Çankırı'da sobanın devrilmesi faciaya yol açtı! 52 yaşındaki Faruk Dönmez hayatını kaybetti

Çankırı'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde, ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 52 yaşındaki Faruk Dönmez yaşamını yitirdi.