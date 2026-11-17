Sosyal medya platformlarının toplum, özellikle de gençler ve çocuklar üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken; TikTok'ta yapılan sanal tavaflar ile dini ve milli değerlere yönelik hakaret içeren paylaşımlar büyük tepki çekiyor. İspanya başta olmak üzere birçok ülkenin TikTok'un yasaklanması için harekete geçtiği süreçte, Türkiye'nin hangi adımları atacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, çocukların "sanal zehirlenme" yaşadığını belirterek TikTok'un Türkiye'de kapatılması ve yerli platformların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemde sanal dünyanın etkisi ve sosyal medya platformlarında paylaşılan içerikler gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle TikTok'ta yapılan sanal tavaflar ile dini ve milli değerlere yönelik hakaret ve aşağılama içeren görüntüler tartışmaları beraberinde getirdi. Dünyada birçok ülke TikTok'un yasaklanması için çalışma başlatırken, Türkiye'de kapatma veya kısıtlama gibi hangi seçeneklerin masada olacağı araştırılıyor. Denetim veya kapatma kararları gündeme geldiğinde konunun ifade özgürlüğü üzerinden tartışılmaya çalışılmasına karşın, sosyal medyanın toplumu yeniden şekillendirme ve özellikle gençlerle çocuklar üzerindeki etkisinin tartışılmaz bir noktaya ulaştığı belirtiliyor.

TİKTOK'A KARŞI HANGİ ADIMLAR ATILACAK?

Küresel çapta dijital içeriklere yönelik getirilen kısıtlamalara ve Türkiye'de atılması gereken adımlara dikkat çeken Sosyal Medya Uzmanı Zafer Yaşa, "Dünyanın birçok ülkesinde şu anda zaten dijital içeriklerle ilgili kısıtlamalar geliyor, en son İspanya örneği var. Bugün de Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuda çok değerli açıklamaları var. Artık biz de bir adım atmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SANAL DÜNYA GENÇLERİ NASIL HEDEF ALIYOR? TikTok'un kendi menşei olan Çin'deki kullanımı ile Türkiye'deki işleyişi arasındaki büyük farka dikkat çeken Yaşa, "TikTok gerçekten artık Türkiye'de kapatılmalı. Neden kapatılmalı? Bugün TikTok Çin menşeli biliyorsunuz. Çin'de TikTok farklı, Türkiye'de farklı. Çin'de eğitim platformu olarak kullanılıyor, bizde çok daha farklı olarak kullanılıyor. Yani kendi ülkesinde olan uygulama maalesef bizim çocuklarımızda sanal zehirlenme yaşıyor, çocuklarımıza zarar veriyor" sözleriyle aktardı.

TİKTOK'TA DİNİ DEĞERLERE HAKARET VE KARA PARA AKLAMA İDDİALARI

Sosyal medya platformunda yaşanan olumsuzluklara, hakaretlere ve denetim eksikliğine işaret eden Zafer Yaşa, "Bu konuda kesinlikle bir an önce adım atılmalı. Ailelerin bunu denetim haline getirebilmesi lazım. Ailelere ve özellikle çocuklar için öğretmenlere çok önemli bir görev düşüyor burada. Denetlemeyi artırmamız lazım çocuklar konusunda ve kesinlikle TikTok'un artık Türkiye'de kapanması, erişim engeli gelmesi gerekiyor. Bütün dünyada yaptırımları var ama bizim ülkede halen bir adım atılmış değil. Gerçekten hakaretler, çok ciddi anlamda ülkemize karşı yapılan ciddi videolar görüyoruz, canlı yayınlar görüyoruz. En son geçen kara para operasyonu oldu, kara para aklamalar görüyoruz ve halen biz buna bir denetim yapmıyoruz ve şu anda herhangi bir tedbir almıyoruz" ifadelerini kullandı.