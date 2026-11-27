TikTok'ta insan ticareti skandalı patlak verdi! Paravan şirket kurup kadınların pasaportlarına el koydular
İstanbul'da paravan bir danışmanlık şirketi kuran suç şebekesi, TikTok üzerinden açtıkları canlı yayınlarla iş vaadiyle ağlarına düşürdükleri Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak zorla çalıştırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, aralarında şebekeye hukuki kılıf sağlayan bir avukatın da yer aldığı 8 şüpheli hakkında ayrı ayrı 168 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre şüpheliler, İstanbul'da paravan bir danışmanlık şirketi kurdu.
TikTok'ta açtıkları canlı yayınlarda iş vaadiyle Özbekistan ve Kazakistan uyruklu kadınlara ulaşan şüphelilerin, kadınların pasaportlarına el koyarak onları zorla çalıştırdıkları öne sürüldü.
"KOMİSYON ÜCRETİ" BAHANESİYLE KAZANÇLARINA EL KOYDUKLARI İDDİASI
İddianamede, şüphelilerin "komisyon ücreti" bahanesiyle kadınların kazandıkları paraya da el koydukları ileri sürüldü.