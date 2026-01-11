Meteoroloji'den 41 ile sarı kodlu alarm! İstanbul'da beklenen kar başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin yayımladığı son hava raporunda 41 il için sarı kodlu uyarı verdi. Tahminlere göre yurt genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte özellikle iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, bazı bölgelerde buzlanma ve don riski öne çıkıyor.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelini kapsayan yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Açıklamada, soğuk hava dalgasının etkisini sürdürdüğü İstanbul'da kar, kuvvetli rüzgâr ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması istendi.
İşte 12 Ocak Pazartesi yurt geneli anlık hava durumu haberleri…
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 76 SANTİMETREYE ULAŞTI
Kış turizmi denilince akla ilk gelen güzergahlardan Uludağ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar Uludağ Kayak Merkezi'ne akın ederken A haber muhabiri Kenan Arda Gül Uludağ Milli Parklar'da son durumu aktardı.
KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) İstanbul için verdiği uyarının ardından megakentte beklenen kar yağışı gece saatleri yeniden başladı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Senat Destanoğlu, Çamlıca Tepesi'nde son durumu aktardı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR YENİDEN BAŞLADI
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Belgrad Ormanı, Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimler beyaza büründü.
Sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde ağırlıklı olarak sulu kar şeklindeki yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini zayıflattı.
Pendik'teki Aydos Ormanı çevresinde etkili olan kar yağışı, dronla görüntülendi. Görüntülere göre ağaçların beyaz örtüyle kaplandığı ormanlık alanda kar yağışı hafif şekilde etkisini sürdürüyor.
BELGRAD ORMANI DA BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI
Çamlıca Tepesi'nde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Büyük Çamlıca Camisi ve çevresi ile ağaçlık alanda etkili oldu. Ağaçlar ve tepenin birçok noktası beyaz örtüyle kaplanırken kartpostallık görüntüler oluştu.
Kar yağışı Avrupa Yakası'nda Bağcılar, Başakşehir ve Arnavutköy çevrelerinde hafif şekilde devam ederken Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkili oluyor.
Silivri'nin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürüyor.
Öte yandan, İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine yer verildi. Buna göre, çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışının etkili olduğu kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.
Yarın, aralıklı kar yağışı, çarşamba günü yağmur beklenen kentte perşembe ve cuma günleri ise parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
VALİLİKTEN İSTANBUL’A KAR VE POYRAZ ALARMI
Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul’da havanın çok bulutlu olması, yer yer karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, gün içinde en düşük 2, en yüksek 5 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli Poyraz Uyarısı
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden kuvvetli esmesi beklenirken, rüzgâr hızının il genelinde 40 ila 60 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Buzlanma ve Ulaşımda Aksamalar Bekleniyor
Açıklamada ayrıca, kar yağışı ve düşük sıcaklıkların özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanmaya yol açabileceği belirtilerek, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları istendi. Kuvvetli rüzgârla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.
4 Günlük Hava Tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ilimiz için paylaştığı 4 günlük hava tahmini ise şu şekilde:
13 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. En düşük -1, en yüksek 4 derece.
14 Ocak Çarşamba: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. 3 ila 10 derece.
15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu. 8 ila 12 derece.
16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu. 7 ila 12 derece.
Yetkililer, özellikle buzlanma ve kuvvetli rüzgârın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.
İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ
İstanbul’da sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla sürüyor.
Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca’da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde kuzey ve batı kesimler ile yüksek bölgelerde etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklı olarak devam eden yağış, bazı noktalarda yoğunlaşırken bazı bölgelerde ise hafif şekilde görülüyor.
AVRUPA YAKASI'NDA SULU KAR ETKİLİ OLUYOR
ANADOLU YAKASI’NDA KAR YÜKSEK KESİMLERDE
Anadolu Yakası’nda ise Ümraniye, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Üsküdar’daki Çamlıca Tepesi ile Aydos Ormanı başta olmak üzere yüksek rakımlı ve ormanlık alanlarda kar etkisini sürdürüyor. Yağışın görüldüğü bölgelerde park halindeki araçlar, evlerin çatıları, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, bazı ilçelerde yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor. Belediye ve kara yolları ekipleri ise otoyollar, ana arterler, işlek cadde ve kavşaklarda karla mücadele araçlarıyla tedbir amaçlı bekleyişini sürdürüyor.
