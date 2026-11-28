Gizemli olay, Elazığ'ın Yurtbaşı beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım için sabah saatlerinde durum jandarmaya bildirildi.