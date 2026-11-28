Elazığ'da kan donduran olay! Gece evden çıktı, sabah mezarlıkta ölü bulundu
Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde dün gece evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım, sabah saatlerinde mezarlıkta ölü bulundu. Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
Gizemli olay, Elazığ'ın Yurtbaşı beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım için sabah saatlerinde durum jandarmaya bildirildi.
HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Başlatılan arama çalışmaları kapsamında Yıldırım, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlıkta hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZLER OTOPSİDE
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Muhterem Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası öğrenileceği bildirildi.