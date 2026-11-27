26 yıl hapis cezalı cezaevi firarisi Adana'da yakalandı
Adana’nın Ceyhan ilçesine zeytin işçisi olarak gelen ve bir arazide kurulu çadırda saklanan cezaevi firarisi Y.C. (45), jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir cezaevi firarisinin Ceyhan ilçesine bağlı Doruk Mahallesi'ne zeytin işçisi olarak geldiği ve bir arazide kurulu çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.
JANDARMAYI GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI
Alınan istihbarat üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Y.C. (45), çadırdan çıkamadan yakalandı.
26 YIL 6 AY 22 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılan sorgulamada, Y.C.'nin "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
Adli makamlara sevk edilen Y.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.