ÇANAKKALE’NİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
KIRŞEHİR’DE GECE BAŞLAYAN KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
TRAKYA’DA KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA UYARISI
KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ’DA YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
ÇAMLICA BEYAZA BÜRÜNDÜ!
İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
İstanbul’da beklenen kar yağışı, kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca’da başlayan yağış, sabah saatleri itibarıyla Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve yüksek kesimlerde devam ediyor.
Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
Kar yağışının görüldüğü bölgelerde park halindeki araçlar, yol kenarları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü şekilde ilerliyor. Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.
Ekipler Teyakkuzda
Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı belirli noktalarda önlem aldı. Çalışmaların ihtiyaç duyulan bölgelerde sürdüğü bildirildi.
Trafik Yoğunluğu Düşük Seviyede
Kent genelinde eğitime verilen ara nedeniyle trafik yoğunluğu haftanın ilk iş günlerine kıyasla düşük seyretti. İBB CepTrafik verilerine göre, Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 56, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 54 olarak ölçüldü.
ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışıyla ilgili son durumu Meteoroloji Uzmanı Adil Tek canlı yayında değerlendirdi. Karın şu an için daha çok havada görüldüğünü belirten Tek, ilerleyen saatlerde sıcaklığın düşmesiyle birlikte zeminde tutmanın artacağını söyledi.
KAR ŞU AN HAVADA, YÜKSEK KESİMLERDE ZEMİNDE
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul genelinde sabah saatleri itibarıyla kar yağışının sürdüğünü belirterek, “Şu anda daha çok havada kar yağışını görüyoruz. Araçların üzerinde tutmaya başladı, yüksek kesimlerde de zeminde yavaş yavaş tutuyor” dedi.
İstanbul’da sıcaklıkların 1 ile 3 derece arasında değiştiğini aktaran Tek, özellikle kıyı kesimlerinde bu değişkenliğin daha fazla hissedildiğini ifade etti. Trakya üzerinden sokulan sistemin etkisiyle Silivri çevresinde karın daha fazla tuttuğunu belirten Tek, “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli tamamen beyaza bürünmüş durumda. Kuzeyden itibaren Sarıyer ve Beykoz’un kuzey kesimlerinde de tutma başladı” diye konuştu.
İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNECEK
Sıcaklıkların gün içinde biraz daha düşmesiyle birlikte karın zeminde daha net şekilde tutacağını söyleyen Adil Tek, “Bugün öğle saatlerine doğru artık İstanbul genelinde zeminde tamamen tutmaya başlamış olacak” ifadelerini kullandı.
Yağışın öğleden sonra da devam edeceğini belirten Tek, akşam ve gece saatlerine dikkat çekerek, “Gece saatlerinde eksi değerler var. Bu değerlerle birlikte kar yağışı etkisini sürdürecek” dedi.
KAR YAĞIŞI UZUN SOLUKLU DEĞİL
İstanbul’da etkili olan kar yağışının süresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tek, yağışın uzun soluklu olmadığını vurguladı. “Yarın sabah saatlerine kadar devam edecek gibi görünüyor. Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini tamamen kaybetmiş olacak. Aslında bir günlük bir kar yağışı” ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde görülen kar yağışına benzer bir tablo yaşandığını belirten Tek, sistemin hızlı bir şekilde doğuya kaydığını söyledi. Çarşamba günü itibarıyla sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağını da sözlerine ekledi.
ANKARA VE DOĞU KESİMLER DAHA FAZLA ETKİLENECEK
Sistemin doğuya ilerlemesiyle birlikte iç ve doğu kesimlerde kar yağışının daha etkili olacağını ifade eden Adil Tek, özellikle Ankara için uyarıda bulundu. “Başkent bugün kuvvetli yağış alıyor. Çarşamba ve perşembe günleri de aralıklarla kar yağışı devam edecek” dedi.
