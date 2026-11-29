Elektrik direğine ve bir evin balkonuna çarpan beton mikseri devrildi. Kazayı gören çevredekiler, sürücüye yardım etmek için koştu.

"ÇOK KORKUNÇ! DEVRİLDİ"

Kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Beton mikserinin üzerlerine doğru geldiğini gören otomobildekilerden biri, "Çok korkunç. Devrildi" diye bağırdı. Araçtaki bir başka kişi, "Sakin, sakin" ve "Sakin, tamam" diyerek yanındakileri sakinleştirmeye çalıştı.