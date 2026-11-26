Yaşa, "Geçmişte elde edilmesi aylar sürebilecek istihbarat bilgileri, bugün sosyal medya üzerinden çok daha hızlı analiz edilebiliyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, konuyu Sabah'a değerlendirdi. Savaşların yalnızca silahlarla yürütülmediğini belirten Yaşa, bilgi, teknoloji ve veri üzerinden de büyük bir güç mücadelesi yaşandığını söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

HEDEF: TOPLUMSAL FAY HATLARI

Bir toplumun siyasi eğilimleri, ekonomik kaygıları, dini ve etnik hassasiyetlerinin yapay zeka teknolojileriyle analiz edilebildiğine dikkati çeken Yaşa, geçmişte yaşanan veri güvenliği skandallarını hatırlattı.

Edward Snowden'ın 2013 yılında açıkladığı belgelerin, Amerikan istihbaratının teknoloji şirketlerinin elindeki verilere erişiminin boyutlarını ortaya koyduğunu belirten Yaşa, Cambridge Analytica skandalında 87 milyona kadar Facebook kullanıcısının verisinin etkilenmiş olabileceğinin açıklandığını aktardı. Yaşa, bu verilerin seçmenleri hedefleme çalışmalarında kullanıldığını, 2016 ABD seçimlerinde yürütülen sosyal medya operasyonlarının da bu alandaki önemli örneklerden biri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yabancı platformlardan talep ettiği her bilgiye ulaşmasının mümkün olmayabileceğini kaydeden Yaşa, verilerin kontrolünün önemine işaret etti.