TikTok'a ABD'de 78 sayfalık dava: Genç kullanıcıları maddi olarak sömürmekle suçlanıyor
Çocukları bağımlılığa sürükleyen tasarım özellikleriyle hedef aldığı ve genç kullanıcıların zamanını, dikkatini ve parasını kendi çıkarları için kullandığı iddiasıyla TikTok'a ABD'de dava açıldı. Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha'nın açtığı dava, sosyal medya platformlarının topladığı veriler ve dijital güvenlik tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.
TikTok, bu kez genç kullanıcıları maddi olarak sömürdüğü iddiasıyla ABD'de yargıya taşındı. Rhode Island Başsavcısı Peter Neronha, milyonlarca çocuğun kullandığı platformun bağımlılığa yol açan tasarım özellikleriyle gençleri hedef aldığını öne sürerek şirkete dava açtı.
Neronha'nın iddialarına göre TikTok, genç kullanıcıların zamanını, dikkatini ve parasını kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor. Providence County Yüksek Mahkemesi'ne sunulan 78 sayfalık dava dilekçesinde ise şirketin çocukları korumak yerine karını ve genç kullanıcı kitlesini büyütmeyi öncelik haline getirdiği savunuldu.
MİLYONLARCA KULLANICININ VERİSİ TARTIŞMA KONUSU
Sabah'tan Semih Kara'nın haberine göre dava, sosyal medya platformlarının kullanıcı verilerini toplama ve işleme biçimlerine ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı. Türkiye'de de TikTok başta olmak üzere yabancı sosyal medya platformlarının konum bilgileri, ses kayıtları, yüz görüntüleri, siyasi eğilimler, dini hassasiyetler ve sosyal ilişkiler gibi çok sayıda kişisel veriyi kayıt altına alabildiği belirtiliyor.
MİLLİ GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYOR
Söz konusu verilerin büyük veri ve yapay zeka teknolojileriyle işlenmesi, toplumların hassasiyetlerinin analiz edilmesi ve algı operasyonlarında kullanılması riskini beraberinde getiriyor. Seçim dönemlerinden toplumsal olaylara kadar farklı alanlarda kullanılabileceği değerlendirilen bu bilgiler, dijital güvenlik ve milli güvenlik başlıklarını da öne çıkarıyor.
Türkiye'nin dijital bağımsızlığını güçlendirmesi ve verileri üzerindeki kontrolünü artırması açısından yerli sosyal medya platformlarının geliştirilmesi de önem kazanıyor.