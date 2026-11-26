Yangın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi E-5 kara yolu üzerinde bulunan metrobüs durağının yanında gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki elektrikli cipin motor bölümünden henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracını sol şeritte durdurarak hızla araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.