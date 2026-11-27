Kahramanmaraş'ta depremin izleri siliniyor! Bakan Ersoy, Yedi Güzel Adam'ın tarihi mekanını inceledi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve bir dönem Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet veren Kahramanmaraş'taki iki tarihi yapıda yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy'un talimatıyla yeniden ayağa kaldırılan yapılar; Yedi Güzel Adam Halk Kütüphanesi, Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi ve müze alanıyla yaklaşık 50 bin kitap kapasiteli dev bir kültür kompleksine dönüştürülecek. Kompleks, aynı anda 300 kişiye hizmet verecek.
Kahramanmaraş'ta depremin izleri silinirken şehrin edebiyatla özdeşleşen tarihi mekanları da yeniden hayat buluyor.
Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan ve bir dönem Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılan iki tescilli tarihi yapıda yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Ersoy, güçlendirme, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kahramanmaraş'ın kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan ve depremlerde ağır hasar gören iki yapı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi. Bakan Ersoy'un talimatıyla yatırım programına alınan, bodrum ve dört kattan oluşan toplam 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip binalarda, tarihî kimlikleri korunarak yeniden işlevlendirme çalışmaları başlatıldı.
Yedi Güzel Adam Halk Kütüphanesi, Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi ve müze alanına dönüştürülmesi planlanan projede ilk etap tamamlanırken ikinci etap çalışmaları aralıksız sürüyor.
ŞİİR ARTIK YALNIZCA OKUNMAYACAK, DENEYİMLENECEK
Tamamlandığında iki tarihi yapıyı yeniden şehre kazandırmanın yanı sıra Kahramanmaraş'ın edebiyat mirasını modern kütüphanecilik hizmetleriyle buluşturacak kompleksin en dikkat çekici bölümlerinden biri Kahramanmaraş Şiir Kütüphanesi olacak. Ziyaretçiler, Türk edebiyatının önde gelen şairlerini ve eserlerini yakından tanıma fırsatı bulacak. Dijital deneyim alanlarında ise şiir ve edebiyat, farklı duyulara hitap eden uygulamalarla keşfedilebilecek.
Kompleks bünyesinde, "Yedi Güzel Adam" olarak anılan usta şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alâeddin Özdenören ve Ali Kutlay'a ayrılmış bir müze alanı da yer alacak. Bu bölümde söz konusu isimlerin edebiyatını tanıtan sergiler, kürasyonlar, özel koleksiyonlar ve eserlerinin ilk baskıları ziyaretçilerle buluşacak.
50 BİN KİTAP KAPASİTESİYLE 300 KİŞİYE HİZMET VERECEK
İki bloktan oluşan kütüphane kompleksi, yaklaşık 50 bin kitap kapasitesiyle aynı anda 300 kişiye hizmet verecek şekilde planlandı. Farklı yaş gruplarının ve ihtiyaçların gözetildiği yapıda bebek ve çocuk bölümleri, süreli yayın alanları, sesli ve sessiz çalışma alanları, okuma ve araştırma salonları, çok amaçlı salonlar ile müze ve sergi alanları bulunacak.
Komplekste ayrıca engelsiz erişim bölümleri de oluşturulacak. Böylece farklı ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin kütüphane hizmetlerinden eksiksiz yararlanması sağlanacak.