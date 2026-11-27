"Ayarı elleme, ‘bozuk’ de" sözleriyle gündeme gelen servisin ruhsatı iptal edildi
İstanbul'un Şişli ilçesinde iki çalışanın kendi aralarında yaptığı "Ayarı elleme, ‘bozuk’ de" konuşmasının araç kamerasına yansımasıyla gündeme gelen otomotiv servisi mühürlendi. Şişli Belediyesi ekiplerince yapılan incelemelerin ardından işletmenin ruhsatı iptal edilerek iş yeri faaliyetten men edildi.
Şişli'de 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşayan Furkan Ünal'a başvurduğu serviste dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.
Serviste işlem yaptıran Ünal, yapılmayan işlemlerin yapılmış gibi gösterilmeye çalışıldığını öne sürerek araç kamerası kayıtlarını sosyal medyada paylaştı.
"AYARI ELLEME, 'BOZUK' DE"
Görüntülerde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
ÇOK SAYIDA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ
Otomotiv servisinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmadığı, servis fişi düzenlenmediği, garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmediği ve tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
Aykırılıklar tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Suç duyurusunun ardından gözaltına alınan iş yeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20), çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
RUHSATI İPTAL EDİLDİ, İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Şişli Belediyesi ekiplerince yapılan incelemelerde, işletmenin bulunduğu taşınmazın imar planında konut alanında kaldığı ve oto lastik servisi faaliyetinin imar planı hükümlerine uygun olmadığı belirlendi. Yapılan değerlendirmelerin ardından işletmenin 29 Mart 2012 tarihli iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Belediye ekiplerince mühürlenen iş yeri, faaliyetten men edildi.