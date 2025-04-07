CANLI HAVA DURUMU | Balkanlardan kar soğukları döndü! İstanbul dahil il il uyarı geldi: 7 Nisan Meteoroloji raporu...

06:48 07 Nisan 2025

Yapılan tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun büyük bölümü ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda aralıklı yağışlar bekleniyor.

Yağışların Trakya, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması; diğer yerlerde ise sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Marmara, Kıyı Ege, Manisa, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapıldı.