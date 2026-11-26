Denizli'de kan donduran yasak aşk cinayeti! İş gezisinden erken dönen iş insanı evinde elleri ayakları bağlı ölü bulundu
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mermer şirketi sahibi iş insanı Fedai Karagöz, iş seyahatinden evine erken dönünce korkunç bir cinayete kurban gitti. Kapıyı anahtarıyla açtığında eşini iki erkekle gören iş insanı, çıkan arbedede darbedilip elleri ve ayakları iple bağlandıktan sonra boğularak öldürüldü. Polis, odada saklanan eş ile iki zanlıyı gözaltına alırken, öfkeli yakınların linç girişimini güçlükle engelledi.
Denizli'de gürültü ihbarı yapılan adreste iş insanı Fedai Karagöz (49), elleri ayakları iple bağlanmış halde ölü bulundu.
Polis, iş insanının eşi Asiye Karagöz ile evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Merkezefendi ilçesi Alparslan Mahallesi 5559. Sokakta bulunan sitenin sakinleri sabaha karşı korkunç bir cinayetle uyandı.
Mermer firması sahibi Fedai Karagöz, iş gezisinden erken dönünce büyük bir şokla karşılaştı.
SAKLANMAYA ÇALIŞTILAR
Anahtarıyla kapıyı açıp içeri girdiğinde aynı sitede bulunan A.D ile M.K isimli iki erkek şahsı eşi Asiye Karagöz ile birlikte görünce öfkeden çılgına döndü.