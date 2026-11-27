Şişli'de 9 Kasım'da meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobilinin bir lastiğinde sorun yaşayan Furkan Ünal'a başvurduğu serviste dört lastiğinin de değiştirilmesi gerektiği söylendi.

"AYARI ELLEME, 'BOZUK' DE" Görüntülerde bir ustanın diğerine "Ayarı elleme, 'bozuk' de" dediğinin duyulması ve Ünal'ın şikayeti üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ÇOK SAYIDA MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Otomotiv servisinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi ve hizmet fiyat listelerinin bulunmadığı, servis fişi düzenlenmediği, garanti belgesinin tüketiciye teslim edilmediği ve tüketicinin arızalı olmayan ürünleri üzerinden işlem yapılmasına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Aykırılıklar tutanak altına alınarak işletme hakkında idari yaptırım uygulandı.