Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Korkunç planı itiraf ettiler
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde elleri ve ayakları bağlanarak darbedilip boğularak öldürülen Fedai Karagöz cinayetinin perde arkasından korkunç bir miras ve para tuzağı çıktı. Cinayeti itiraf eden maktulün eşi Asiye Karagöz ile suç ortakları, "Öldürmeyi zaten planlamıştık, mal varlığını paylaşacaktık ama o gün yapmayacaktık" dedi. Zanlıların talihsiz adamı öldürmeden önce banka hesap ve kredi kartı şifrelerini almak için bayıltana kadar dövdükleri ortaya çıktı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Fedai Karagöz'ün (49) elleri bağlı şekilde darp edilip, boğularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eşi Asiye Karagöz, (40) Muhammet Balcı (35) ve Bilge Küçükaycan (31) tutuklanmıştı. Cinayet zanlılarının Fedai Karagöz'ü öldürdükten sonra mal varlığını paylaşmak üzere anlaştıkları ortaya çıktı.
ELLERİ VE KOLLARI BAĞLI HALDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Olay, önceki gün sabah saatlerinde Alparslan Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde polis ekipleri gürültü ve boğuşma sesleri ihbarı üzerine adrese gitti.
Yeni Asır'ın haberine göre eve giren polis ekipleri, inşaat ustası Fedai Karagöz'ü elleri bağlı, darp edilmiş ve hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Karagöz'ün darp edilip boğularak öldürüldüğü belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında Karagöz'ün eşi Asiye Karagöz, Muhammet Balcı ve Balcı'nın sevgilisi Bilge Küçükaycan gözaltına alındı.
"ÖLDÜRMEYİ PLANLADIK AMA O GÜN YAPMAYACAKTIK"
Asiye Karagöz'ün ifadesinde eşinin olay günü kendisine şiddet uyguladığını, daha sonra ise evden iş gezisine çıkıyorum diyerek ayrıldığını bunun üzerine arkadaşlarını daha önce eve çağırdığını söyledi.