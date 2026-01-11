40 kentte yoğun kar alarmı! A Haber ekipleri yurt genelinde sahada
Türkiye, yeni yılın ilk haftasından itibaren yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanmaya karşı tedbirler artırılırken, A Haber muhabirleri Türkiye’nin dört bir yanında kar nöbetinde, sahadan anbean gelişmeleri aktarıyor. İşte ülke genelinde yaşanan son durum ve öne çıkan gelişmeler…
Türkiye, Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girmesiyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) peş peşe uyarılar geldi. Buna göre 68 il için sarı kodlu alarm verilirken İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde eğitime 1 gün süreliğine ara verildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, megakent için yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ise beyaza büründü. A Haber ekipleri yurt genelinde sokakların nabzını tutarak bölgelerdeki son durumu aktardı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
DOĞU KARADENİZ'DE KAR YAĞIŞI!
A Haber muhabiri Selman Kutlu, Gümüşhane'de kar yağışının etkili olduğunu belirtti.
Kutlu'nun aktardıkları şu şekilde:
Geçtiğimiz hafta bu bölgeden yoğun kar yağışları yayınları yapmıştık, 25 santimetreyi bulmuştu. Üç dört günlük o güneşli günlerin ardından meteorolojiden dün uyarı yayınlanmıştı ve bugün itibarıyla o kar yağışının etkili olacağını söylemişti. Şu anda ufak ufak yağmaya başladı. Biz Gümüşhane'nin Torul ilçesi Zigana Dağı'ndayız, kameraman arkadaşım Özgür Özdemir ile birlikte. Şu anda çok seyrek de olsa bir yağış başladı ama bundan bir saat önce gerçekten tipi şeklinde yağan bir kar vardı. O şu anda biraz aralık vermiş durumda ama sıfır derece, eksi bir derece civarında bir soğuk var; yerlerde de bir 10 ila 15 santimetre arasında kar var.
Tabii muhteşem doğanın yanı sıra karayolları ekipleri de yoğun bir çaba sarf ediyor bölgede yolları açık tutmak ve buzlanmayı önlemek için. Gerçekten 7/24 esasına göre sürekli olarak yollarda ara vermeden hem küreme yapıyorlar, aynı zamanda araçların arkasında da tuzlama işlemi gerçekleştiriyorlar. Çünkü kar yağsa bile o soğuk hava devam ediyor, bu da buzlanmaya yol açıyor. Şu anda gördüğünüz gibi karayolları ekipleri yolları temizlemek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar.
Gümüşhane'de bugün eğitime ara verildi, onu belirtelim. Bölgede, Doğu Karadeniz'de sadece Gümüşhane'de eğitime ara verildi. Sahil kesiminde Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de okullarda herhangi bir tatil yok, kar yağışı da yok şu anda bunu belirteyim. Ama yoğun bir yağmur var; yağmurun yanı sıra şiddetli de bir rüzgâr var, saatte 50 kilometreyi bulabiliyor. Bu da tabii ki oldukça güç anlar ortaya çıkarıyor. Kameraman arkadaşım Özgür Özdemir size o Karadeniz'in muhteşem yeşil doğasının beyaz örtüyle bürünmüş halini gösteriyor; çam ağaçlarının üstünde gerçekten harika bir görüntü ortaya koyuyor.
Kar yağışı da yavaş yavaş şiddetini artırmaya başladı diyebiliriz. Tabii ki meteorolojinin asıl uyarısı aslında bugün itibarıyla öğleden sonra akşama doğru artacak. Yarın özellikle bölgede yoğun kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü de aynı şekilde devam edecek. Hafta sonuna kadar da sahil kesiminde yine yağmur var ama o kar şiddetini yitirecek diyebiliriz. Ama yukarı kesimlerde özellikle geçtiğimiz hafta yağan o kar yağışı bir buçuk metreyi bulmuştu, özellikle Rize'nin yaylalarında; ama üç dört günlük güneşin ardından yeniden geri geldi.
Tabii ki bölge kış turizmiyle beraber önemli bir hareketlilik de yaşanıyor. Hafta sonları festivaller düzenlenecek, kar festivalleri. Özellikle 23, 24, 25 Ocak'ta Ayder Kardan Adam Festivali var ve bu yıl ilki düzenlenecek olan yine Uzungöl'de bir kar festivali düzenlenecek. O da gerçekten bölge halkının önemle beklediği bir organizasyon. Horon halkası kurulacak, rekor denenecek Uzungöl'de kar üstünde. Uzungöl'ün o muhteşem coğrafyasında güzel bir festival bizi bekliyor kar yağışıyla birlikte diyelim ve Gümüşhane'den sözü size bırakalım.
ANKARA'DA SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA
A Haber muhabiri Burcu Özüduru, Ankara'da kar yağışının azaldığını belirtti.
Özüduru'nun aktardıkları şu şekilde:
Son iki gündür başkent Ankara kar yağışının etkisi altındaydı. Dün öğle saatlerinde başladı o kar yağışı ve akşam da karla karışık yağmur ile birlikte devam etti. Şu an bizler kameraman arkadaşımla birlikte İncek Bulvarı'ndayız. Hafif bir şekilde yağıyor kar, çok yoğun bir kar yağışı olduğunu söyleyemeyiz elbette. Ancak hala da o beyaz örtüsünü koruyor kar bu noktada. Tabii meteorolojiden gelen bilgiler de vardı, açıklamalar vardı. Hava sıcaklığı bugün ve salı günü Ankara genelinde en yüksek 1 derece civarında seyredecek. Çarşamba gününden itibaren ise o kar yağışının başkent Ankara'yı terk etmesi bekleniyor.
Meteorolojiye göre çarşamba, perşembe ve cuma günleri de kentte yağış öngörülmüyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar da kademeli olarak artacak bu noktada. Perşembe günü en yüksek hava sıcaklığı 5 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Öte yandan kar yağışı ile birlikte özellikle kırsal bölgelerde buzlanma riskine karşı da tedbirler artırılmıştı. Bu kapsamda da dün akşam Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre de bugün eğitim ve öğretime, kırsal bölgelerdeki eğitim ve öğretime bir gün ara verilmişti. Meteorolojinin uyarılarının ardından da tabii Karayolları ekipleri de hemen teyakkuz halindeydi ve bu noktada yine dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte de ekipler aralıksız, önemli güzergahlarda da hem tali yollarda hem de önemli güzergahlarda çalışmalarını devam ettirdi.
Hemen özetleyecek olursak, şu an için hava sıcaklığı 1 derece ancak hissedilen sıcaklık -4 derece. Bugün itibarıyla da aslında o kar yağışı hafif hafif yağmaya devam edecek, karla karışık yağmur bekleniyor diyelim. Bizler bu noktadan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz, sözü şimdilik tekrardan sizlere bırakalım.
