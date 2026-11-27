Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Karacabey BUSKİ ekiplerinden 2 tanker de söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye yönlendirildi.

Siloların içerisinde devam eden yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.