TikTok'ta insan ticareti skandalı patlak verdi! Paravan şirket kurup kadınların pasaportlarına el koydular

İstanbul'da paravan bir danışmanlık şirketi kuran suç şebekesi, TikTok üzerinden açtıkları canlı yayınlarla iş vaadiyle ağlarına düşürdükleri Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, aralarında şebekeye hukuki kılıf sağlayan bir avukatın da yer aldığı 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası talep edildi.