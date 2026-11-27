TARİHİ YAPILAR YAŞAYAN KÜLTÜR ALANINA DÖNÜŞECEK

Restorasyon projesi kapsamında tarihi yapıların çevresi de yeniden düzenleniyor. Çocukların ve yetişkinlerin kültürel ve sosyal etkinliklerde bir araya gelebilmesi amacıyla projeye sahne, amfi tiyatro ve çocuk etkinlik alanları dahil edildi.

Ziyaretçiler için yaklaşık 150 metrekare açık ve kapalı alana sahip, tek katlı ve teraslı bir kafeterya da tasarlandı. Böylece tarihi mekanlar, kütüphane hizmetlerinin yanı sıra açık hava etkinliklerine ve sosyal buluşmalara ev sahipliği yapan yaşayan bir kültür ve sanat merkezine dönüşecek.