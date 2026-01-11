40 kentte yoğun kar alarmı! A Haber ekipleri yurt genelinde sahada

21:23 11 Ocak 2026

Başkentte öğle saatleri yoğun kar yağışının etkili olmasıyla kırsal kesimlerde taşımalı ulaşımla gidilen okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bölgede yağış aralıklı olarak sürerken A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Serkan Öztürk, Ankara'daki son durumu aktardı.

Bugün öğle saatleri itibarıyla başkent Ankara'da o yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ve bunun hemen ardından ise akşam saatlerinde Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kırsal bölgelerde, yani taşımalı ulaşımla okula gidilen bölgelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Ancak şehir merkezinde eğitim ve öğretim devam ediyor. Bu açıklama son dakika açıklaması elbette Ankara Valiliği'nden gelmişti.

Yayınımıza başlamadan önce lapa lapa bir kar yağıyordu. Aslında bu durum da çok şaşırttı beni, hemen bir anda o yoğun kar yağışı kesilip şu an itibarıyla da yağmur başladı. Tabii öğle saatleriyle başladı o kar yağışı. Beklenen bir kar yağışıydı başkent Ankara için. Geçtiğimiz haftalarda da yine çok yoğun bir kar yağışı olmuştu Ankara'da. Ancak çok da fazla yeryüzünde kalmayıp hemen tekrardan sıcaklıkların artmasıyla birlikte o karlar tekrardan erimişti aslında.

KAR GECE BOYUNCA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Şu ana kadar da akşam saatlerine kadar yine o yoğun kar yağışı devam etti elbette. Ancak çok fazla bir soğuk olduğunu söyleyemem, 1 derece hava. Ama dediğimiz gibi kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek gece boyu. Hemen bir de yol durumuna bakalım. Tabii bu noktada kar yağışı ile birlikte o olumsuz hava koşulları yollara da yansıyor. Bizim şu an bulunduğumuz nokta İncek Bulvarı. İncek Bulvarı'na gelen güzergahlar, yani bu kısma gelen sürücüler aslında başkent Ankara için önemli güzergah olan Konya Yolu'nu kullanıyorlar. Konya Yolu'nu kullanırken de tabii kar yağışı çok yoğun dedik. Bununla birlikte buzlanma riski, yolların kapanma riski çok yüksek oluyor elbette.



Ancak Konya yolu gibi önemli güzergahlar, Konya Yolu, Eskişehir Yolu, Samsun Yolu, İstanbul Yolu gibi bu önemli güzergahlarda herhangi bir sıkıntı olmadığını; ancak bugün pazar olmasına rağmen çok hafif bir trafik yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sürücüler daha dikkatli ilerliyor aslında bu noktada. Tabii kar yağışı ile birlikte ekipler de hemen sahada oldu. Tuzlama çalışmaları, kar küreme çalışmaları aralıksız devam etti elbette bu noktalarda.

Yüksek kesimlerde kar yağışı lapa lapa yağdı, etkisini çok fazla gösterdi.Mamak, Keçiören, Kızılcahamam özellikle. Yer yer Kızılcahamam'da kar kalınlığı da 10 santimetreye kadar yaklaştı diyebiliriz aslında. Tabii öğlen saatlerinde başladı bu kar yağışı, yoğun kar yağışı. İncek, Gölbaşı, Ahlatlıbel, Kızılcahamam, Keçiören gibi yüksek yerlerde, yüksek kesimlerde lapa lapa yağdı. Ancak şehir merkezinde saatler 16:00 itibarıyla karla karışık bir yağmurla başladı bu kar yağışı. Ancak şehir merkezinde de yine yüksek kesimlerde de kar yağışı devam edecek elbette. Yine ara ara o kar yağışlarının devam ettiğini görüyoruz. Anlık lapa lapa yağıyor ama hemen sonrasında kesilip tekrardan yağmura da dönebiliyor şu anda. Hafif bir yağmur var ancak gece saatlerinde de yine o yoğun kar yağışını bizler göreceğiz.

TERMOMETRELER EKSİ 6 DERECELERİ GÖRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre de önümüzdeki günlerde kar yağışı başkent Ankara'da devam edecek. Pazartesi günü -3 derece ile başlayacak yeni haftaya başkent Ankara. Salı günü -6, çarşamba günü ise -5 ile devam edecek. Tabii havalar eksiye düşecek, termometreler eksiyi gösterecek ancak o yoğun kar yağışı da devam edecek. Cumartesi günü itibarıyla ise tekrardan o sıcaklıkların artacağı bilgisini de bu noktadan paylaşalım. Cumartesi günü itibarıyla da başkent Ankara'yı kar yağışı tekrardan terk edecek tabii.

Dediğimiz gibi aslında beklenen bir karda başkent Ankara için, başkent Ankaralılar bu kar yağışını bekliyordu. Hem baraj doluluk oranları için hem de o kışın getirdiği güzellikler de var elbette. Tabii olumsuzlukları var yollara yansıyor; ancak hem barajlarımızın doluluk oranının artması için hem de o güzel görüntüler başkent Ankaralıların özlediği görüntülerdi aslında. Hemen şöyle baktığımız zaman yer yer o kar kalınlığı 2 santimetre, 3 santimetre de diyebiliriz. Beyaza büründü şöyle bir bakıldığı zaman başkent Ankara. O ağaçların dalındaki karlar, kaldırımdaki karlar aslında güzel görüntüler de ortaya çıkartıyor elbette bu noktada.

BUZLANMA RİSKİNE KARŞI DİKKAT

Tabii ki hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarılarını yapıyor hem de Karayolları ekipleri uyarılarını yapıyor. Neler var burada? Tabii yollarda kayganlaşmalar, buzlanma riskleri de çok fazla oluyor bu noktada kar yağışı ile birlikte. Gece saatlerinde de kar devam edeceği için sürücüleri özellikle uyarıyorlar. Kış lastiği tabii bu noktada çok çok önemli. Biz de bu şekilde hem yetkililerin yaptığı açıklamayı sizlerle paylaşmış olalım hem de sürücüler için biz de bu noktadan hatırlatmamızı yapalım. Son olarak şunu da tekrar hatırlatacak olursak başkent Ankara'da kırsal bölgelerde eğitim ve öğretime bir gün ara verildi; ancak şehir merkezinde eğitim ve öğretime devam edilecek.

