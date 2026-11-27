26 yıl hapis cezalı cezaevi firarisi Adana'da yakalandı

Adana’nın Ceyhan ilçesine zeytin işçisi olarak gelen ve bir arazide kurulu çadırda saklanan cezaevi firarisi Y.C. (45), jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Hakkında 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.