DIŞARIYA ÇIKACAKLAR DİKKAT!
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul'da dışarıda çıkacakları uyardı.
Vural'ın aktardıkları şu şekilde:
Sultangazi aslında İstanbul'da o kar yağışının etkisini gösterdiği ve 3 ila 5 santimetre kadar karın yerde kalınlık oluşturduğu noktalardan birisi aslında. Tabii ki İstanbul için yapılan uyarılar çok daha fazlasıydı. Nelerdi? İstanbul için yapılan uyarılarda özellikle biz çok daha fazla bir kar yağışı bekliyorduk, İstanbul'un merkezi noktalarında bir kar yağışı bekliyorduk; ancak bu beklenen kar yağışı özellikle sıcaklık seviyelerinin tam olarak istenilen noktada olmaması sebebiyle yine istediği gibi olmadı.
Arkadaşlarımız da bizlere kar atarken yere düştü, biz de zaman zaman onlarla burada hemhal oluyoruz, oynuyoruz, onlarla kar topu oynuyoruz burada. Tabii ki burada şunu söyleyelim; bu kar yağışının özellikle önümüzdeki saatlerde yine devam etmesi bekleniyor. Ancak yine de bu beklenen kar yağışı, eğer ki yağmama durumunda özellikle gece saatlerinde İstanbul'da oldukça ciddi don olabilir. Bu sebeple dışarıya çıkacakların bir o kadar daha dikkatli olması gerekiyor çünkü don olaylarıyla birlikte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklar yine karşımıza çıkabilir.
Elbette hava sıcaklıkları oldukça düştü ve düşen bu hava sıcaklıklarıyla birlikte önümüzdeki saatlerde artık eksi dereceleri daha net hissedebilir hale geleceğiz. Yerde şu an olan o kar tabakası da özellikle önümüzdeki saatler itibarıyla kendisini iyice buz tabakasına çevirecek diyebiliriz, bunu aktaralım. Özellikle önümüzdeki saat dilimleri içerisinde kar yağışının tekrar hareketlenmesi bekleniyor ancak şu an bulunduğumuz saat diliminde Sultangazi'de çok ciddi bir yağış olmadığını aktaralım ve sözü yeniden size bırakalım.
İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ ARTIRACAK MI?
A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, İstanbul'da kar yağışının azaldığını ancak ilerleyen saatlerde tekrar etkili olabileceğini belirtti.
Kutludağ'ın aktardıkları şu şekilde:
Şu saat itibarıyla bizler de İstanbul Çamlıca Tepesi’ndeyiz. Genellikle sabah saatlerinden itibaren buradan yapmaya çalışıyoruz yayınlarımızı çünkü ilk karın düştüğü noktalardan birisi burası. Şu saat itibarıyla kar yağışı azalmış durumda Çamlıca Tepesi’nde ve özellikle sahil kenarında kar yağışının hiç olmadığını söyleyelim ama yüksek kesimlerde, aynı Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde kar yağışları aralıklarla da olsa, az da olsa devam ediyor.
Ama sabah saatlerinden itibaren soğuğun daha fazla arttığını söylemek mümkün. Şu anda rüzgâr da o soğuğa eşlik ediyor; işte o nedenle hissedilen sıcaklıklar daha da düşüyor. Yaklaşık iki, iki buçuk dereceleri görüyor sabahtan beri İstanbullular. Şu sıralarda da dediğim gibi rüzgârın etkisiyle birlikte o hissedilen sıcaklık daha da azalıyor. Tabii yavaş yavaş artık saatlerin de ilerlemesiyle birlikte, sabah burada kimseyi göremezken şu an çocuklarımız aileleriyle beraber buraya geliyorlar ve az da olsa o küçücük karla beraber kar topunun keyfini çıkartmaya çalışıyorlar. Kimi kendince küçük bir kardan adam yapıyor, kimi ise kardeşiyle, ailesiyle kar oynuyor diyebiliriz.
Bir taraftan tabii manzaranın keyfini çıkartanlar da var. Tabii sabah saatlerinde özellikle bu manzarayı görmek mümkün değildi çünkü hem sis hem kar yağışından dolayı buradan adeta hiçbir yer gözükmüyordu; Boğaz'ın, özellikle Boğaz gözükmüyordu ama şu saat itibarıyla Boğaz'ın artık gözüktüğünü söyleyelim. Dediğimiz gibi İstanbul manzarasını izlemeye gelenler, özellikle daha doğrusu Boğaz manzarasını izlemek isteyenler buraya geliyorlar diyebiliriz.
Tabii herkes önlemini almış durumda. Eldivenini çocuklarımız takmış, berelerini takmışlar, kar montlarını giymişler, botlarını giymişler ve hazırlıklı bir şekilde buraya gelmişler. Özellikle okulların tabii tatil olduğunu bugün hatırlatalım seyircilerimize ve bugün bakalım başka bir açıklama gelecek mi valilikten? Henüz bir açıklama gelmedi ama bizim de gözümüz kulağımız o açıklamalarda diyelim.
Tabii hava, özellikle havada iptaller var; bazı havayolu firmaları birçok seferini iptal etmiş durumda. Zaman zaman tabii gemilerde de iptaller söz konusu oluyor. Sabah saatlerinde yüzde altmışlara ulaşan bir özellikle trafik vardı İstanbul'da. Servisler bugün yola çıkmamış olsa da yine de bugün için yoğun bir trafik vardı.
Dediğimiz gibi Çamlıca Tepesi'nde sabah saatlerinden itibaren yağış yağmaya devam ediyor. Şu saat itibarıyla azaldı ama önümüzdeki saatlerde etkisinin daha da artmasını bekliyor özellikle meteoroloji uzmanları diyelim. Geceleyin devam edecek, eksi derecelere kadar düşecek ve yarın öğleden sonra kar yağışının İstanbul'u terk etmesi bekleniyor diyelim
TEKİRDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde güzel görüntüler oluştu. Kent merkezinde kar yağışıyla özellikle Atatürk ve Hasan Ali Yücel meydanları ile sahil dolgu alanı beyaza büründü.
Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, meydanlarda ve açık alanlarda kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.
Bazı vatandaşlar ise oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kar yağışının öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI YER YER ETKİLİ
İstanbul'da beklenen kar yağışı, kentin kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek kesimlerde başladı.
Gece saatlerinde Silivri ve Çatalca'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde Arnavutköy, Sultangazi, Başakşehir, Beylikdüzü ve kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.
Kar yağışının olduğu bölgelerde park halindeki araçlar ile yol kenarları ve yeşil alanlar, beyaz örtüyle kaplandı.
Yağış nedeniyle sürücüler, yolda dikkatle ilerliyor.
Bazı ilçelerde ise yağmur ve karla karışık yağmur etkili oluyor.
Belediye ve Karayolları ekipleri, kar yağışına yönelik belli noktalarda tedbir aldı.
Öte yandan, kentte eğitim ve öğretime bugün verilen ara nedeniyle haftanın ilk iş günlerine göre trafik yoğunluğu yüzde 56 seviyesinde kaldı.
Kentteki trafik yoğunluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik uygulamasına göre Anadolu Yakası'nda yüzde 56, Avrupa Yakası'nda da yüzde 54 seviyelerinde seyrediyor.
ANKARA BEYAZA BÜRÜNDÜ!
Ankara'da pazar günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak sürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaştı.
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş başkentteki son durumu şu sözlerle aktardı:
Artık kar yağışının az da olsa yeniden başladığını söyleyebiliriz. Beklenen kar yağışı dün etkili olmaya başlamıştı, sabah saatlerinde aralıklarla devam ediyordu. Şu anda da zaman zaman az da olsa etkisini gösteriyor. Günün ilerleyen saatlerinde yağışın artması bekleniyor.
Biz şu anda Ankara’nın yüksek bölgelerinden biri olan İncek’teyiz. Rakımın daha yüksek olduğu bu kesimlerde kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren etkili oldu. Akşam ve gece saatlerinde ise yağış daha da güçlendi. Aralıklarla karla karışık yağmur şeklinde de yağdı ve görüldüğü gibi bölge beyaz örtüyle kaplandı. Bu görüntü aslında geceden kalan bir manzara.
Sabah saatlerinde kar yağışı oldukça azalmıştı. Şu an arada hafif şekilde yağıyor ancak zaman zaman kesiliyor. Genel olarak karla karışık yağmur şeklinde aralıklarla devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece İncek’te değil; Etimesgut ve Pursaklar gibi yüksek kesimlerde de benzer manzaralar var.
Hava sıcaklıkları ciddi şekilde düştü. Hissedilen sıcaklık neredeyse sıfırın altına inmiş durumda. Karın olmadığı alanlarda ve yollarda eriyen kar sularının don ve buzlanmaya yol açtığını görüyoruz. Bu durum sürücüler için ciddi risk oluşturuyor. Özellikle yola çıkacak sürücüleri uyaralım; kış lastiği çok önemli, araçlarda zincir bulundurmakta da fayda var.
Ankara Valiliği’nin açıklamasına göre, merkez ilçelerde okullar şu an için açık ve eğitim devam ediyor. Ancak kırsal bölgelerde taşımalı eğitime bugün bir günlüğüne ara verildi.”
MEGAKENTE BEKLENEN KAR GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için verilen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. A Haber muhabiri Erşan Karaca Başakşehir'den son durumu aktardı.
Haftanın ilk günü yani Pazartesi günü sabahın ilk saatlerindeyiz. Ve şu anda ilk olarak aslında geçtiğimiz saat diliminde İstanbul'a gece saatlerinden, 01:00'den itibaren Silivri-Çatalca bölgesinde kar yağışı başlamıştı. Ve şu anda da bizler kameraman arkadaşım Senat Destanoğlu ile birlikte haber nöbetimiz devam ediyor ve burada bulunduğumuz yer olan Başakşehir'de kar yağışı başlamış durumda. Bir yandan size görüntülerimizi gösterelim, bir yandan da tabii havanın notlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum.
Aslında sizin belirtmiş olduğunuz gibi bir başlık vardı; 'İstanbul'da kar yağışı nerelerde, hangi bölgelerde başladı?'. İlk önce buna değinmek istiyorum. Geçtiğimiz saat diliminde, akşam saatlerinde beklenen kar yağışı ilk başta Tekirdağ ve Edirne'den yurda giriş yapmıştı. Ve şu anda içinde bulunduğumuz sabah saatlerinde Başakşehir'e rahat bir şekilde kar yağdığını görebiliyoruz. Arada bir yağmurlu bir şekilde yani karla karışık yağmur şeklinde yağıyor ve arada da fırtınaya dönüştürüyor bunu. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi kar yağışı Başakşehir'de devam ediyor.
ÖĞLE SAATLERİNDE YOĞUN KAR FIRTINASI BEKLENİYOR
Önemli bir başlık var; dün yani geçtiğimiz, geride bıraktığımız saat diliminde İstanbul Valiliği'nden bir açıklama gelmişti. Açıklamaya göre ise okulların bir gün tatil edildiği açıklaması gelmişti ve bizler de ekranları başındaki seyircilerimize yeniden bunu aktarmış olalım. Ve bir yandan da iptal edilen uçak seferleri vardı çünkü alınan önlemler doğrultusunda yarın özellikle öğle saatlerinde yoğun bir kar fırtınası bekleniyordu İstanbul'da. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde...
Burada bir önemli detay daha var, onları aslında geçtiğimiz yayınlarda bir kez daha aktarmıştık, yine aktarmakta fayda var. Vatandaşlar dediğimiz gibi bugün sabah saatlerinde, sabahın ilk saatlerinde karlı bir sabaha uyanacak demiştik, nitekim de öyle oluyor. Şu anda kar yer tutmadı fakat bu şekilde yani bu sıklıkta yağarsa önümüzdeki saat diliminde tutacak gibi görünüyor. İstanbul'un yüksek kesimlerinde uzmanlar yaklaşık 10-15 cm arasında tutacağını, yer yer ise İstanbul'un sıcak bölgelerinde yer yer 5 ila 7 cm kar beklentisi vardı. Yarın tabii aynı zamanda bugün yani gün içerisinde öğle saatlerinde bakacağız, göreceğiz ve A Haber ekipleri olarak yurdun birçok yerinde sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
ÇATALCA VE SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Dediğimiz gibi yurda soğuk hava dalgası giriş yaptı Tekirdağ ve Edirne'den. Şu anda İstanbul'a giriş yapmış durumda. İlk önce Silivri-Çatalca bölgesinde başladı bu yağış ve şu anda Başakşehir bölgesinde rahat bir şekilde kar yağışını gözlemleyebiliyoruz. Sürücülerimiz için küçük bir uyarı yapalım bir kez daha; sabah saatlerinde özellikle don ve buzlanma yaşanacağı gerçeği de vardı ve şu anda hava derecesi ise bulunduğumuz yerde 1 dereceyi gösteriyor. Ve önümüzdeki bir saat içerisinde hatta 45 dakika içerisinde 0'a düştüğünü görebileceğiz çünkü rüzgarla birlikte esmeye başladı. Yani burada aynı zamanda hem bir kar yağışı hem aynı zamanda bir tipi gözlemleniyor. Ve burada da sürücülerimiz için sabah saatlerinde don ve buzlanmaya dikkat etmeleri gerektiğini söyleyelim.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Ve aynı zamanda bir yandan da şimdi kar ve buzlanmanın ardından getirilebilecek bazı hava şartları da var. Bu hava şartlarından bir tanesi ise sis ve pus. Buna da vatandaşlarımızın oldukça fazla dikkat etmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi yağış aslında dediğim gibi rüzgarla birlikte geldi, Başakşehir'den giriş yaptı aslında. Silivri-Çatalca bölgesinden giriş yapmıştı ve Başakşehir bölgesinde devam ediyor. Kameraman arkadaşımdan bir kez daha rica edeceğim, buradan ışıklardan gösterelim sizlere, daha net anlaşılacak bu kar yağışı görüntüsü. Ve önemli uyarılarımızı yapmış bulunalımlı size. Bir yandan da tabii beklenilen bir karla karışık yağmur bekleniyordu ve bu sabah 06:00'dan itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli bir kar yağışı gözlemlenecek önümüzdeki saat diliminde. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar dediğimiz gibi aslında uyanacaklar ve karlı bir sabaha 'merhaba' diyecekler."
