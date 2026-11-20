Peş peşe gizemli iki ölüm! Yabancı kadın evinde, eski eşi ormanda asılı bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu 50 yaşındaki Snezhanpetrova Kıoroglo, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kıoroglo'nun eski eşi K.Y.'nin cansız bedeni ise ormanda ağaca asılı halde bulundu. İşte kan donduran detaylar...
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olay, sabah saatlerinde ortaya çıktı. Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi'ndeki bir sitede bulunan daireye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Moldova uyruklu Snezhanpetrova Kıoroglo'yu bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
İNCELEME YAPILDI
Olay yerinde Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından Kıoroglo'nun cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
ESKİ EŞİ ORMANDA AĞACA ASILI BULUNDU
Kadının öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan ekipler, Kıoroglo'nun eski eşi Türk vatandaşı K.Y.'yi de araştırmaya başladı.
Ekipler, K.Y.'nin cansız bedenini Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanda iple ağaca asılı halde buldu.
BIÇAK DETAYI
Olay yerinde yapılan incelemede K.Y.'nin yanında bıçak da ele geçirildi.
Alanya'da yaşanan iki ölümle ilgili geniş kapsamlı incelemenin sürdüğü bildirildi.