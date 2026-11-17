Sanal tavaflar, müstehcen videolar: TikTok'taki başıboşluğa ne zaman dur denilecek?
TikTok'ta dini ve milli değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar, sanal tavaflar ve çocukları hedef alan içerikler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Dünyada bazı ülkelerin platforma yönelik kısıtlama adımları gündeme gelirken, Türkiye'de TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyor. Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, çocukların sosyal medya nedeniyle "sanal zehirlenme" yaşadığını belirterek TikTok'a erişim engeli getirilmesi, içerik üreticilerinin denetlenmesi ve yerli platformların desteklenmesi çağrısında bulundu.
Sosyal medya platformlarının toplum, özellikle de gençler ve çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken; TikTok'ta yapılan sanal tavaflar ile dini ve milli değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar büyük tepki çekiyor. İspanya başta olmak üzere birçok ülkenin TikTok'un yasaklanması için harekete geçtiği süreçte, Türkiye'nin hangi adımları atacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, çocukların "sanal zehirlenme" yaşadığını belirterek TikTok'un Türkiye'de kapatılması ve yerli platformların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Son dönemde sanal dünyanın etkisi ve sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle TikTok'ta yapılan sanal tavaflar ile dini ve milli değerlere yönelik hakaret ve aşağılama içeren görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi. Dünyada birçok ülke TikTok'un yasaklanması için çalışma başlatırken, Türkiye'de kapatma veya kısıtlama gibi hangi seçeneklerin masada olacağı araştırılıyor. Denetim veya kapatma kararları gündeme geldiğinde konunun ifade özgürlüğü üzerinden tartışılmaya çalışılmasına karşın, sosyal medyanın toplumu yeniden şekillendirme ve özellikle gençlerle çocuklar üzerindeki etkisinin tartışılmaz bir noktaya ulaştığı belirtiliyor.
TİKTOK'A KARŞI HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Küresel çapta dijital içeriklere yönelik getirilen kısıtlamalara ve Türkiye'de atılması gereken adımlara dikkat çeken Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, "Dünyanın birçok ülkesinde şu anda zaten dijital içeriklerle ilgili kısıtlamalar geliyor, en son İspanya örneği var. Bugün de Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda çok değerli açıklamaları var. Artık biz de bir adım atmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
SANAL DÜNYA GENÇLERİ NASIL HEDEF ALIYOR?
TikTok'un kendi menşei olan Çin'deki kullanımı ile Türkiye'deki işleyişi arasındaki büyük farka dikkat çeken Yaşa, "TikTok gerçekten artık Türkiye'de kapatılmalı. Neden kapatılmalı? Bugün TikTok Çin menşeli biliyorsunuz. Çin'de TikTok farklı, Türkiye'de farklı. Çin'de eğitim platformu olarak kullanılıyor, bizde çok daha farklı olarak kullanılıyor. Yani kendi ülkesinde olan uygulama maalesef bizim çocuklarımızda sanal zehirlenme yaşıyor, çocuklarımıza zarar veriyor" sözleriyle aktardı.
TİKTOK'TA DİNİ DEĞERLERE HAKARET VE KARA PARA AKLAMA İDDİALARI
Sosyal medya platformunda yaşanan olumsuzluklara, hakaretlere ve denetim eksikliğine işaret eden Zafer Yaşa, "Bu konuda kesinlikle bir an önce adım atılmalı. Ailelerin bunu denetim haline getirebilmesi lazım. Ailelere ve özellikle çocuklar için öğretmenlere çok önemli bir görev düşüyor burada. Denetlemeyi artırmamız lazım çocuklar konusunda ve kesinlikle TikTok'un artık Türkiye'de kapanması, erişim engeli gelmesi gerekiyor. Bütün dünyada yaptırımları var ama bizim ülkede halen bir adım atılmış değil. Gerçekten hakaretler, çok ciddi anlamda ülkemize karşı yapılan ciddi videolar görüyoruz, canlı yayınlar görüyoruz. En son geçen kara para operasyonu oldu, kara para aklamalar görüyoruz ve halen biz buna bir denetim yapmıyoruz ve şu anda herhangi bir tedbir almıyoruz" ifadelerini kullandı.
TOPLUM, SANAL TEHLİKEDEN NASIL KORUNACAK?
Siyasi kanattan gelen açıklamalara da değinen Yaşa, "Bugün Sayın Bahçeli'nin değerlendirmeleri çok önemli bu konuda. Geçen Sayın Bakanımız da o konuda bir açıklama yaptı. Neden çocuklarımızı zehirliyor TikTok? Neden Çin'de eğitim platformu ama bizde farklı bir şekilde çalışıyor? Bunu değerlendirmek lazım mutlaka" sözleriyle aktardı.
YERLİ VE MİLLİ PLATFORMLARA NEDEN İHTİYAÇ VAR?
Gençlerin korunması için yerli sosyal medya platformlarının önemine vurgu yapan ve Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen yeni bir uygulamaya dikkat çeken Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, "Artık yerli platformlarımızın olması gerektiğini düşünüyorum ve şu anda var. Yeni Türk yazılımcıların geliştirdiği 'Mimi' diye çok özel bir uygulama var. Gerçekten ben de indirdim, mükemmel bir uygulama. Sanal yapay zekayla çalışan ve çocuklarımızı koruyacak şekilde düzenlenmiş, müstehcenliğe izin vermeyen bir uygulama, çok beğendim. Kesinlikle artık bizde yerli platformumuzun olması, Sayın Bahçeli'nin dediği gibi artık biz de bu kısıtlamaları, tedbirleri bir an önce uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.
SANAL TEHLİKE İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK? DENETİM MEKANİZMASI ŞART
Platformların yabancı menşeli olmasının ötesinde, tartışılan asıl konunun içerik üretimi ve bu işin paraya dökülmesiyle para karşılığı satılan içerikler olduğu, aynı sorunların başka bir platforma taşınması halinde orada da problem yaşanacağı belirtiliyor. Konunun bu boyutunu ve denetim eksikliğini değerlendiren Yaşa, "Denetim çok önemli, bir denetim mekanizmamız yok. Bugün bir devlet olarak bir sorumluluk aldığımız zaman burada içerik üretenlerin denetimi yok, yani denetime tabi ilerlemiyor maalesef. Bu tamamen sosyal medya şirketinin kuralları gereği ilerliyor ve gerçekten de müdahale edilmiyor. Bizim de şikayet ettiğimiz, dava açtığımız gerçekten müstehcen videolar var ve bunları kaldırmak için maalesef ulaşabileceğimiz bir yetkili de bulamıyoruz karşımızda" sözleriyle aktardı.
Şikayet mekanizmalarının işlemediğini ve içerik üreticilerinin denetlenmesi gerektiğini belirten Zafer Yaşa, "Mailler atıyoruz, mesela TikTok'a ben kendim bir mail attım, kesinlikle geri dönüş alamıyorum. Videoyu şikayet ediyorsunuz, 'müstehcenlik var burada, çocuklarımız izliyor bunu' diyoruz ama maalesef buna karşılık da bir cevap alamıyoruz. Yani içerik üreticileri de bir denetime tabi tutulmalı. Kapatılmayacaksa, erişim engeli gelmeyecekse tabii ki insanların özgürlüğünü kısıtlayamayız ama bence bu da bir özgürlük değildir. Çocuklarımızın ahlakını bozan bir platform kesinlikle kullanılmamalı Türkiye'de" ifadelerini kullandı.