KAYSERİ'DE KAR VE TİPİ BAŞLADI
A Haber muhabiri Yağmur Aksu, Erciyes'te kar ve tipinin etkili olduğunu belirtirken bölgedeki son durumu aktardı.
Şu anda çok şiddetli bir hem dolunun hem de kar yağışının etkili olduğunu belirtelim. Bizler şu anda kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen ile birlikte Erciyes'teyiz. Erciyes'te yoğun, şiddetli bir dolunun, kar yağışının olduğu yerdeyiz. Tam olarak 2900 - 3917 rakıma sahip olan Erciyes'te hem dolu hem kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
VATANDAŞLARA FIRTINA, DOLU VE KAR UYARISI
Özellikle Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göreyse de bugün etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için de vatandaşlara önemli uyarılar da yapılıyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızının artması, akşam saatlerine doğruysa fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Tabii şu anda hem fırtına hem dolu hem de karın olduğunu belirtelim. Tabii kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen de ekranlara getiriyor. İşte ikimiz de burada hem dolunun hem de kar yağışına şahit olabiliyoruz.
Özellikle noktalarda da önemli uyarılar yapılıyor. Bu noktada altını çizmemiz gereken en önemli başlıklarından birisi olan da riskler; işte şu anda karşıdan gördüğünüz gibi bir araç geçiyor. Hem buzlanma hem de don olaylarına karşı bu noktalarda dikkatli olunması gerektiğine dair çağrılar arka arkaya devam ediyor. Tabii önemli riskler var. Özellikle kuvvetli rüzgarla birlikte çatı düşmeleri, çatı uçmaları, ağaç ve direk devrilmesi, panoların savrulması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.
TİPİ VE YOĞUN SİS ETKİLİ
Meteoroloji yetkilileri de özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olmasını, araçların ağaç altları ve riskli bölgelerden uzak noktalara park etmelerini istiyor. Ayrıca çatı ve balkon pencere önlerinde bulunan sabitlenmemiş eşyaların mutlaka güvenli hale getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. Tabii buz ve don olaylarına karşı da özellikle hem trafik polisleri, jandarma, karayolları, belediye ekipleri de 7/24 halinde görevlerini sürdürmeye devam ediyor.
Bizler şu anda Erciyes'te dolunun ve kar yağışının, aynı zamanda sisin, tipinin hakim olduğu yerdeyiz. Bir diğer önemli uyarı ise yüksek kesimler için; işte biz de şu anda yüksek kesimlerden bir noktadayız. Kayseri'nin yüksek ve açık alanlarında rüzgarın etkisinin daha da artmasının işte olduğu, beklendiği yerlerden birisindeyiz. Tabii gece itibariyle yüksek kesimlerde rüzgarın arttığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Erciyes çevresinde bulunacak vatandaşların ve sürücülerin çok daha dikkatli olması da isteniyor.
KAYSERİ-KAHRAMANMARAŞ YOLU ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Pınarbaşı-Gürün, Pınarbaşı-Göksun, Kayseri-Pınarbaşı yolları tüm araç trafiğine kapatıldı. Yoğun tipinin olduğu ve kar yağışının etkili olduğu bölgelerden birisi de orasıydı. Kayseri-Kahramanmaraş yolu tüm araç trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını belirtelim. Tabii bir diğer noktada Kayseri'de hem Pınarbaşı hem de Sarız ilçelerinde 2 gün okullar - 1 gün, 2 ilçede okullar tatil edilmiş oldu. Tabii dediğimiz gibi ekipler sahada görevlerini sürdürmeye devam ederken bizler de nöbetimize devam ediyoruz diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul dahil birçok il için sarı kodlu uyarı verilirken gözler megakentte başlayacak kar yağışına çevrildi. A Haber muhabiri Erşan Karaca ve kameraman Senat Destanoğlu, İstanbul'da havanın nabzını tutarken Edirne ve Tekirdağ'da kar yağışının başladığını belirtti.
İstanbul'a beklenen kar gelmedi ve içinde bulunduğumuz dakikalarda Edirne ve Tekirdağ tarafında ise elimize ulaşan bilgiler ve görüntüler dolayısıyla orada kar başladığını söyleyebiliriz. Ama önümüzdeki saatlerde İstanbul'da yaklaşık bir saat öncesine nazaran şu anda yaklaşık 2 derece daha düşmüş durumda şu anda İstanbul'da. Peki İstanbul'da son durum nasıl? Ana arterlerde durumlar ne? Akşam saatlerinde özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu oluşmuştu ve yağış durumunu aktaralım.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası yurdun birçok kesiminde sıcaklıkların düşmesinin ardından sağanak ve kar yağışı etkisini göstermeye başladı dedik. Bununla birlikte 12 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi sorusunun cevabı da merak konusu olmuştu. Bu kapsamda geçtiğimiz saat diliminde İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi ve kar tatili yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz saat diliminde bu aslında kar yağışıyla alakalı ilk kar tatili Kahramanmaraş'tan gelmişti ve geçtiğimiz saat diliminde ise İstanbul'dan o kar tatili mesajı geldi.
İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Öte yandan İstanbul için de peş peşe şiddetli kar yağışı uyarıları yapıldı. Peki bu gece ve yarının İstanbul'da hava durumu nasıl olacak aslında bir bakalım. Bir yandan size İstanbul'da Pazar günü yani içinde bulunduğumuz saatlerde trafik yoğunluğunu hem de bir yandan yağış uyarılarını sizlere iletmek istiyorum. Dediğim gibi geçtiğimiz saat dilimlerinde İstanbul'da özellikle önemli ana arterlerde yaklaşık %50-%55 seviyelerine kadar trafik yoğunluğu yaşanmıştı. Şu anda söylemek istiyorum ki geçtiğimiz saate nazaran hava durumu da oldukça soğuk ve oldukça derecesinin de düştüğünü söyleyebilirim. Çünkü insan yürüdükçe, hareket ettikçe daha da fazla hissediyor onu da belirtelim.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü peş peşe yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak ve kar yağışı aslında dün akşam saatlerinde yurdun birçok noktasında etkisini göstermeye başlamıştı. Yeni soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı ve şu anda İstanbul'da hava derecesi 3 derece olarak belirtiliyor ve önümüzdeki saatlerde ise 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Aynı zamanda bir detay daha var onu da belirtmek istiyorum sizlere: Marmara genelinde rüzgarın kuzeyli yönlerden 50 ila 70 km hızla zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminleri de aktarmak istiyorum sizlere: Mega kentte sıcaklıklar hızla düşecek, Pazartesi yani bu sabah saatlerinden itibaren yer yer şiddetli kar yağışı etkili olacak özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde.
MEGAKENTTE ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!
Uzmanlar karın aniden bastırabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle yarın öğle saatlerinde... Bu gece karla karışık yağmur bekleniyor. Pazartesi sabah yani bu sabah 06:00'dan itibaren ise İstanbul genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Yani Pazartesi günü İstanbul'da yaşayan vatandaşlar karlı bir sabaha merhaba diyebilir. Kar yağışı ile birlikte aynı zamanda önemli kurallar da var, önemli detaylar da var: Buzlanma, ulaşımda aksamalar ve trafik yoğunluğu yaşanabileceğini de bildirelim. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçla trafiğe çıkmamalarını uzmanlar uyarmıştı. Biz de bir kez daha A Haber izleyicilerine aktarmış olalım.
Kısa bir detay vereyim A Haber izleyicilerine: Salı günü sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artıracak, gün boyu ara ara geçişler sürecek. Çarşamba günü ise yağış yavaş yavaş şehri terk etmeye başlayacak. 14 Ocak sonrası sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek, 10-12 derecelere ulaşacak. Sömestir tatilini vatandaşlar merak ediyordu, öğrenciler de merak ediyordu. Sömestir tatilinde ise 19 Ocak'ta başlayacak olan okul tatili haftasında kar yağışı beklenmiyor. Son olarak ise belirtmek istiyorum, İstanbul'da içinde bulunduğumuz saatlerde bir yandan da trafik durumunu kontrol ediyoruz. Trafik durumu şu an için İstanbul genelinde rahat fakat önümüzdeki dakikalarda durumlar nasıl olur bizler aslında bir yandan haber nöbetimize devam edeceğiz ve bir yandan sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim.
"YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI KUVVETLİ ŞEKİLDE GÖRÜLECEK"
Sabah saatlerinde de yine bir kar yağışı geleceği söyleniyor. Fakat öğle saatlerinde çok şiddetli bir kar fırtınasının İstanbul'un hem yüksek bölgelerinde hem de sıcak bölgeleri dediğimiz Şişli, Kağıthane gibi bölgelerde kar yağışının kuvvetli ihtimalle yani yüzde 80 ihtimalle öğle saatlerinde özellikle fazla bir şekilde etkisini göstereceğini söylüyordu. Aynı zamanda meteorolojik veriler ve gelen fırtına bulutları da sabah saatlerinde kar etkili olacak mı olmayacak mı sorusu aslında çok akıllarda merak uyandıran bir soruydu.
Sabah saatleri öğle saatlerine nazaran o kadar fazla bir kar yağışı beklenmiyor. Fakat öğle saatlerinde İstanbul'da özellikle yüksek kesim ve sıcak kesimlerde, yani şehrin merkezi kısımlarında kuvvetli bir kar yağışı gözlemlenmesi bekleniyor. Valilik de bu konu hakkında önlemini erkenden aldı ve bugün okullar bir gün süreyle tatil edildi.
MALATYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Son yılların en yoğun kar yağışının sürdüğü Malatya'da, okullar 1 gün süre ile tatil ilan edilirken kent genelinde aralıklı olarak yağışlar sürüyor. Kar kalınlığı kırsal kesimlerde 30-40 santimetreye ulaşırken A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Ahmet Turan bölgeden son gelişmeleri aktardı.
Malatya Valiliği de açıklama yaptı. Yarın itibarıyla (12 Ocak 2026) Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir denildi açıklamada. Biz de bu son dakika bilgisini paylaşalım. Okulların tatil edildiği illerden biri de Malatya oldu.
Tabii yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak kar yağışı... Meteoroloji uyarılarını yaptı, özellikle Doğu Anadolu'da yoğun bir kar yağışı bekleniyor ki son yılların en yoğun kar yağışı diyebiliriz, bunun altını çizelim. Tabii Meteoroloji'nin açıklamasına dayanarak bu ifadeyi kullanıyoruz. Zira Malatya Valisi de dün bir paylaşım yaptı. Merkezde 30 ila 40, yüksek kesimlerde -işte Malatya'nın Arapgir, Kuluncak, Hekimhan gibi ilçelerinde- 1 metreyi aşkın kar yağışının etkili olacağını ifade etti.
GECE SAATLERİNDE BUZLANMA VE DON RİSKİ
Şu anda hafiften serpmeye başladı ama özellikle gece saatlerinden itibaren bir hayli etkisini artıracak Malatya'da kar yağışı. Havanın da oldukça soğuk olduğunu ifade edelim. Şu anda -1 derece ama hissedilenin -3 derece olduğunu belirtelim ki özellikle gece saatlerinde bu hava sıcaklığı gittikçe düşecek ve don ve buzlanma meydana gelecek. Bunun da altını çizelim ve sürücüleri de, vatandaşları da uyaralım. Özellikle yarın yollarda buzlanma olabilir, özellikle gizli buzlanmalara dikkat. Onun için kış lastiği ve zincire riayet edilmesi gerekiyor.
Malatya merkezdeyiz bugün. Yüksek kesimlerde, özellikle Malatya, Çelikhan, Adıyaman arasında da yayın yapma, orada da haber yapma imkanına kavuştuk. Orada özellikle kar ve tipinin zaman zaman etkili olduğunu gördük ki ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor tipi ve fırtına. Bunu da söyleyelim. Zaten Malatya'da kar yağışı etkili olunca hemen Malatya-Adıyaman-Çelikhan yolu özellikle orada yolda ulaşımda aksamalar meydana geliyor ve trafik kesiliyor.
Şu anda ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu ifade edelim çünkü günler öncesinden uyarı yapıldı ve yoğun bir kar yağışı beklendiği için gerçekten bu konuya riayet ediliyor ve teyakkuz halinde bütün unsurlarıyla beraber... Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, belediyeler, AFAD ekipleri tabii hem mahsur kalanlara ulaşmak hem de yolları açmak için şu anda tüm unsurlarıyla birlikte teyakkuz halinde.
KAR YAĞIŞI 3-4 GÜN SÜRECEK
Hep ulaşımdan, özellikle aksamalardan, olumsuzluklardan bahsediyoruz ama tabii güzel görüntüler de ortaya çıkmıyor değil. Yarın itibarıyla özellikle burası Malatya'nın merkezi noktası ve buradaki kar kalınlığını da göreceğiz. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak onu da bekleyeceğiz. Hava sıcaklıkları ve artık Malatya'da son zamanlarda kar yağışının etkili olup olmayacağı konuşuluyordu. Hava sıcaklığı düşecek, kar yağışı da 3-4 gün boyunca aralıklarla devam edecek. Ama 3-4 gün boyunca Malatya'da kar yağışının etkili olacağını ifade edelim zaman zaman. Özellikle bu kar yağışı yüksek kesimlerde daha da etkili olacak ki Malatya'nın Darende ilçesinde, Arapgir'de, Kuluncak ilçelerinde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Yine merkezde de aynı şekilde kar yağışı etkisini sürdürecek.
ANKARA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI VAR
Başkentte öğle saatleri yoğun kar yağışının etkili olmasıyla kırsal kesimlerde taşımalı ulaşımla gidilen okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bölgede yağış aralıklı olarak sürerken A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Serkan Öztürk, Ankara'daki son durumu aktardı.
Bugün öğle saatleri itibarıyla başkent Ankara'da o yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ve bunun hemen ardından ise akşam saatlerinde Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal bölgelerde, yani taşımalı ulaşımla okula gidilen bölgelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Ancak şehir merkezinde eğitim ve öğretim devam ediyor. Bu açıklama son dakika açıklaması elbette Ankara Valiliği'nden gelmişti.
Yayınımıza başlamadan önce lapa lapa bir kar yağıyordu. Aslında bu durum da çok şaşırttı beni, hemen bir anda o yoğun kar yağışı kesilip şu an itibarıyla da yağmur başladı. Tabii öğle saatleriyle başladı o kar yağışı. Beklenen bir kar yağışıydı başkent Ankara için. Geçtiğimiz haftalarda da yine çok yoğun bir kar yağışı olmuştu Ankara'da. Ancak çok da fazla yeryüzünde kalmayıp hemen tekrardan sıcaklıkların artmasıyla birlikte o karlar tekrardan erimişti aslında.
KAR GECE BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Şu ana kadar da akşam saatlerine kadar yine o yoğun kar yağışı devam etti elbette. Ancak çok fazla bir soğuk olduğunu söyleyemem, 1 derece hava. Ama dediğimiz gibi kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek gece boyu. Hemen bir de yol durumuna bakalım. Tabii bu noktada kar yağışı ile birlikte o olumsuz hava koşulları yollara da yansıyor. Bizim şu an bulunduğumuz nokta İncek Bulvarı. İncek Bulvarı'na gelen güzergahlar, yani bu kısma gelen sürücüler aslında başkent Ankara için önemli güzergah olan Konya Yolu'nu kullanıyorlar. Konya Yolu'nu kullanırken de tabii kar yağışı çok yoğun dedik. Bununla birlikte buzlanma riski, yolların kapanma riski çok yüksek oluyor elbette.
Ancak Konya yolu gibi önemli güzergahlar, Konya Yolu, Eskişehir Yolu, Samsun Yolu, İstanbul Yolu gibi bu önemli güzergahlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını; ancak bugün pazar olmasına rağmen çok hafif bir trafik yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürücüler daha dikkatli ilerliyor aslında bu noktada. Tabii kar yağışı ile birlikte ekipler de hemen sahada oldu. Tuzlama çalışmaları, kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti elbette bu noktalarda.
Yüksek kesimlerde kar yağışı lapa lapa yağdı, etkisini çok fazla gösterdi.Mamak, Keçiören, Kızılcahamam özellikle. Yer yer Kızılcahamam'da kar kalınlığı da 10 santimetreye kadar yaklaştı diyebiliriz aslında. Tabii öğlen saatlerinde başladı bu kar yağışı, yoğun kar yağışı. İncek, Gölbaşı, Ahlatlıbel, Kızılcahamam, Keçiören gibi yüksek yerlerde, yüksek kesimlerde lapa lapa yağdı. Ancak şehir merkezinde saatler 16:00 itibarıyla karla karışık bir yağmurla başladı bu kar yağışı. Ancak şehir merkezinde de yine yüksek kesimlerde de kar yağışı devam edecek elbette. Yine ara ara o kar yağışlarının devam ettiğini görüyoruz. Anlık lapa lapa yağıyor ama hemen sonrasında kesilip tekrardan yağmura da dönebiliyor şu anda. Hafif bir yağmur var ancak gece saatlerinde de yine o yoğun kar yağışını bizler göreceğiz.
TERMOMETRELER EKSİ 6 DERECELERİ GÖRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre de önümüzdeki günlerde kar yağışı başkent Ankara'da devam edecek. Pazartesi günü -3 derece ile başlayacak yeni haftaya başkent Ankara. Salı günü -6, çarşamba günü ise -5 ile devam edecek. Tabii havalar eksiye düşecek, termometreler eksiyi gösterecek ancak o yoğun kar yağışı da devam edecek. Cumartesi günü itibarıyla ise tekrardan o sıcaklıkların artacağı bilgisini de bu noktadan paylaşalım. Cumartesi günü itibarıyla da başkent Ankara'yı kar yağışı tekrardan terk edecek tabii.
Dediğimiz gibi aslında beklenen bir karda başkent Ankara için, başkent Ankaralılar bu kar yağışını bekliyordu. Hem baraj doluluk oranları için hem de o kışın getirdiği güzellikler de var elbette. Tabii olumsuzlukları var yollara yansıyor; ancak hem barajlarımızın doluluk oranının artması için hem de o güzel görüntüler başkent Ankaralıların özlediği görüntülerdi aslında. Hemen şöyle baktığımız zaman yer yer o kar kalınlığı 2 santimetre, 3 santimetre de diyebiliriz. Beyaza büründü şöyle bir bakıldığı zaman başkent Ankara. O ağaçların dalındaki karlar, kaldırımdaki karlar aslında güzel görüntüler de ortaya çıkartıyor elbette bu noktada.
