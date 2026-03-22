İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü! 1 ölü 10 yaralı | Soruşturma başlatıldı

İstanbul, bugün şiddetli bir patlamanın ardından yaşanan bina çökmeleriyle sarsıldı. İki binanın tamamen enkaza döndüğü dehşet anlarında 11 vatandaşımız göçük altında kalırken, ekiplerin nefes kesen operasyonuyla 10 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Yağmurlu hava ve kararan havanın zorlaştırdığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altında kalan son bir vatandaşımız için zamana karşı yarışla devam ediyor. Adalet Bakanlığı olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatırken, bölgedeki toprak kayması riski ve dar sokaklar ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

ENKAZ ALTINDA KRİTİK MÜCADELE: 10 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul’da patlama sonrası meydana gelen facianın boyutlarını yerinden aktaran A Haber muhabiri Merve İzci Özmen, "Valilikten gelen son açıklamada, iki binanın yıkılması sonucunda aslında enkazın altında 11 kişi vardı ve 10 kişi çıkarıldı. Bir kişi içinse ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tabii bu 10 kişinin de sağlık durumlarının şu an için biraz daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Öyle ki bir diğer kalan vatandaşımız içinse çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumunun stabil olması teselli kaynağı olurken, tüm gözler enkaz altındaki son kişiye çevrildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ÇALIŞMALARI VURDU

Zamana karşı verilen yarışta doğa koşulları ekipleri en zorlu sınavla karşı karşıya bırakıyor. Sahadaki zorluklara dikkat çeken Merve İzci Özmen, "Bugün yağışlı bir hava vardı İstanbul’da ve yağmurun etkisiyle birlikte artık hava da yavaş yavaş kararmaya başladı. Tabii bu da ekiplerin çalışmalarını biraz da olsa zorlaştırıyor; bunun da bilgisini verelim." sözleriyle sıcak bölgedeki son atmosferi paylaştı.

DAR SOKAKLAR VE TOPRAK KAYMASI TEHLİKESİ

Olayın yaşandığı bölgenin yapı stokunun eski olması ve sokakların dar yapısı, ikinci bir facia riskini de beraberinde getiriyor. Bölgedeki güvenlik önlemlerini aktaran Özmen, "Bu sokaklar özellikle dar ve aslında 99 depreminden önce yapılan binalarla dolu olduğu için ekipler ekstra çevrede duran hem basın mensuplarını hem de vatandaşları uzaklaştırıyorlar. Çünkü yağmurun etkisiyle de herhangi bir aksiliğin olmaması için toprak kayması olabileceği yönünde de bazı uyarılarda bulundular." şeklinde konuştu.