te meydana gelen patlama sonucu iki bina çöktü. Olayın yaşandığı noktaya çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul Valiliği'nce yapılan açıklamada, olayın doğal gaz patlamasından kaynaklandığı ifade edildi. Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarılırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.

CANLI ANLATIM

18:27

ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarında göçük altında mahsur kalan 11 kişiden 1'i ölü olarak, 10 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.

 

18:07

SON KİŞİ DE ÇIKARTILDI

Fatih'te doğal gaz patlaması sonucucu çöken 2 bina yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında göçük altından kalan son kişi ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
17:53

ENKAZ ALTINDA KRİTİK MÜCADELE: 10 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul, bugün şiddetli bir patlamanın ardından yaşanan bina çökmeleriyle sarsıldı. İki binanın tamamen enkaza döndüğü dehşet anlarında 11 vatandaşımız göçük altında kalırken, ekiplerin nefes kesen operasyonuyla 10 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Yağmurlu hava ve kararan havanın zorlaştırdığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altında kalan son bir vatandaşımız için zamana karşı yarışla devam ediyor. Adalet Bakanlığı olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatırken, bölgedeki toprak kayması riski ve dar sokaklar ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

İstanbul’da patlama sonrası meydana gelen facianın boyutlarını yerinden aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Valilikten gelen son açıklamada, iki binanın yıkılması sonucunda aslında enkazın altında 11 kişi vardı ve 10 kişi çıkarıldı. Bir kişi içinse ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bu 10 kişinin de sağlık durumlarının şu an için biraz daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki bir diğer kalan vatandaşımız içinse çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun stabil olması teselli kaynağı olurken, tüm gözler enkaz altındaki son kişiye çevrildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI VURDU

Zamana karşı verilen yarışta doğa koşulları ekipleri en zorlu sınavla karşı karşıya bırakıyor. Sahadaki zorluklara dikkat çeken Merve İzci Özmen, "Bugün yağışlı bir hava vardı İstanbul’da ve yağmurun etkisiyle birlikte artık hava da yavaş yavaş kararmaya başladı. Tabii bu da ekiplerin çalışmalarını biraz da olsa zorlaştırıyor; bunun da bilgisini verelim." sözleriyle sıcak bölgedeki son atmosferi paylaştı.

DAR SOKAKLAR VE TOPRAK KAYMASI TEHLİKESİ

Olayın yaşandığı bölgenin yapı stokunun eski olması ve sokakların dar yapısı, ikinci bir facia riskini de beraberinde getiriyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerini aktaran Özmen, "Bu sokaklar özellikle dar ve aslında 99 depreminden önce yapılan binalarla dolu olduğu için ekipler ekstra çevrede duran hem basın mensuplarını hem de vatandaşları uzaklaştırıyorlar. Çünkü yağmurun etkisiyle de herhangi bir aksiliğin olmaması için toprak kayması olabileceği yönünde de bazı uyarılarda bulundular." şeklinde konuştu.

16:54

PATLAMANIN ETKİSİYLE DEMİR PARÇALARI EVLERE İSABET ETTİ

Çevredeki evlerden ikisinin camına da patlamanın şiddetiyle birlikte kopan demir parçaları isabet etti. Biri çocuk odasının penceresinden içeri girerken şans eseri kimse yaralanmadı. Diğer demir parçası ise pencereye saplandı.

Olay anına şahit olan Şahan Yağcılar, "Doğal gaz patlaması oldu. Patlama ile beraber bir demir parçası camdan içeriye girmiş. Karşıdaki binaya da demir parçası isabet etmiş. Allah'tan odada çocuklar yokmuş. Salonda yatıyorlarmış. İçerisi, camlar paramparça olmuş. Bir arkadaşımızın daha evinin çatısı gitti. Bu çatı bayağı bir yıkılmış. Çok kötüydü herkesin evi ayaklarının altından gitti. Bayağı bi sallandık, korktuk" ifadelerini kullandı.

16:10

A HABER OLAY YERİNDE

Enkaz altında sürdürülen titiz çalışmalarda şu ana kadar 9 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında yer alan bir gencin durumu ise ekiplere moral oldu.