BUZLANMA RİSKİNE KARŞI DİKKAT
Tabii ki hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yapıyor hem de Karayolları ekipleri uyarılarını yapıyor. Neler var burada? Tabii yollarda kayganlaşmalar, buzlanma riskleri de çok fazla oluyor bu noktada kar yağışı ile birlikte. Gece saatlerinde de kar devam edeceği için sürücüleri özellikle uyarıyorlar. Kış lastiği tabii bu noktada çok çok önemli. Biz de bu şekilde hem yetkililerin yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşmış olalım hem de sürücüler için biz de bu noktadan hatırlatmamızı yapalım. Son olarak şunu da tekrar hatırlatacak olursak başkent Ankara'da kırsal bölgelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi; ancak şehir merkezinde eğitim ve öğretime devam edilecek.
KAYSERİ'DE RÜZGAR 60-80 KM HIZA ÇIKACAK
A Haber muhabiri Yağmur Aksu Kayseri'de yoğun rüzgar ve yer yer fırtınanın yanı sıra kar yağışının sürdüğünü belirterek Erciyes yolu üzerinden son gelişmeleri aktardı.
Kayseri'de an itibarıyla kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar ve karışık yağmur yağdığını belirtelim. Bakın ağaçlardan bile belli olabiliyor aslında. Kuvvetli bir rüzgar var. Tabii yer yer yer yer fırtına da var Kayseri'de hakim. Tabii karla karışık yağmur yağıyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren fırtına hakimdir, rüzgar hakimdir ama yağış bu hafta itibarıyla aralıklarla yağmıştı. Ama an itibarıyla dediğimiz gibi karla karışık yağmur etkisini sürdürmeye başladı tabii ki.
Şimdi Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalar da var. Bu hafta itibarıyla pazartesinden cumartesiye kadar kar yağışı etkisini sürdürecek, parçalı bulutlu rüzgarlı bir hava Kayseri'yi esir alacak ve özellikle fırtına da dahil olacak. Tabii Erciyes'te de biz yayınımızı yaparken bugün tipi hakimdi ama şu anda da yerini fırtınaya bıraktı. Bakın ağaçlardan da görebiliyorsunuz aslında yoğun bir rüzgarın olduğunu, fırtınanın olduğunu belirtelim.
FIRTINA NEDENİYLE ÇATI UÇMALARI VE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DİKKAT
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda kent genelinde yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına için vatandaşlara önemli uyarılar yapılıyor. Özellikle yarından itibaren öğle saatlerinde rüzgarın hızının artması, akşam saatlerine doğru fırtınaya dönüşmesi, ulaşması da bekleniyor. Tabii şu anda saatte 60 ila 80 km hızla ilerleyen bir rüzgarın olduğunu belirtelim. İşte yetkililer uyarılarını yapıyor. Özellikle arabalarınızı, araçlarınızı ağaçların altına lütfen koymayın çünkü herhangi bir devrilme riskiyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü bunun yanı sıra riskler de oluşabiliyor tabii ki.
Şimdi bu konularda altını çizmemiz gereken en önemli risklerden birisiyse, başlıklardan birisiyse kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçmaları gerçekleşebiliyor, ağaç ve direk devrilmeleri... Onun dışında panoların savrulması, ulaşımda aksamalar... Özellikle kış ayından itibaren soba kullanan gaz ve zehirlenme gibi olaylarından kaynaklı aslında vatandaşları da uyarıyor Meteoroloji 7. Bölge Müdürü. Tabii herhangi bir olumsuzluğa karşı hem trafik polisleri hem de aynı zamanda jandarma ekipler, sağlık personelleri hepsi tedbir altında teyakkuz halinde bekliyorlar tabii ki. Herhangi bir olumsuzluğa karşı onlar da görevlerini sürdürmeye devam ediyor.
SICAKLIKLAR EKSİ 10 DERECEYE DÜŞECEK
Şimdi Kayseri'de özellikle bu hafta çok sakin, hem güneşli hem parçalı bulutlu bir hava hakimdi ama bugünden itibaren Kayseri fırtına etkisini sürdürmeye devam etti. Aynı zamanda gece saatlerinde özellikle hava sıcaklığının düşmesinden kaynaklı soğuk bir hava hakim olmuştu. Şu anda da hava sıcaklığı 3, hissedilen -1 derece olduğunu belirtelim. Özellikle pazartesiden cumartesiye kadar geçen süre itibarıyla en düşük -10 dereceyi görecek Kayseri, en yüksek de 0 dereceyi gördüğünü belirtelim. Tabii özellikle sürücülere dikkat çekmek istiyoruz. Yollarda buzlanma, herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olmaları gerektiğine dair çağrılar elbette ki arka arkaya yapılmaya devam ediyor.
Özellikle dediğimiz gibi rüzgar nedeniyle yüksek tonajlı araçlar, otobüsler ve tırlar için risk oluşturabileceği belirtiliyor. Görüş mesafesinde ani düşüşler yapabileceği için hız yapılmaması ve takip mesafesi mesafesinin korunması çağrısı da yapılıyor. Yetkililer fırtınanın dediğimiz gibi yarın geceye kadar fazlasıyla artacağını söylüyorlar. Özellikle bugün tabii ki de çok fazla tipi hakimdi ve Sivas-Kayseri karayolu da tipiden kaynaklı kapanmıştı ama Kayseri'de herhangi bir yolların kapalı olmadığını belirtelim.
