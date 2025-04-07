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CANLI HAVA DURUMU | Balkanlardan kar soğukları döndü! İstanbul dahil il il uyarı geldi: 7 Nisan Meteoroloji raporu...

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.04.2025 06:54 Güncelleme: 07.04.2025 07:22
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Balkanlardan kar soğukları döndü! İstanbullular dikkat

Türkiye, batıdan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul’da sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, Ankara ve Konya gibi iç kesimlerde sıfırın altına inecek. İzmir’de bile termometreler 5 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara ve Ege için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugünden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş beklendiğini açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayandırılan açıklamada, özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının yurdu etkisi altına alacağı belirtildi.

İşte anbean Türkiye'den hava durumu gelişmeleri...

CANLI ANLATIM
06:51 07 Nisan 2025

BATIDAN DOĞUYA SERT DÜŞÜŞLER

Soğuk hava, özellikle batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde etkisini gösterecek. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde bu farkın 8 ila 10 dereceyi bulacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği ifade ediliyor. Soğuk havanın batıda hafta sonuna kadar, doğu bölgelerde ise önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması bekleniyor.

BATIDAN DOĞUYA SERT DÜŞÜŞLER
06:50 07 Nisan 2025

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Ankara: -2°C

İstanbul: 2°C

İzmir: 5°C

Konya: -2°C

Antalya: 8°C

Bolu: -2°C

Samsun: 4°C

Trabzon: 3°C

Erzurum: -6°C

Malatya: -1°C

Diyarbakır: 3°C

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN DÜŞÜK SICAKLIKLAR
06:49 07 Nisan 2025

METEOROLOJİ’DEN MARMARA VE EGE İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok il için “sarı kod” uyarısında bulundu. Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa ve Tekirdağ başta olmak üzere birçok ilde yerel kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor.
METEOROLOJİ’DEN MARMARA VE EGE İÇİN SARI UYARI
06:48 07 Nisan 2025

YAĞIŞ HARİTASI GENİŞLİYOR

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağışlar bekleniyor.

Yağışların Trakya, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması; diğer yerlerde ise sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ HARİTASI GENİŞLİYOR
06:47 07 Nisan 2025

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın yönü ve şiddeti de dikkat çekici. Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatıdan; diğer bölgelerde ise güney ve güneybatıdan esmesi beklenen rüzgarın, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/s) etkili olacağı tahmin ediliyor.

06:46 07 Nisan 2025

HAFTA BAŞINDA YURT GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA HAKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya girerken Türkiye’nin büyük bölümünde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve birçok bölgede yağışların etkili olacağını duyurdu. Yer yer kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklentisi öne çıkarken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

HAFTA BAŞINDA YURT GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA HAKİM
06:45 07 Nisan 2025

MARMARA’DA KAR UYARISI, SİS VE PUS GÖRÜLEBİLİR

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışı öngörülüyor. İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde ise aralıklı sağanak yağışlar etkili olacak. Sabah saatlerinde sis ve pus, özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

Edirne: 5°C – Karla karışık yağmur ve kar, yerel kuvvetli

İstanbul: 9°C – Aralıklı kuvvetli sağanak

Kırklareli: 3°C – Yer yer karla karışık yağmur ve kar

Kocaeli: 13°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor

EGE’DE SAĞANAKLARA DİKKAT

Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Aralıklı sağanak yağışlar özellikle kıyı kentlerinde etkisini artırabilir. Manisa ve kıyı hattı için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Afyonkarahisar: 15°C – Sağanak yağışlı

Denizli: 20°C – Sağanak yağışlı

İzmir: 19°C – Yerel kuvvetli sağanak

Muğla: 15°C – Kıyılarda kuvvetli sağanak bekleniyor

MARMARA’DA KAR UYARISI, SİS VE PUS GÖRÜLEBİLİR
06:44 07 Nisan 2025

AKDENİZ BULUTLANIYOR: BATI KESİMLERDE YAĞIŞ VAR

Batı Akdeniz’de sağanak yağışlar etkisini gösterirken, iç kesimlerde güneyli rüzgârlar kuvvetli esebilir. Adana, Hatay ve çevresinde bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak.

Adana: 24°C – Çok bulutlu

Antalya: 19°C – Sağanak yağışlı

Hatay: 24°C – Çok bulutlu

Isparta: 14°C – Sağanak yağış bekleniyor

İÇ ANADOLU’DA RÜZGAR VE YAĞIŞ ETKİLİ

Bölge genelinde yoğun bulutlulukla birlikte, bazı kentlerde aralıklı sağanaklar bekleniyor. Özellikle Ankara, Eskişehir, Sivas ve Kayseri çevresinde kısa süreli kuvvetli yağış geçişleri görülebilir. Rüzgâr güneyden kuvvetli esebilir.

Ankara: 16°C – Sağanak yağışlı

Eskişehir: 17°C – Aralıklı sağanak

Konya: 18°C – Çok bulutlu

Nevşehir: 18°C – Çok bulutlu

AKDENİZ BULUTLANIYOR: BATI KESİMLERDE YAĞIŞ VAR
06:43 07 Nisan 2025

BATI KARADENİZ’DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı öne çıkıyor. Sabah saatlerinde görülecek pus ve sis, özellikle Bolu Dağı gibi geçiş noktalarında sürücülere zor anlar yaşatabilir.

Bolu: 17°C – Yağış zamanla karla karışık

Karabük: 19°C – Sağanak yağışlı

Sinop: 14°C – Öğleden sonra sağanak

Zonguldak: 15°C – Aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU KARADENİZ’DE İÇ KESİMLERE DİKKAT

Ordu, Giresun ve Trabzon’un batı ilçelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur görülebilir. Rüzgâr, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli esebilir.

Amasya: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 21°C – Bulutlu

Samsun: 17°C – Çok bulutlu

Trabzon: 18°C – Batı ilçelerinde sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ’DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
06:42 07 Nisan 2025

DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR TEHLİKESİ

Van, Hakkari ve Şırnak dışındaki illerde aralıklı yağışlar etkili olacak. Yüksek rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali yüksek. Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Muş çevresinde kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı.

Erzurum: 10°C – Kuvvetli yağmur, yüksekler kar

Kars: 12°C – Karla karışık yağmur ve kar

Malatya: 21°C – Öğleden sonra sağanak

Van: 11°C – Kuzeyi yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA YAĞIŞ DOĞUYA KAYACAK

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava hâkimken, doğu illerinde ve Şanlıurfa çevresinde aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Genel sıcaklıklar ise mevsim normallerine yakın seyredecek.

Adıyaman: 21°C – Çok bulutlu

Diyarbakır: 22°C – Sağanak yağışlı

Gaziantep: 21°C – Sağanak geçişleri

Mardin: 24°C – Aralıklı sağanak yağış bekleniyor

DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR TEHLİKESİ

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