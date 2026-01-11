CANLI | 40 kentte yoğun kar alarmı! A Haber ekipleri yurt genelinde sahada
Türkiye yeni yılın ilk haftasından itibaren yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 68 il için sarı kodlu uyarı verirken başta İstanbul olmak üzere birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'e yaptığı açıklamada İstanbullular için saat 06.00'yı işaret ederek uyarılarda bulunurken, ekiplerimiz yurt genelinde kar nöbetinde sahanın nabzını tutuyor. İşte Türkiye genelinde yaşanan son gelişmeler...
Türkiye, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girmesiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) peş peşe uyarılar geldi. Buna göre 68 il için sarı kodlu alarm verilirken İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitime 1 gün süreliğine ara verildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, megakent için yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise beyaza büründü. A Haber ekipleri yurt genelinde sokakların nabzını tutarak bölgelerdeki son durumu aktardı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
MALATYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Son yılların en yoğun kar yağışının sürdüğü Malatya'da, okullar 1 gün süre ile tatil ilan edilirken kent genelinde aralıklı olarak yağışlar sürüyor. Kar kalınlığı kırsal kesimlerde 30-40 santimetreye ulaşırken A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Ahmet Turan bölgeden son gelişmeleri aktardı.
Malatya Valiliği de açıklama yaptı. Yarın itibarıyla (12 Ocak 2026) Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir denildi açıklamada. Biz de bu son dakika bilgisini paylaşalım. Okulların tatil edildiği illerden biri de Malatya oldu.
Tabii yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak kar yağışı... Meteoroloji uyarılarını yaptı, özellikle Doğu Anadolu'da yoğun bir kar yağışı bekleniyor ki son yılların en yoğun kar yağışı diyebiliriz, bunun altını çizelim. Tabii Meteoroloji'nin açıklamasına dayanarak bu ifadeyi kullanıyoruz. Zira Malatya Valisi de dün bir paylaşım yaptı. Merkezde 30 ila 40, yüksek kesimlerde -işte Malatya'nın Arapgir, Kuluncak, Hekimhan gibi ilçelerinde- 1 metreyi aşkın kar yağışının etkili olacağını ifade etti.
GECE SAATLERİNDE BUZLANMA VE DON RİSKİ
Şu anda hafiften serpmeye başladı ama özellikle gece saatlerinden itibaren bir hayli etkisini artıracak Malatya'da kar yağışı. Havanın da oldukça soğuk olduğunu ifade edelim. Şu anda -1 derece ama hissedilenin -3 derece olduğunu belirtelim ki özellikle gece saatlerinde bu hava sıcaklığı gittikçe düşecek ve don ve buzlanma meydana gelecek. Bunun da altını çizelim ve sürücüleri de, vatandaşları da uyaralım. Özellikle yarın yollarda buzlanma olabilir, özellikle gizli buzlanmalara dikkat. Onun için kış lastiği ve zincire riayet edilmesi gerekiyor.
Malatya merkezdeyiz bugün. Yüksek kesimlerde, özellikle Malatya, Çelikhan, Adıyaman arasında da yayın yapma, orada da haber yapma imkanına kavuştuk. Orada özellikle kar ve tipinin zaman zaman etkili olduğunu gördük ki ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor tipi ve fırtına. Bunu da söyleyelim. Zaten Malatya'da kar yağışı etkili olunca hemen Malatya-Adıyaman-Çelikhan yolu özellikle orada yolda ulaşımda aksamalar meydana geliyor ve trafik kesiliyor.
Şu anda ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade edelim çünkü günler öncesinden uyarı yapıldı ve yoğun bir kar yağışı beklendiği için gerçekten bu konuya riayet ediliyor ve teyakkuz halinde bütün unsurlarıyla beraber... Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, belediyeler, AFAD ekipleri tabii hem mahsur kalanlara ulaşmak hem de yolları açmak için şu anda tüm unsurlarıyla birlikte teyakkuz halinde.
KAR YAĞIŞI 3-4 GÜN SÜRECEK
Hep ulaşımdan, özellikle aksamalardan, olumsuzluklardan bahsediyoruz ama tabii güzel görüntüler de ortaya çıkmıyor değil. Yarın itibarıyla özellikle burası Malatya'nın merkezi noktası ve buradaki kar kalınlığını da göreceğiz. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu da bekleyeceğiz. Hava sıcaklıkları ve artık Malatya'da son zamanlarda kar yağışının etkili olup olmayacağı konuşuluyordu. Hava sıcaklığı düşecek, kar yağışı da 3-4 gün boyunca aralıklarla devam edecek. Ama 3-4 gün boyunca Malatya'da kar yağışının etkili olacağını ifade edelim zaman zaman. Özellikle bu kar yağışı yüksek kesimlerde daha da etkili olacak ki Malatya'nın Darende ilçesinde, Arapgir'de, Kuluncak ilçelerinde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yine merkezde de aynı şekilde kar yağışı etkisini sürdürecek.
ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR
Başkentte öğle saatleri yoğun kar yağışının etkili olmasıyla kırsal kesimlerde taşımalı ulaşımla gidilen okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bölgede yağış aralıklı olarak sürerken A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Serkan Öztürk, Ankara'daki son durumu aktardı.
Bugün öğle saatleri itibarıyla başkent Ankara'da o yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ve bunun hemen ardından ise akşam saatlerinde Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal bölgelerde, yani taşımalı ulaşımla okula gidilen bölgelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Ancak şehir merkezinde eğitim ve öğretim devam ediyor. Bu açıklama son dakika açıklaması elbette Ankara Valiliği'nden gelmişti.
Yayınımıza başlamadan önce lapa lapa bir kar yağıyordu. Aslında bu durum da çok şaşırttı beni, hemen bir anda o yoğun kar yağışı kesilip şu an itibarıyla da yağmur başladı. Tabii öğle saatleriyle başladı o kar yağışı. Beklenen bir kar yağışıydı başkent Ankara için. Geçtiğimiz haftalarda da yine çok yoğun bir kar yağışı olmuştu Ankara'da. Ancak çok da fazla yeryüzünde kalmayıp hemen tekrardan sıcaklıkların artmasıyla birlikte o karlar tekrardan erimişti aslında.
KAR GECE BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Şu ana kadar da akşam saatlerine kadar yine o yoğun kar yağışı devam etti elbette. Ancak çok fazla bir soğuk olduğunu söyleyemem, 1 derece hava. Ama dediğimiz gibi kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek gece boyu. Hemen bir de yol durumuna bakalım. Tabii bu noktada kar yağışı ile birlikte o olumsuz hava koşulları yollara da yansıyor. Bizim şu an bulunduğumuz nokta İncek Bulvarı. İncek Bulvarı'na gelen güzergahlar, yani bu kısma gelen sürücüler aslında başkent Ankara için önemli güzergah olan Konya Yolu'nu kullanıyorlar. Konya Yolu'nu kullanırken de tabii kar yağışı çok yoğun dedik. Bununla birlikte buzlanma riski, yolların kapanma riski çok yüksek oluyor elbette.
Ancak Konya yolu gibi önemli güzergahlar, Konya Yolu, Eskişehir Yolu, Samsun Yolu, İstanbul Yolu gibi bu önemli güzergahlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını; ancak bugün pazar olmasına rağmen çok hafif bir trafik yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürücüler daha dikkatli ilerliyor aslında bu noktada. Tabii kar yağışı ile birlikte ekipler de hemen sahada oldu. Tuzlama çalışmaları, kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti elbette bu noktalarda.
Yüksek kesimlerde kar yağışı lapa lapa yağdı, etkisini çok fazla gösterdi.Mamak, Keçiören, Kızılcahamam özellikle. Yer yer Kızılcahamam'da kar kalınlığı da 10 santimetreye kadar yaklaştı diyebiliriz aslında. Tabii öğlen saatlerinde başladı bu kar yağışı, yoğun kar yağışı. İncek, Gölbaşı, Ahlatlıbel, Kızılcahamam, Keçiören gibi yüksek yerlerde, yüksek kesimlerde lapa lapa yağdı. Ancak şehir merkezinde saatler 16:00 itibarıyla karla karışık bir yağmurla başladı bu kar yağışı. Ancak şehir merkezinde de yine yüksek kesimlerde de kar yağışı devam edecek elbette. Yine ara ara o kar yağışlarının devam ettiğini görüyoruz. Anlık lapa lapa yağıyor ama hemen sonrasında kesilip tekrardan yağmura da dönebiliyor şu anda. Hafif bir yağmur var ancak gece saatlerinde de yine o yoğun kar yağışını bizler göreceğiz.
TERMOMETRELER EKSİ 6 DERECELERİ GÖRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre de önümüzdeki günlerde kar yağışı başkent Ankara'da devam edecek. Pazartesi günü -3 derece ile başlayacak yeni haftaya başkent Ankara. Salı günü -6, çarşamba günü ise -5 ile devam edecek. Tabii havalar eksiye düşecek, termometreler eksiyi gösterecek ancak o yoğun kar yağışı da devam edecek. Cumartesi günü itibarıyla ise tekrardan o sıcaklıkların artacağı bilgisini de bu noktadan paylaşalım. Cumartesi günü itibarıyla da başkent Ankara'yı kar yağışı tekrardan terk edecek tabii.
Dediğimiz gibi aslında beklenen bir karda başkent Ankara için, başkent Ankaralılar bu kar yağışını bekliyordu. Hem baraj doluluk oranları için hem de o kışın getirdiği güzellikler de var elbette. Tabii olumsuzlukları var yollara yansıyor; ancak hem barajlarımızın doluluk oranının artması için hem de o güzel görüntüler başkent Ankaralıların özlediği görüntülerdi aslında. Hemen şöyle baktığımız zaman yer yer o kar kalınlığı 2 santimetre, 3 santimetre de diyebiliriz. Beyaza büründü şöyle bir bakıldığı zaman başkent Ankara. O ağaçların dalındaki karlar, kaldırımdaki karlar aslında güzel görüntüler de ortaya çıkartıyor elbette bu noktada.
BUZLANMA RİSKİNE KARŞI DİKKAT
Tabii ki hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yapıyor hem de Karayolları ekipleri uyarılarını yapıyor. Neler var burada? Tabii yollarda kayganlaşmalar, buzlanma riskleri de çok fazla oluyor bu noktada kar yağışı ile birlikte. Gece saatlerinde de kar devam edeceği için sürücüleri özellikle uyarıyorlar. Kış lastiği tabii bu noktada çok çok önemli. Biz de bu şekilde hem yetkililerin yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşmış olalım hem de sürücüler için biz de bu noktadan hatırlatmamızı yapalım. Son olarak şunu da tekrar hatırlatacak olursak başkent Ankara'da kırsal bölgelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi; ancak şehir merkezinde eğitim ve öğretime devam edilecek.
KAYSERİ'DE RÜZGAR 60-80 KM HIZA ÇIKACAK
A Haber muhabiri Yağmur Aksu Kayseri'de yoğun rüzgar ve yer yer fırtınanın yanı sıra kar yağışının sürdüğünü belirterek Erciyes yolu üzerinden son gelişmeleri aktardı.
Kayseri'de an itibarıyla kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar ve karışık yağmur yağdığını belirtelim. Bakın ağaçlardan bile belli olabiliyor aslında. Kuvvetli bir rüzgar var. Tabii yer yer yer yer fırtına da var Kayseri'de hakim. Tabii karla karışık yağmur yağıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına hakimdir, rüzgar hakimdir ama yağış bu hafta itibarıyla aralıklarla yağmıştı. Ama an itibarıyla dediğimiz gibi karla karışık yağmur etkisini sürdürmeye başladı tabii ki.
Şimdi Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar da var. Bu hafta itibarıyla pazartesinden cumartesiye kadar kar yağışı etkisini sürdürecek, parçalı bulutlu rüzgarlı bir hava Kayseri'yi esir alacak ve özellikle fırtına da dahil olacak. Tabii Erciyes'te de biz yayınımızı yaparken bugün tipi hakimdi ama şu anda da yerini fırtınaya bıraktı. Bakın ağaçlardan da görebiliyorsunuz aslında yoğun bir rüzgarın olduğunu, fırtınanın olduğunu belirtelim.
FIRTINA NEDENİYLE ÇATI UÇMALARI VE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DİKKAT
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda kent genelinde yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için vatandaşlara önemli uyarılar yapılıyor. Özellikle yarından itibaren öğle saatlerinde rüzgarın hızının artması, akşam saatlerine doğru fırtınaya dönüşmesi, ulaşması da bekleniyor. Tabii şu anda saatte 60 ila 80 km hızla ilerleyen bir rüzgarın olduğunu belirtelim. İşte yetkililer uyarılarını yapıyor. Özellikle arabalarınızı, araçlarınızı ağaçların altına lütfen koymayın çünkü herhangi bir devrilme riskiyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü bunun yanı sıra riskler de oluşabiliyor tabii ki.
Şimdi bu konularda altını çizmemiz gereken en önemli risklerden birisiyse, başlıklardan birisiyse kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçmaları gerçekleşebiliyor, ağaç ve direk devrilmeleri... Onun dışında panoların savrulması, ulaşımda aksamalar... Özellikle kış ayından itibaren soba kullanan gaz ve zehirlenme gibi olaylarından kaynaklı aslında vatandaşları da uyarıyor Meteoroloji 7. Bölge Müdürü. Tabii herhangi bir olumsuzluğa karşı hem trafik polisleri hem de aynı zamanda jandarma ekipler, sağlık personelleri hepsi tedbir altında teyakkuz halinde bekliyorlar tabii ki. Herhangi bir olumsuzluğa karşı onlar da görevlerini sürdürmeye devam ediyor.
SICAKLIKLAR EKSİ 10 DERECEYE DÜŞECEK
Şimdi Kayseri'de özellikle bu hafta çok sakin, hem güneşli hem parçalı bulutlu bir hava hakimdi ama bugünden itibaren Kayseri fırtına etkisini sürdürmeye devam etti. Aynı zamanda gece saatlerinde özellikle hava sıcaklığının düşmesinden kaynaklı soğuk bir hava hakim olmuştu. Şu anda da hava sıcaklığı 3, hissedilen -1 derece olduğunu belirtelim. Özellikle pazartesiden cumartesiye kadar geçen süre itibarıyla en düşük -10 dereceyi görecek Kayseri, en yüksek de 0 dereceyi gördüğünü belirtelim. Tabii özellikle sürücülere dikkat çekmek istiyoruz. Yollarda buzlanma, herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olmaları gerektiğine dair çağrılar elbette ki arka arkaya yapılmaya devam ediyor.
Özellikle dediğimiz gibi rüzgar nedeniyle yüksek tonajlı araçlar, otobüsler ve tırlar için risk oluşturabileceği belirtiliyor. Görüş mesafesinde ani düşüşler yapabileceği için hız yapılmaması ve takip mesafesi mesafesinin korunması çağrısı da yapılıyor. Yetkililer fırtınanın dediğimiz gibi yarın geceye kadar fazlasıyla artacağını söylüyorlar. Özellikle bugün tabii ki de çok fazla tipi hakimdi ve Sivas-Kayseri karayolu da tipiden kaynaklı kapanmıştı ama Kayseri'de herhangi bir yolların kapalı olmadığını belirtelim.
ERCİYES KAYAK MERKEZİ'NDE BAZI PİSTLER KAPANDI
Özellikle Kayseri'de bugün pazardı ve yoğun bir günün olduğu bir gündü. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin gözde mekanlarından birisi Erciyes Kayak Merkezi'nde de bugün çok fazla yoğunluk vardı ama tipi ve fırtınadan kaynaklı bazı pistler kapandı ve o yüzden de belli pistler açıktı bugün de özellikle. Hani dediğimiz gibi rüzgar ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ettikçe risklerle de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Dediğimiz gibi uyarılar devam ediyor. Özellikle Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tüm ekipler görevlerinin başında devam ediyorlar. Hava ve yol durumu hakkında belirli uyarılarda da bulunuyorlar, bilgilendiriyorlar vatandaşları ve bu konularda onların da yetkililerden bilgi alıp doğru bir şekilde yollara çıkmaları gerektiğine de biz dikkat çekelim. Önemli uyarılar bunlar çünkü herhangi bir insanın canına mal olmaması için özellikle hem yollarda hem dediğimiz gibi fırtınanın artmasıyla birlikte hem ağaçların devrilmesi, panoların devrilmesi, zehirlenmeler gibi olaylarla karşı karşıya kalınabileceği için bu uyarılara da dikkat etmeleri gerektiğine dair bizler de çağrıda bulunalım. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte özellikle biz her noktadan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yüksek kesimlerde fırtına daha da fazla olsa da şehir merkezinde de yarından itibaren fırtına etkisini artırarak devam ettirecek özellikle. Bakın evet ağaçlardan da anlaşılabiliyor. İşte herhangi bir ağaç devrilmesine karşı uyarılarda da bizler de artıralım, devam ettirelim. "
İSTANBULLULAR SAAT 06.00'A DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı kodlu alarm verilirken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak megakentlileri uyardı. Tek, İstanbul için saat 06.00'ı işaret ederek kar yağışı etkisini artıracağına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"Karın düşmesi için zaten sıcaklık değerlerinin belli seviyelere inmesi gerekiyor. Şu an İstanbul’da sıcaklık 3 ile 4 derece arasında. Yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yağış, sulu sepken diye adlandırdığımız, zaman zaman kar topakları şeklinde olan bir yağış türüne dönmeye başlayacak. Sıcaklıklar biraz daha aşağı inecek; 0 ile 2 dereceye kadar yaklaşması bekleniyor. Kuzeyden bir sarkma var. Kuzeyden sarkan bu soğuk havanın etkisiyle sıcaklığın düşmesi birkaç saat daha alacak.
Bu gece boyunca İstanbul’da karla karışık yağmur, sulu sepken ve kar topakları şeklinde yağışları görmeye devam edeceğiz. Sabahın ilk saatleriyle birlikte kar daha çok havada görülmeye başlayacak. İlerleyen saatlerde ise özellikle yüksek kesimlerden başlayarak karın zeminde tutması bekleniyor. Yaklaşık olarak kıyıdan uzak, 50–100 metrenin üzerindeki rakımlarda kar zeminde tutacak.
Şu anda deniz kıyısındayız ve deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Deniz kıyısına yakın yerlerde günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğleden sonra, belki 5 santimetreye kadar kar yağışı olabilir. Deniz, bu 10 derecelik sıcaklığıyla ortamı bir miktar yumuşatıyor. Ancak yukarı kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar zeminde tamamen tutmuş olacak. Kar yağışı aralıklarla devam edecek; zaman zaman geçişler şeklinde görülecek. İstanbul yarın gün boyu aralıklarla kar yağışlı olacak. Yani İstanbul yarın beyaza bürünecek.
Geçtiğimiz hafta, ayın başındaki duruma benzer bir tablo söz konusu. Kuzeyli sistem etkisini pazartesi gecesi ve salı sabahının ilk saatlerinde daha da artıracak. Yarın gece sıcaklıklar -2, -3 derecelere kadar düşecek. Bu durum buzlanma ve don olaylarını da beraberinde getirecek. Bu da ulaşım ve okullar açısından risk oluşturuyor. Nitekim okullar da geçtiğimiz saatlerde tatil edildi.
Bu kar yağışı salı günü de aralıklarla devam edecek. Çarşambadan sonra ise kar yağışı etkisini kaybetmeye başlayacak ve sıcaklıklar tekrar yükselecek. İstanbul için genel tablo bu.
Önceki gün yaşanan fırtınayla birlikte perşembe günü ve sonrasında sıcak cephe geçişleri oldu. Bu sıcak cepheyle birlikte yağmur ve özellikle lodosla esen kuvvetli rüzgâr etkiliydi. Ardından bugün öğle saatlerinden itibaren bir soğuk cephe geçti. Şu anda o soğuk cephenin bıraktığı yağışın etkisi altındayız. Bunun ardından da meteorolojide “oklüzyon” diye adlandırdığımız bir yapı geliyor. Oklüzyon, soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalayıp altından girerek havayı yukarı kaldırması ve yoğun yağış oluşturmasıdır. Oklüzyon cephe üzerimize geldiğinde yağış tamamen kara dönecek.
"SABAH 06.00'DAN İTİBAREN KAR YAĞIŞINI DAHA NET GÖRECEĞİZ"
Özellikle sabah saat 06.00’dan itibaren kar yağışını daha net göreceğiz. Gece ilerleyen saatlerde sulu sepken ve yer yer kar görülebilir. Ancak asıl etkili kar yağışı yarın gün içinde olacak.
Güney ilçelerde sistemin etkisi biraz daha geç hissediliyor. Kuzeyde yer alan Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Başakşehir, Ümraniye ve Şile gibi ilçelerde kar yağışı daha yoğun olacak. Ancak Kağıthane, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkez ilçelerde de karın zeminde tutması bekleniyor.
Deniz suyu sıcaklığı İstanbul’da kar yağışı açısından çok önemli bir faktör. Bazı sistemlerde kar Çatalca’ya kadar gelir, şehir merkezinde karla karışık yağmura döner, ardından Sakarya ve Düzce taraflarında tekrar kara dönüşür. Bu kez deniz suyu sıcaklıkları da düşmüş durumda. Bu nedenle İstanbul’un birçok ilçesinde yarın kar zeminde tutacak.
"SAAT 09.00'DAN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK"
Kar yağışı sabah 09.00’dan itibaren giderek artacak ve gün boyu devam edecek. Tatil kararı isabetli oldu. İstanbul beyaza bürünecek. Bu yağışlar baraj dolulukları açısından da son derece önemli. Uzun bir kurak dönemden geçtik ve bu tür yağışlara ülke genelinde ihtiyaç var.
Sistem doğuya doğru ilerledikçe Ankara’da da yarın etkili bir kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri, Marmara’nın güneyi; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyon ve Kütahya çevreleri yoğun yağış alacak. Doğu Anadolu’da ise kar yağışıyla birlikte çığ riski artacak. Özellikle yeni kar yağışından sonraki 24–48 saatlik dönem çığ açısından oldukça risklidir.
Son olarak, ay başından bu yana atmosferde çok hızlı geçişler yaşanıyor. Bu durum, atmosferin iklim değişikliğiyle birlikte daha hareketli hale geldiğini gösteriyor. Sıcaklık farkları arttıkça rüzgârlar, cephe sistemleri ve fırtınalar daha sık ve daha hızlı geçişler yapıyor. Bu da bir gün sıcak, bir gün soğuk gibi ani değişimlere yol açıyor."