A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim "En son 17 yaşında bir gencin enkazdan çıkartıldığını biliyoruz, şu an itibariyle toplam 9 kişi enkazdan sağ salim kurtarılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren ekipler, "Hastaneye kaldırılan 9 vatandaşımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

İKİ KADIN İÇİN ZAMANA KARŞI YARIŞ: "SESSİZ OLUN!" ÇAĞRISI
Hala enkaz altında olduğu bilinen iki kadın için ekipler adeta tırnaklarıyla kazıyor. Arama kurtarma çalışmalarının en hassas noktasına gelindiğinde bölgede derin bir sessizlik hakim oldu. Muhabir Hasan Zahid Ezim, "Şu anda enkaz altında iki kadının olduğu bilgisi paylaşıldı ve ekipler canla başla bu iki vatandaşa ulaşmaya çalışıyor. Az önce bir sessiz olunması yönünde uyarı yapıldı, zira enkaz altında bir ses, bir hayat belirtisi aranıyor" sözleriyle o kritik anları aktardı. 

PATLAMANIN SEBEBİ NE? DOĞALGAZ MI YOKSA TÜP MÜ?
Saat tam 12:00 sularında meydana gelen patlamanın nedeni henüz kesinleşmiş değil. Ancak uzmanlar ve görgü tanıkları iki ihtimal üzerinde duruyor. Bölgedeki altyapı eksikliğine dikkat çeken A Haber Muhabiri, "Görgü tanıklarıyla konuştuğumuzda kimisi mahallede doğalgaz olduğunu, kimisi ise olmadığını söylüyor. İtfaiye raporuyla netleşecek olsa da bir tüp patlaması veya doğalgaz sızıntısı ihtimali üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı. Önce büyük bir ses duyulduğunu, ardından bir binanın çöktüğünü belirten A Haber Muhabiri, "Binalar bitişik nizam olduğu için birindeki patlama yanındakini de tetikledi ve biri iki katlı, diğeri tek katlı olan iki yapı birden çöktü" dedi. 

70 YILLIK BİNALAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM GERÇEĞİ
Fatih’in tarihi dokusunun içinde yer alan binaların yaşı, facianın boyutunu artıran en büyük etkenlerden biri olarak görülüyor. Muhabir Hasan Zahid Ezim, "Burası İstanbul’un en eski semtlerinden biri. Binaların 40 ila 70 yıllık olduğu ifade ediliyor; yani en genci 40 yaşında. Çoğu 1999 depremi öncesi yapılmış, gecekondu tarzında ve kaçak yapıların olduğu bir bölge" sözleriyle kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı. 

TÜM EKİPLER SEFERBER: AFAD, UKME VE POLİS SAHADA
Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. A Haber Muhabiri, "İstanbul Emniyeti Polis Arama Kurtarma ekipleri, UKME, AFAD ve itfaiye ekipleri şu an tam kadro burada. Oldukça hızlı ve profesyonel bir çalışma yürütülüyor" diyerek sahadaki yoğun mücadeleyi aktardı. Yaklaşık 4 saattir devam eden çalışmalarda, enkaz altındaki son iki kişiye de ulaşılması hedefleniyor.

 

15:51

BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek: 

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir.

Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

15:10

ENKAZ ALTINDA 2 KİŞİ VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, "Son durumumuz 9 kişi yaralı olarak çıkarıldı çeşitli hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikesi olan yok. Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmalar devam ediyor. 2 kişi daha enkaz altında olduğu. Koordinasyon toplantısı yapıp son durumu değerlendireceğiz. Patlama nedeni daha sonraki süreçte belli olacak. Doğalgaz olduğu düşünülüyor. Yeni bilgilere oldukça sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

14:51

ENKAZDAN BİR KİŞİ DAHA KURTARILDI

Enkaz altında kalan son kişi olan 17 yaşındaki genç de sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
14:12

SAĞLIK BAKANI: 8 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Fatih Ayvansaray'da patlama sonrası bina çökmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Memişoğlu, "Patlama sonucu oluşan enkazda yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" dedi.

Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul Fatih’te meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu yaşanan bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Patlama sonucu oluşan enkazda yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz, ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

13:51

"KALBİMİZ KURTARILMAYA ÇALIŞILAN VATANDAŞLARIMIZLA BERABER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kalbimiz ve dualarımız, İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber." ifadesini kullandı. Çelik, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kalbimiz ve dualarımız, İstanbul Fatih'te çöken binada enkaz altından kurtarılmaya çalışılan vatandaşlarımızla beraber. Canla başla çalışan kurtarma ekiplerine şükran borçluyuz. Tüm vatandaşlarımıza salimen kavuşmayı diliyoruz."

13:38

VALİ GÜL: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 9 kişi göçük altında kaldı. Kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. 1 kişiye ulaşıldı birazdan çıkmak üzere. Sonuncu vatandaşımızın bulunma, kurtarılma çalışması devam ediyor." dedi.

