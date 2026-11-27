Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1112 Sokak üzerinde bulunan bir yapı markete ait depo olarak kullanılan prefabrik yapıda taşınma sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden depo çalışanları kendilerini dışarı atarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda araç ve polis ekibi sevk edildi.