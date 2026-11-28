Çankırı'da sobanın devrilmesi faciaya yol açtı! 52 yaşındaki Faruk Dönmez hayatını kaybetti
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Çankırı'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evde, ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dumandan etkilenen 52 yaşındaki Faruk Dönmez yaşamını yitirdi.
Acı olay, Çankırı'nın Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktaki iki katlı evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
52 YAŞINDAKİ FARUK DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yapılan kontrollerde, yangın sırasında içeride bulunan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Faruk Dönmez'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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