VALİ GÜL KURTARMA ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ
13:22

PATLAMA SONRASI DOMİNO ETKİSİ ENDİŞESİ

A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, olay yerindeki son durumu ve arama kurtarma çalışmalarındaki kritik detayları canlı yayında aktardı. Olayın meydana geliş şekline dair ilk bilgileri paylaşan Hasan Zahid Ezim, "Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda patlamanın ilk olarak doğalgaz patlaması olduğu iddia ediliyor. Binaların bitişik nizam olması sebebiyle, bir binadaki patlama domino etkisi yaratarak yandaki binanın da çökmesine neden oldu. Binaların tamamen yerle bir olduğunu ifade edebiliriz" sözleriyle olayın vahametini aktardı.

Çevredeki vatandaşların büyük bir gürültü duyduğunu belirten Ezim, "Vatandaşlar önce büyük bir patlama sesi duyduklarını, ardından binaların çöktüğünü ifade ediyorlar. Patlamanın şiddetiyle çevredeki diğer evlerin de hasar gördüğü görülüyor" ifadelerini kullandı.

ENKAZ ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisini yerinden takip eden Hasan Zahid Ezim, "Ekipler şu anda enkaz altında kalan kişileri kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. İlk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin olduğu bilgisi vardı. Şu ana kadar 4 kişi sağ olarak çıkarıldı ancak kurtarılanlardan bir erkek vatandaşın durumunun oldukça ağır olduğu, alnında ciddi yara izleri bulunduğu görülüyor" sözlerini kaydetti. Kurtarma anlarındaki paniğe dikkat çeken Ezim, "Enkazdan çıkarılan vatandaşlar hemen ambulanslara sevk ediliyor. Çevrede büyük bir panik ve korku havası hakim; bayram günü akraba ziyaretine giden veya evlerinde dinlenen vatandaşlar maalesef bu acı olayla karşı karşıya kaldı" şeklinde konuştu.

DAR SOKAKLAR KURTARMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Bölgenin yapı stoğu ve ulaşım imkanlarının ekipleri kısıtladığını belirten Muhabir Ezim, "Ayvansaray Mahallesi oldukça eski bir yerleşim yeri. Buradaki binaların 40 ila 70 yıllık olduğu ifade ediliyor. Sokakların çok dar olması nedeniyle ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta ve ilerlemekte büyük güçlük çekiyor. Polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 600 metrelik bir alanı tamamen kapattı." sözleriyle sahadaki zorlukları aktardı.

Yetkililerin süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Hasan Zahid Ezim, "İstanbul Valisi Davut Gül’ün olay yerine gelerek incelemelerde bulunacağı bilgisini aldık. İçişleri Bakanlığı da konuya ilişkin sürekli bilgi alıyor. Valilikten yapılan ilk açıklamada enkazdaki 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 2 kişi için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti ancak biz sahadan yeni kurtarma haberlerini ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Olay yerinde sinir krizi geçiren vatandaşların olduğunu belirten Ezim, "Mahalle kültürüyle herkesin birbirini tanıdığı bu bölgede acı ve bekleyiş bir arada yaşanıyor" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Ahaber
13:17

5 YARALI SAĞ ÇIKARILDI

Enkaz altında kalan 5 kişi sağ kurtarıldı.

13:09

BAKAN ÇİFTÇİ BİLGİ ALDI

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül, enkazda kalan 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığını, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını takip eden Bakan Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından izliyor.
13:06

ÇEVRE BİNALARDA DA HASAR OLUŞTU

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve kurtarma operasyonunun detaylarını canlı yayında aktardı.

SAAT 12.08'DE GELEN ŞİDDETLİ PATLAMA

Olayın meydana geliş sürecini anlatan Mehmet Karataş, "Saat tam 12:08'de İtfaiye Komuta Merkezi'ne düşen ilk bilgilere göre Fatih ilçesinin Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle birlikte şu an itibarıyla iki binanın çöktüğü bilgisini teyit ettik" ifadelerini kullandı. Patlamanın etkisiyle çevre binalarda da büyük hasar oluştuğunu belirten Karataş, "Patlamanın şiddetiyle üst katlardaki evlerin camları kırıldı, kapı ve çerçeve parçalarının çok uzaklara fırladığı görülüyor. Bu da patlamanın ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor" sözleriyle dehşetin boyutunu aktardı.