ERCİYES KAYAK MERKEZİ'NDE BAZI PİSTLER KAPANDI
Özellikle Kayseri'de bugün pazardı ve yoğun bir günün olduğu bir gündü. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi, kış turizminin gözde mekanlarından birisi Erciyes Kayak Merkezi'nde de bugün çok fazla yoğunluk vardı ama tipi ve fırtınadan kaynaklı bazı pistler kapandı ve o yüzden de belli pistler açıktı bugün de özellikle. Hani dediğimiz gibi rüzgar ve fırtına etkisini sürdürmeye devam ettikçe risklerle de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Dediğimiz gibi uyarılar devam ediyor. Özellikle Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için tüm ekipler görevlerinin başında devam ediyorlar. Hava ve yol durumu hakkında belirli uyarılarda da bulunuyorlar, bilgilendiriyorlar vatandaşları ve bu konularda onların da yetkililerden bilgi alıp doğru bir şekilde yollara çıkmaları gerektiğine de biz dikkat çekelim. Önemli uyarılar bunlar çünkü herhangi bir insanın canına mal olmaması için özellikle hem yollarda hem dediğimiz gibi fırtınanın artmasıyla birlikte hem ağaçların devrilmesi, panoların devrilmesi, zehirlenmeler gibi olaylarla karşı karşıya kalınabileceği için bu uyarılara da dikkat etmeleri gerektiğine dair bizler de çağrıda bulunalım. Kameraman arkadaşım İbrahim Türkmen'le birlikte özellikle biz her noktadan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yüksek kesimlerde fırtına daha da fazla olsa da şehir merkezinde de yarından itibaren fırtına etkisini artırarak devam ettirecek özellikle. Bakın evet ağaçlardan da anlaşılabiliyor. İşte herhangi bir ağaç devrilmesine karşı uyarılarda da bizler de artıralım, devam ettirelim. "
İSTANBULLULAR SAAT 06.00'A DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle sarı kodlu alarm verilirken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak megakentlileri uyardı. Tek, İstanbul için saat 06.00'ı işaret ederek kar yağışı etkisini artıracağına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:
"Karın düşmesi için zaten sıcaklık değerlerinin belli seviyelere inmesi gerekiyor. Şu an İstanbul’da sıcaklık 3 ile 4 derece arasında. Yağış devam ediyor. İlerleyen saatlerde bu yağış, sulu sepken diye adlandırdığımız, zaman zaman kar topakları şeklinde olan bir yağış türüne dönmeye başlayacak. Sıcaklıklar biraz daha aşağı inecek; 0 ile 2 dereceye kadar yaklaşması bekleniyor. Kuzeyden bir sarkma var. Kuzeyden sarkan bu soğuk havanın etkisiyle sıcaklığın düşmesi birkaç saat daha alacak.
Bu gece boyunca İstanbul’da karla karışık yağmur, sulu sepken ve kar topakları şeklinde yağışları görmeye devam edeceğiz. Sabahın ilk saatleriyle birlikte kar daha çok havada görülmeye başlayacak. İlerleyen saatlerde ise özellikle yüksek kesimlerden başlayarak karın zeminde tutması bekleniyor. Yaklaşık olarak kıyıdan uzak, 50–100 metrenin üzerindeki rakımlarda kar zeminde tutacak.
Şu anda deniz kıyısındayız ve deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 10 derece civarında. Deniz kıyısına yakın yerlerde günün ilerleyen saatlerinde, özellikle öğleden sonra, belki 5 santimetreye kadar kar yağışı olabilir. Deniz, bu 10 derecelik sıcaklığıyla ortamı bir miktar yumuşatıyor. Ancak yukarı kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kar zeminde tamamen tutmuş olacak. Kar yağışı aralıklarla devam edecek; zaman zaman geçişler şeklinde görülecek. İstanbul yarın gün boyu aralıklarla kar yağışlı olacak. Yani İstanbul yarın beyaza bürünecek.
Geçtiğimiz hafta, ayın başındaki duruma benzer bir tablo söz konusu. Kuzeyli sistem etkisini pazartesi gecesi ve salı sabahının ilk saatlerinde daha da artıracak. Yarın gece sıcaklıklar -2, -3 derecelere kadar düşecek. Bu durum buzlanma ve don olaylarını da beraberinde getirecek. Bu da ulaşım ve okullar açısından risk oluşturuyor. Nitekim okullar da geçtiğimiz saatlerde tatil edildi.
Bu kar yağışı salı günü de aralıklarla devam edecek. Çarşambadan sonra ise kar yağışı etkisini kaybetmeye başlayacak ve sıcaklıklar tekrar yükselecek. İstanbul için genel tablo bu.
Önceki gün yaşanan fırtınayla birlikte perşembe günü ve sonrasında sıcak cephe geçişleri oldu. Bu sıcak cepheyle birlikte yağmur ve özellikle lodosla esen kuvvetli rüzgâr etkiliydi. Ardından bugün öğle saatlerinden itibaren bir soğuk cephe geçti. Şu anda o soğuk cephenin bıraktığı yağışın etkisi altındayız. Bunun ardından da meteorolojide “oklüzyon” diye adlandırdığımız bir yapı geliyor. Oklüzyon, soğuk cephenin sıcak cepheyi yakalayıp altından girerek havayı yukarı kaldırması ve yoğun yağış oluşturmasıdır. Oklüzyon cephe üzerimize geldiğinde yağış tamamen kara dönecek.
"SABAH 06.00'DAN İTİBAREN KAR YAĞIŞINI DAHA NET GÖRECEĞİZ"
Özellikle sabah saat 06.00’dan itibaren kar yağışını daha net göreceğiz. Gece ilerleyen saatlerde sulu sepken ve yer yer kar görülebilir. Ancak asıl etkili kar yağışı yarın gün içinde olacak.
Güney ilçelerde sistemin etkisi biraz daha geç hissediliyor. Kuzeyde yer alan Sarıyer, Beykoz, Çatalca, Başakşehir, Ümraniye ve Şile gibi ilçelerde kar yağışı daha yoğun olacak. Ancak Kağıthane, Beşiktaş, Eminönü, Fatih, Kadıköy ve Üsküdar gibi merkez ilçelerde de karın zeminde tutması bekleniyor.
Deniz suyu sıcaklığı İstanbul’da kar yağışı açısından çok önemli bir faktör. Bazı sistemlerde kar Çatalca’ya kadar gelir, şehir merkezinde karla karışık yağmura döner, ardından Sakarya ve Düzce taraflarında tekrar kara dönüşür. Bu kez deniz suyu sıcaklıkları da düşmüş durumda. Bu nedenle İstanbul’un birçok ilçesinde yarın kar zeminde tutacak.
"SAAT 09.00'DAN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK"
Kar yağışı sabah 09.00’dan itibaren giderek artacak ve gün boyu devam edecek. Tatil kararı isabetli oldu. İstanbul beyaza bürünecek. Bu yağışlar baraj dolulukları açısından da son derece önemli. Uzun bir kurak dönemden geçtik ve bu tür yağışlara ülke genelinde ihtiyaç var.
Sistem doğuya doğru ilerledikçe Ankara’da da yarın etkili bir kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz, Ege’nin iç kesimleri, Marmara’nın güneyi; Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Afyon ve Kütahya çevreleri yoğun yağış alacak. Doğu Anadolu’da ise kar yağışıyla birlikte çığ riski artacak. Özellikle yeni kar yağışından sonraki 24–48 saatlik dönem çığ açısından oldukça risklidir.
Son olarak, ay başından bu yana atmosferde çok hızlı geçişler yaşanıyor. Bu durum, atmosferin iklim değişikliğiyle birlikte daha hareketli hale geldiğini gösteriyor. Sıcaklık farkları arttıkça rüzgârlar, cephe sistemleri ve fırtınalar daha sık ve daha hızlı geçişler yapıyor. Bu da bir gün sıcak, bir gün soğuk gibi ani değişimlere yol açıyor."