İstanbul-Ankara arasındaki Karadeniz aksına da dikkat çeken Tek, bu güzergâhta yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanma riskinin bulunduğunu belirtti.
ÇIĞ RİSKİ YÜKSEK
Doğu bölgelerde çığ riskinin ciddi boyutlarda olduğunu vurgulayan Tek, “Önceki gün düşen kar nedeniyle çığ riski çok büyük. Bu sistem doğuya geçtiğinde risk daha da artacak” ifadelerini kullandı.
OCAK SONUNA KADAR UZUN SÜRELİ KAR BEKLENMİYOR
Sunucunun barajlar ve uzun süreli kar yağışıyla ilgili sorusunu da yanıtlayan Adil Tek, İstanbul için beklentilerin sınırlı olduğunu söyledi. “Ocak sonuna kadar uzun soluklu bir kar yağışı görünmüyor. Belki ayın 18-19’u gibi kısa süreli bir geçiş olabilir ama bu kesin değil” dedi.
Şubat ayına ilişkin tahminlere de değinen Tek, daha önce kar olasılığının yüksek göründüğünü ancak son analizlerde bu ihtimalin giderek azaldığını ifade etti.
ÖĞLE SAATLERİ KRİTİK
Genel tabloyu özetleyen Adil Tek, Trakya’nın beyaza büründüğünü, İstanbul’un da öğle saatlerinden itibaren benzer bir görüntüye kavuşacağını belirterek, “Biraz daha beklemek gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
YURT GENELİNDE SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 12 Ocak Pazartesi günü Türkiye genelinde çok bulutlu bir hava etkili olacak. Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ile Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.
Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine karşı uyarı yapıldı.
METEOROLOJİ’DEN PEŞ PEŞE UYARILAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle kritik uyarılarda bulundu. Çok bulutlu ve yağışlı havanın birçok bölgede etkisini artırması bekleniyor.
⚠️ Kuvvetli Yağış Uyarısı
Doğu Akdeniz, Antalya’nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar riskine dikkat çekildi.
⚠️ Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızında fırtına bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın 90 km/saat’e ulaşabileceği belirtildi. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı.
⚠️ Buzlanma ve Don Uyarısı
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sürücüler için pus ve sis riski de bulunuyor.
⚠️ Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski devam ediyor.
⚠️Sıcaklıklar Düşüyor
Hava sıcaklıklarının özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde belirgin şekilde azalacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların yapılan uyarıları dikkate alarak tedbirli olmasını istedi.
41 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 41 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Uyarı kapsamına Adana, Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye dahil edildi.
Yetkililer, bu illerde kuvvetli yağış, kar, buzlanma ve rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU
|Bölge
|İl
|En Yüksek °C
|Hava Durumu
|Marmara
|Bursa
|4
|Karla karışık yağmur ve kar
|Çanakkale
|4
|İç kesimleri karla karışık yağmur ve kar
|İstanbul
|3
|Karla karışık yağmur ve kar
|Kırklareli
|1
|Kar yağışlı
|Ege
|Afyonkarahisar
|2
|Kar yağışlı
|Denizli
|7
|Yağmur ve sağanak
|İzmir
|8
|Yağmur ve sağanak
|Muğla
|8
|Yağmur ve sağanak
|Akdeniz
|Adana
|11
|Yer yer kuvvetli yağmur
|Antalya
|14
|Doğu kesimleri kuvvetli yağmur
|Hatay
|8
|Yer yer kuvvetli yağmur
|Isparta
|6
|Akşamdan sonra kar
|İç Anadolu
|Ankara
|3
|Hafif kar yağışlı
|Eskişehir
|1
|Hafif kar yağışlı
|Kayseri
|6
|Akşamdan sonra kar
|Konya
|5
|Akşamdan sonra kar
|Batı Karadeniz
|Bolu
|1
|Kar yağışlı
|Düzce
|4
|Yağmur ve karla karışık yağmur
|Sinop
|6
|Yağmur, iç kesimleri karla karışık
|Zonguldak
|4
|Yüksekleri kar
|Orta & Doğu Karadeniz
|Amasya
|5
|Yağmur, yüksekleri kar
|Samsun
|6
|Yer yer kuvvetli yağmur
|Trabzon
|12
|Yer yer kuvvetli yağmur
|Rize
|12
|Akşamdan sonra yüksekleri kar
|Doğu Anadolu
|Erzurum
|1
|Kar yağışlı
|Kars
|1
|Akşamdan sonra kar
|Malatya
|3
|Yer yer kuvvetli kar
|Van
|5
|Çok bulutlu
|Güneydoğu Anadolu
|Batman
|12
|Öğleden sonra yağmur
|Diyarbakır
|5
|Karla karışık yağmur
|Gaziantep
|5
|Karla karışık yağmur
|Mardin
|7
|Öğleden sonra yağmur
EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Edirne'nin Keşan ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.
Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından, gece saatlerinde Keşan’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaz örtüyle kaplandı. Etkisini artıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, karayolları ve belediye ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.
Keşan Belediyesi ekipleri, buzlanmaya karşı şehir içindeki yollara solüsyon döktü. Keşan Belediyesi’nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Şehrimizde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, don ve buzlanma riskine karşı şehir içi yollarımızda solüsyon çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz, ulaşımın aksamaması ve hemşehrilerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için sahada aralıksız görev yapıyor. Olası olumsuzluklara karşı tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Güvenli ulaşım için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
İstanbul Valiliğinin meteorolojik uyarılarda bulunduğu kentte sıcaklıkların düşmesiyle Avrupa Yakası'nda Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.
Silivri'nin Akören Mahallesi'nde etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve binaların çatıları beyaza büründü.
İSTANBUL'DA KAR ALARMI! O SAATLERE DİKKAT
İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkisini artıran hava şartları sebebiyle eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Kararın ardından A Haber ekranlarına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, hava durumuna ilişkin kritik değerlendirmeler yaparak kar yağışının yoğunlaşacağı saatlere dikkat çekti ve vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı.
İSTANBUL'DA 06.00'YA DİKKAT
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"Karın düşmesi için zaten sıcaklık değerlerinin belli seviyelere inmesi gerekiyor. Şu an İstanbul’da sıcaklık 3 ile 4 derece arasında. Yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yağış, sulu sepken diye adlandırdığımız, zaman zaman kar topakları şeklinde olan bir yağış türüne dönmeye başlayacak. Sıcaklıklar biraz daha aşağı inecek; 0 ile 2 dereceye kadar yaklaşması bekleniyor. Kuzeyden bir sarkma var. Kuzeyden sarkan bu soğuk havanın etkisiyle sıcaklığın düşmesi birkaç saat daha alacak.
Bu gece boyunca İstanbul’da karla karışık yağmur, sulu sepken ve kar topakları şeklinde yağışları görmeye devam edeceğiz. Sabahın ilk saatleriyle birlikte kar daha çok havada görülmeye başlayacak. İlerleyen saatlerde ise özellikle yüksek kesimlerden başlayarak karın zeminde tutması bekleniyor. Yaklaşık olarak kıyıdan uzak, 50–100 metrenin üzerindeki rakımlarda kar zeminde tutacak.
Şu anda deniz kıyısındayız ve deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Deniz kıyısına yakın yerlerde günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğleden sonra, belki 5 santimetreye kadar kar yağışı olabilir. Deniz, bu 10 derecelik sıcaklığıyla ortamı bir miktar yumuşatıyor. Ancak yukarı kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar zeminde tamamen tutmuş olacak. Kar yağışı aralıklarla devam edecek; zaman zaman geçişler şeklinde görülecek. İstanbul yarın gün boyu aralıklarla kar yağışlı olacak. Yani İstanbul yarın beyaza bürünecek.
Geçtiğimiz hafta, ayın başındaki duruma benzer bir tablo söz konusu. Kuzeyli sistem etkisini pazartesi gecesi ve salı sabahının ilk saatlerinde daha da artıracak. Yarın gece sıcaklıklar -2, -3 derecelere kadar düşecek. Bu durum buzlanma ve don olaylarını da beraberinde getirecek. Bu da ulaşım ve okullar açısından risk oluşturuyor. Nitekim okullar da geçtiğimiz saatlerde tatil edildi.
Bu kar yağışı salı günü de aralıklarla devam edecek. Çarşambadan sonra ise kar yağışı etkisini kaybetmeye başlayacak ve sıcaklıklar tekrar yükselecek. İstanbul için genel tablo bu.
Önceki gün yaşanan fırtınayla birlikte perşembe günü ve sonrasında sıcak cephe geçişleri oldu. Bu sıcak cepheyle birlikte yağmur ve özellikle lodosla esen kuvvetli rüzgâr etkiliydi. Ardından bugün öğle saatlerinden itibaren bir soğuk cephe geçti. Şu anda o soğuk cephenin bıraktığı yağışın etkisi altındayız. Bunun ardından da meteorolojide “oklüzyon” diye adlandırdığımız bir yapı geliyor. Oklüzyon, soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalayıp altından girerek havayı yukarı kaldırması ve yoğun yağış oluşturmasıdır. Oklüzyon cephe üzerimize geldiğinde yağış tamamen kara dönecek.
"SABAH 06.00'DAN İTİBAREN KAR YAĞIŞINI DAHA NET GÖRECEĞİZ"
Özellikle sabah saat 06.00’dan itibaren kar yağışını daha net göreceğiz. Gece ilerleyen saatlerde sulu sepken ve yer yer kar görülebilir. Ancak asıl etkili kar yağışı yarın gün içinde olacak.
Güney ilçelerde sistemin etkisi biraz daha geç hissediliyor. Kuzeyde yer alan Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Başakşehir, Ümraniye ve Şile gibi ilçelerde kar yağışı daha yoğun olacak. Ancak Kağıthane, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkez ilçelerde de karın zeminde tutması bekleniyor.
Deniz suyu sıcaklığı İstanbul’da kar yağışı açısından çok önemli bir faktör. Bazı sistemlerde kar Çatalca’ya kadar gelir, şehir merkezinde karla karışık yağmura döner, ardından Sakarya ve Düzce taraflarında tekrar kara dönüşür. Bu kez deniz suyu sıcaklıkları da düşmüş durumda. Bu nedenle İstanbul’un birçok ilçesinde yarın kar zeminde tutacak.
Kar yağışı sabah 09.00’dan itibaren giderek artacak ve gün boyu devam edecek. Tatil kararı isabetli oldu. İstanbul beyaza bürünecek. Bu yağışlar baraj dolulukları açısından da son derece önemli. Uzun bir kurak dönemden geçtik ve bu tür yağışlara ülke genelinde ihtiyaç var.
Sistem doğuya doğru ilerledikçe Ankara’da da yarın etkili bir kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri, Marmara’nın güneyi; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyon ve Kütahya çevreleri yoğun yağış alacak. Doğu Anadolu’da ise kar yağışıyla birlikte çığ riski artacak. Özellikle yeni kar yağışından sonraki 24–48 saatlik dönem çığ açısından oldukça risklidir.
Son olarak, ay başından bu yana atmosferde çok hızlı geçişler yaşanıyor. Bu durum, atmosferin iklim değişikliğiyle birlikte daha hareketli hale geldiğini gösteriyor. Sıcaklık farkları arttıkça rüzgârlar, cephe sistemleri ve fırtınalar daha sık ve daha hızlı geçişler yapıyor. Bu da bir gün sıcak, bir gün soğuk gibi ani değişimlere yol açıyor."
ANKARA'DA KIRSAL MAHALLELERDE OKULLAR TATİL
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara verildi" denildi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
İSTANBUL'DA KAR TATİLİ
İstanbul'da meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze eğitim' faaliyetleri 1 gün süreyle tatil edildi.
İstanbul Valiliği, kent genelinde sabah saatlerinde başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 'yüz yüze' eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği açıkladı. Bu gelişmenin ardından A Haber ekranlarına bağlanan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek önemli açıklamalarda bulundu.
UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI: YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
Uzman Adil Tek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"18.00 itibarıyla İstanbul’da yağmur şeklinde bir hava etkili olurken, sıcaklıklar da düşüşe geçmiş durumda. Kent genelinde sıcaklık değerleri 3 ila 5 derece arasında değişiyor. İlerleyen saatlerde bu değerlerin daha da düşerek sıfır ila 3 derece aralığına inmesi bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının özellikle sabah saatlerinden itibaren yeniden etkisini göstermesi öngörülüyor.
Yarın kar yağışının oldukça etkili olması beklenirken, özellikle öğleden sonraki saatlerde yağışın kuvvetlenmesi tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde de yağış devam edecek. Yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde buzlanma riskinin artması bekleniyor. Okulların yarın tatil olduğu bilinirken, mevcut koşullara bakıldığında salı günü sabah saatleri için de tatil kararının alınması güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Salı günü bu yönde bir açıklama yapılması bekleniyor.
Salı ve çarşamba günlerinde kar yağışı zayıflayarak etkisini büyük ölçüde kaybedecek ancak soğuk hava etkisini sürdürecek. İstanbul için yarın, kar yağışı açısından kritik bir gün olarak öne çıkıyor. Özellikle yarın öğleden sonra kar yağışı yoğun bir şekilde devam edecek. Salı günü de sabah ve öğle saatlerinde kar yağışı görülecek. Bu süreç için iki günlük bir kar yağışı bekleniyor. Çarşambadan itibaren sıcaklıklarla birlikte yağışın şekli değişmeye başlayacak, hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların yeniden artması öngörülüyor.
Gece saatlerinde buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerekiyor. Kuzeyden, poyraz yönünden esen rüzgar zaman zaman saatte 30-40 kilometre hıza ulaşacak. Bu rüzgar özellikle kentin kuzey kesimlerinde etkili olacak ancak fırtına seviyesinde olmayacak. Kar yağışı bu gece de etkisini gösterecek. Gecenin ilerleyen saatlerinde karla karışık yağmur ve küçük buz kristallerini andıran kar topakları şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Bu yağışların sabaha doğru daha belirgin hale gelmesi öngörülüyor. İstanbul için meteorolojik açıdan, Valilik tarafından alınan kararın yerinde ve doğru olduğu ifade ediliyor.
Karın zeminde tutunmasının yarın öğle saatlerine doğru başlaması, öğleden sonra ise daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Sahile yakın kesimlerde deniz suyu sıcaklığının yaklaşık 10 derece olması nedeniyle birkaç santimetrelik kar örtüsü oluşabilir. Ancak özellikle 50-100 metre rakımın üzerindeki bölgelerde saat 10.00-11.00 civarında karın zeminde tutması ve ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Yarın öğleden sonra itibarıyla İstanbul genelinde zeminde kar örtüsünün görülmesi öngörülüyor.
Yeni yılın ilk günlerinde yaşanan kar yağışında, kar kısa sürede etkisini kaybetmişti. Bu kez ise karın salı ve çarşamba günleri de zeminde kalması bekleniyor. Pazartesi gecesinden itibaren sıcaklıkların eksi değerlere düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları görülecek, bu da karın yerde kalmasını sağlayacak. Salı ve çarşamba sabahlarında da zemindeki karın varlığını sürdürmesi bekleniyor. Kar örtüsünün perşembe günü itibarıyla erimesi öngörülüyor. Böylece pazartesiyle birlikte yaklaşık üç gün boyunca İstanbul’da zeminde kar görülmesi bekleniyor.
Bu periyodun ardından daha sıcak bir hava dalgasının etkili olması bekleniyor. Ayın 15-16’sından sonra yaklaşık 10 gün boyunca sıcaklıkların 10-12 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Bu dönemde Orta Akdeniz üzerinden gelen sistemlerle yağışlar yağmur şeklinde olacak. Ocak ayı sonuna kadar kar yağışı ihtimali düşük görülürken, şubat ayında yeniden kar yağışı olasılığı bulunuyor. Mevsimsel tahminlere göre şubat ayında sıcaklıklar mevsim normallerinde ve altında, yağışlar ise ortalamalar ve üzerinde seyredebilir. Bu durum, İstanbul için şubat ayında kar yağışı ihtimalini artırıyor. Mart ayında ise yağışların ortalamaların üzerinde, sıcaklıkların ise mevsim normallerine yakın olması bekleniyor. Uzun vadeli tahminlerin zamanla değişebileceği de vurgulanıyor.
Atmosferdeki genel ısınma nedeniyle hava sistemlerinin daha hızlı hareket ettiği, sıcak ve soğuk hava geçişlerinin sıklaştığı belirtiliyor. Kutuplardan kopan soğuk hava kütlelerinin Akdeniz üzerinden hızla ülkemize ulaştığı, bunun da ani hava değişimlerine yol açtığı ifade ediliyor. Önümüzdeki süreçte kuvvetli fırtınalar ve yoğun yağışların yanı sıra, uzun süreli kuraklık riskinin de devam ettiği vurgulanıyor. Yağışların baraj doluluk oranlarına ve yer altı sularına katkı sağladığı ancak kuraklık sorununun kalıcı çözümler gerektirdiği belirtiliyor.
Kar yağışının pazartesi, salı ve çarşamba günleri İstanbul’da etkili olmasının ardından sistemin doğuya doğru ilerlemesi bekleniyor. Ankara ve diğer illerde de kar yağışının daha sık görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise çığ riskinin devam ettiği ve kar kalınlıklarının artacağı ifade ediliyor. Yetkililer, özellikle yarın yola çıkmayı planlayan sürücülere, mümkünse seyahatlerini ertelemeleri yönünde uyarıda bulunuyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda kalma riskinin bulunduğu belirtiliyor.
Sistemin kuzeyden gelmesi nedeniyle denize uzak ve rakımı yüksek kesimlerde kar yağışının daha etkili olması bekleniyor. Sarıyer, Beykoz, Şile gibi kuzey ilçeler ile Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca’ya yakın bölgelerde kar kalınlığının daha fazla olabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte merkez ilçelerde de yer yer kar kalınlığının 15-20 santimetreye kadar çıkma ihtimali bulunuyor.
DONACAĞIZ!
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde İstanbul başta olmak üzere birçok kent için yağış ve kar beklentisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soğuk havanın kuzeyden etkisini artırdığını belirten Tek, özellikle pazartesi akşamından itibaren kar yağışının İstanbul’da daha belirgin hale geleceğini söyledi.
DONACAĞIZ!
Yağışların seyrine ilişkin konuşan Adil Tek, yağmurun gücünü kaybettiğini ancak tamamen sona ermediğini ifade ederek, “Yağmur zayıfladı, arada birkaç tane gene geçiş olabilir ama çok kuvvetli değil. Yavaş yavaş soğuk hava kuzeyden doğru inmeye başladı. İstanbul'da şu saatler itibariyle sıcaklık değerleri 2 ila 5 dereceler arasında değişiyor” dedi. Yüksek kesimlerde sıcaklıkların 2 derece civarına kadar düştüğünü belirten Tek, havanın ilerleyen saatlerde daha da soğuyacağını vurguladı.
O SAATLERE DİKKAT
Akşam ve gece saatlerine dikkat çeken Tek, yağış türünde değişim yaşanacağını belirterek, “Akşam saatlerine doğru yağış biraz azalsa da devam ediyor. Kar hafiften karla karışık, sulu sepken dediğimiz yağışa dönmeye başlıyor” ifadelerini kullandı. Atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın aşağıya doğru indiğini söyleyen Tek, gece saatlerinde yer yer “kar topakları” şeklinde yağışların görülebileceğini aktardı.
KAR SABAH SAATLERİNDE GÖRÜLECEK ÖĞLEDEN SONRA TUTACAK
Karın zeminde tutma ihtimaline de değinen Adil Tek, “Sabah saatlerinde kar yağışını göreceğiz ama sıcaklıklar çok sıfıra yaklaşmadığı için zeminde çok tutacak gibi durmuyor. Öğleden sonra ise yüksek kesimlerde kar zeminde tutmaya başlayacak” dedi. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisini artıracağını belirten Tek, akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların 0 derecenin altına ineceğini, bunun da karın tutmasını kolaylaştıracağını ifade etti.
İSTANBUL GENELİNDE KAR BEKLENİYOR
Geçmişteki lokal kar yağışlarıyla kıyaslama yapan Tek, bu kez daha yaygın bir kar beklendiğini söyleyerek, “Bu yağış tutacak gözüküyor. Kıyılarda birkaç santim olabilir ama deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 10 derece olduğu için kıyılarda tutması zor. Kıyıdan 50-100 metre yukarı çıkıldığında kar rahat rahat tutmaya başlayacak” açıklamasında bulundu.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Salı sabah saatlerinde kar yağışının daha etkili olacağını belirten Adil Tek, “Salı günü ara ara geçişler olacak. Çarşamba’dan itibaren İstanbul’daki kar yağışı etkisini yavaş yavaş kaybedecek” dedi. Ayın 14’ünden sonra sıcaklıkların yeniden artacağını söyleyen Tek, “Sıcaklıklar yine 10-12 derecelere kadar çıkacak gözüküyor. Ayın 19’u itibariyle okullar tatile giriyor, o tatil haftasında kar yağışı yok” ifadelerini kullandı.
ANKARA VE DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ UYARI
Türkiye genelindeki duruma da değinen Adil Tek, Ankara’da devam eden kar yağışına dikkat çekerek, “Şu saatler itibariyle Ankara’da kar yağışı var. Yarın çok çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Büyük bir olasılıkla Ankara’da okulların tatil olma ihtimali yüksek” ifadelerini kullandı. Kar yağışının salı ve çarşamba günleri de süreceğini belirten Tek, Doğu Anadolu için ise çığ riskine vurgu yaparak, “Doğu Anadolu’da devam eden kar yağışıyla birlikte çığ riski var. Bu sistem doğuya kaydıkça yağış miktarı artacak ve bölge yine kar yağışı, çığ riski ve yolların kapanması tehdidi altında kalacak” diye konuştu.
İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan yağmur aralıklarla etkili oluyor.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmur ve soğuk havanın etkisiyle vatandaşlar ve turistlerin bir kısmı otobüs duraklarına sığındı.
Gündüz saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmurun akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
FIRTINANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI
İstanbul Valiliği, dün özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve şiddetli yağışta metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise çatı uçması, ağaç devrilmesi, su baskını gibi 193 ihbarın geldiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.
Fırtınalı ve yağışlı havanın, uyarılara paralel olarak dün gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Cumartesi günü İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça, 18 hasar gören araç, 1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimlerce en hızlı şekilde müdahale edilmiş olup vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır."
Açıklamada, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sefer iptali yaşanmadığı, İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı kaydedildi.
BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşandığı aktarılan açıklamada, İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.
68 İLDEN 51 İLE DÜŞTÜ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabahın ilk saatlerinde 68 ile sarı kodlu uyarıda bulunurken, ilerleyen saatlerde il sayısını 51'e düşürdü.
Meteoroloji, "Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır" için yeni uyarıda bulundu.
SICAKLIK DÜŞECEK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılar ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerin ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının güneyli yönlerden, zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
68 İLE SARI KODLU ALARM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 68 ile sarı kodlu alarm verdi. İşte uyarı yapılan o iller:
Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte kent genelinde hava sıcaklıklarının hızla düşmesi bekleniyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülebileceği belirtildi. Yetkililer, kuvvetli rüzgâr ve olası buzlanmaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını isterken, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da uyarıda bulundu.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(İzmir ve Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Amasya, Samsun ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında güneyli yönlerden zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin, yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu akşam saatlerinden itibaren karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu zamanla karlakarışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla iç kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bölge genelinde(İzmir ve Manisa hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur, zamanla karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KAYSERİ -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KONYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhene ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Ağrı, Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeyinin yükseklerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