ENKAZ ALTINDAN YARALILAR ÇIKARILIYOR

Kurtarma çalışmaları hakkındaki son bilgileri paylaşan Karataş, "Enkazdan şu ana kadar toplam 4 yaralı çıkarıldı. Bu yaralılardan ikisi Okmeydanı, birisi ise Samatya Hastanesi'ne sevk edildi. İlk belirlemelere göre enkaz altında hâlâ bir veya iki kişinin olduğu tahmin ediliyor ve arama kurtarma çalışmaları bu yönde yoğunlaşmış durumda" şeklinde konuştu.

Canlı yayın sırasında bir kişinin daha battaniyeye sarılarak çıkarıldığını bildiren Karataş, "En son çıkarılan kişi muhtemelen çatı katı ya da en üst kat dediğimiz noktadaydı. Bu kişinin hayatta olması ve konuşabiliyor olması çok kıymetli, çünkü içeride kaç kişi olduğuna dair en net bilgiyi o verecek" ifadelerini kullandı.

METRUK BİNALAR VE ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE TAHLİYE KARARI

Bölgedeki yapı stoğunun oluşturduğu tehlikeye dikkat çeken Mehmet Karataş, "Bu mahallede çok sayıda metruk bina bulunuyor. Patlamanın ardından yandaki binaların da çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim ekipler çevre binaları, özellikle de yandaki pembe binayı tamamen boşaltmaya başladı." dedi. Geçmiş tecrübelere dayanarak uyarılarda bulunan Karataş, "Bu tarz olaylarda bir saat sonra bile sarsılan metruk binaların çökme ihtimali söz konusu olabiliyor. Bu nedenle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı" sözleriyle bölgedeki tehlikenin devam ettiğini aktardı.

12:58

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

12:44

ENKAZDAN 3 YARALI ÇIKARILDI

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 3 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken çevredeki bazı binalarında boşaltıldığı görüldü.

12:37

ENKAZDA TEYAKKUZ! EKİPLER BÖLGEDE

Fatih'te bir binanın tamamen çöktüğü ve yerle bir olduğu dehşet dolu görüntüler ekranlara yansıdı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın hemen ardından yaptığı ilk değerlendirmelerde; yıkımın bir doğalgaz patlaması neticesinde mi yoksa yapının dayanıksızlığından mı kaynaklandığının henüz netlik kazanmadığını bildirdi.

Olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarının hızına dikkat çeken Ramazan Almaçayır, "Şu an için bölgeye sevk edilen ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve çok hızlı bir şekilde hareket edildiğini görüyoruz. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgedeki vatandaşların da çalışmalara destek verdiği görülüyor" sözleriyle sahadaki dayanışmayı aktardı. Görüntülerin yarattığı etkiyi tarif eden Almaçayır, "Maalesef daha önce alışık olduğumuz depremde çöken binaların üzerinde yapılan çalışmaları andıran görüntüler var" ifadelerini kullandı.

PATLAMA MI ÇÖKME Mİ? SORU İŞARETLERİ ARTARKEN
Yıkımın nedenine dair teknik ihtimalleri sıralayan İstihbarat Şefi, "Bunun nedeni bir patlama neticesinde bir doğalgaz patlaması mı yoksa binanın dayanıksız olmasından mı kaynaklı? Bu şu an için tam bilinmiyor" dedi. Binanın çöküş biçimine odaklanan Almaçayır, "Bloklar halinde bir çökme görünmüyor. Bina ana kolonları, duvarları ve çatısıyla birlikte tamamıyla çökmüş durumda. Dağınık bir şekilde etrafa savrulması akıllara patlama ihtimalini getiriyor" sözleriyle durumu analiz etti.

YANGIN EMARESİ YOK, "ÇÜRÜK BİNA" İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Olay yerindeki fiziksel kanıtları değerlendiren Ramazan Almaçayır, "İlk görüntülerde patlama neticesinde etrafa sirayet eden yanmış eşyalar ya da bir yangın emaresi yok. Bu da acaba bir çökme neticesinde mi bu görüntü ortaya çıktı sorusunu akıllara getiriyor" değerlendirmesinde bulundu. Binanın fiziki yapısına dair öngörülerini paylaşan Almaçayır, "Yan taraftaki binalardan ve kot farkından anladığımız kadarıyla bir-iki katlı bir bina olma ihtimali var. Binanın zeminiyle ilgili bir sorun mu var yoksa yapı çürük müydü? Tüm bunlar araştırılıyor" ifadelerini kullandı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın