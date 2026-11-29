Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Korkunç planı itiraf ettiler

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak darbedilip boğularak öldürülen Fedai Karagöz cinayetinin perde arkasından korkunç bir miras ve para tuzağı çıktı. Cinayeti itiraf eden maktulün eşi Asiye Karagöz ile suç ortakları, "Öldürmeyi zaten planlamıştık, mal varlığını paylaşacaktık ama o gün yapmayacaktık" dedi. Zanlıların talihsiz adamı öldürmeden önce banka hesap ve kredi kartı şifrelerini almak için bayıltana kadar dövdükleri ortaya çıktı.