Kağıthane'de beton mikseri elektrik direğine ve balkona çarpıp devrildi
İstanbul Kağıthane'de yokuşta geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkan beton mikseri, elektrik direğine ve bir evin balkonuna çarparak devrildi. Mikserin üzerlerine doğru geldiğini gören otomobildekilerin yaşadığı panik anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, yaralanan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane'nin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus K. (37), yokuşta geri manevra yaparken beton mikserinin kontrolünü kaybetti.
Elektrik direğine ve bir evin balkonuna çarpan beton mikseri devrildi. Kazayı gören çevredekiler, sürücüye yardım etmek için koştu.
"ÇOK KORKUNÇ! DEVRİLDİ"
Kaza anı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Beton mikserinin üzerlerine doğru geldiğini gören otomobildekilerden biri, "Çok korkunç. Devrildi" diye bağırdı. Araçtaki bir başka kişi, "Sakin, sakin" ve "Sakin, tamam" diyerek yanındakileri sakinleştirmeye çalıştı.
Mikserin devrilmesinin ardından otomobildekilerin "Ben arkaya baktım. Adamı çıkarın hemen. Çok yaklaşma" sözleri de kameraya yansıdı.