CANLI HAVA DURUMU | Balkanlardan kar soğukları döndü! İstanbul dahil il il uyarı geldi: 7 Nisan Meteoroloji raporu...
Türkiye, batıdan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul’da sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, Ankara ve Konya gibi iç kesimlerde sıfırın altına inecek. İzmir’de bile termometreler 5 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugünden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayandırılan açıklamada, özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.
İşte anbean Türkiye'den hava durumu gelişmeleri...
BATIDAN DOĞUYA SERT DÜŞÜŞLER
Soğuk hava, özellikle batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde etkisini gösterecek. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde bu farkın 8 ila 10 dereceyi bulacağı öngörülüyor.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor. Soğuk havanın batıda hafta sonuna kadar, doğu bölgelerde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.
BAZI İLLERDE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
Ankara: -2°C
İstanbul: 2°C
İzmir: 5°C
Konya: -2°C
Antalya: 8°C
Bolu: -2°C
Samsun: 4°C
Trabzon: 3°C
Erzurum: -6°C
Malatya: -1°C
Diyarbakır: 3°C
METEOROLOJİ’DEN MARMARA VE EGE İÇİN SARI UYARI
YAĞIŞ HARİTASI GENİŞLİYOR
Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağışlar bekleniyor.
Yağışların Trakya, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması; diğer yerlerde ise sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT
Rüzgarın yönü ve şiddeti de dikkat çekici. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan; diğer bölgelerde ise güney ve güneybatıdan esmesi beklenen rüzgarın, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor.
HAFTA BAŞINDA YURT GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya girerken Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve birçok bölgede yağışların etkili olacağını duyurdu. Yer yer kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklentisi öne çıkarken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
MARMARA’DA KAR UYARISI, SİS VE PUS GÖRÜLEBİLİR
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde ise aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde sis ve pus, özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir.
Edirne: 5°C – Karla karışık yağmur ve kar, yerel kuvvetli
İstanbul: 9°C – Aralıklı kuvvetli sağanak
Kırklareli: 3°C – Yer yer karla karışık yağmur ve kar
Kocaeli: 13°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor
EGE’DE SAĞANAKLARA DİKKAT
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Aralıklı sağanak yağışlar özellikle kıyı kentlerinde etkisini artırabilir. Manisa ve kıyı hattı için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Afyonkarahisar: 15°C – Sağanak yağışlı
Denizli: 20°C – Sağanak yağışlı
İzmir: 19°C – Yerel kuvvetli sağanak
Muğla: 15°C – Kıyılarda kuvvetli sağanak bekleniyor
AKDENİZ BULUTLANIYOR: BATI KESİMLERDE YAĞIŞ VAR
Batı Akdeniz’de sağanak yağışlar etkisini gösterirken, iç kesimlerde güneyli rüzgârlar kuvvetli esebilir. Adana, Hatay ve çevresinde bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.
Adana: 24°C – Çok bulutlu
Antalya: 19°C – Sağanak yağışlı
Hatay: 24°C – Çok bulutlu
Isparta: 14°C – Sağanak yağış bekleniyor
İÇ ANADOLU’DA RÜZGAR VE YAĞIŞ ETKİLİ
Bölge genelinde yoğun bulutlulukla birlikte, bazı kentlerde aralıklı sağanaklar bekleniyor. Özellikle Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevresinde kısa süreli kuvvetli yağış geçişleri görülebilir. Rüzgâr güneyden kuvvetli esebilir.
Ankara: 16°C – Sağanak yağışlı
Eskişehir: 17°C – Aralıklı sağanak
Konya: 18°C – Çok bulutlu
Nevşehir: 18°C – Çok bulutlu
BATI KARADENİZ’DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor. Sabah saatlerinde görülecek pus ve sis, özellikle Bolu Dağı gibi geçiş noktalarında sürücülere zor anlar yaşatabilir.
Bolu: 17°C – Yağış zamanla karla karışık
Karabük: 19°C – Sağanak yağışlı
Sinop: 14°C – Öğleden sonra sağanak
Zonguldak: 15°C – Aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU KARADENİZ’DE İÇ KESİMLERE DİKKAT
Ordu, Giresun ve Trabzon’un batı ilçelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Rüzgâr, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esebilir.
Amasya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 21°C – Bulutlu
Samsun: 17°C – Çok bulutlu
Trabzon: 18°C – Batı ilçelerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR TEHLİKESİ
Van, Hakkari ve Şırnak dışındaki illerde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali yüksek. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Muş çevresinde kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı.
Erzurum: 10°C – Kuvvetli yağmur, yüksekler kar
Kars: 12°C – Karla karışık yağmur ve kar
Malatya: 21°C – Öğleden sonra sağanak
Van: 11°C – Kuzeyi yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ DOĞUYA KAYACAK
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hâkimken, doğu illerinde ve Şanlıurfa çevresinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Genel sıcaklıklar ise mevsim normallerine yakın seyredecek.
Adıyaman: 21°C – Çok bulutlu
Diyarbakır: 22°C – Sağanak yağışlı
Gaziantep: 21°C – Sağanak geçişleri
Mardin: 24°C – Aralıklı sağanak yağış bekleniyor
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- CANLI HAVA DURUMU | Balkanlardan kar soğukları döndü! İstanbul dahil il il uyarı geldi: 7 Nisan Meteoroloji raporu...
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