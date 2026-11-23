İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler üzerinden güven algısı oluşturmak amacıyla yaptığı görüşmeler ortaya çıktı. Kayıtlara göre örgüt liderinin kız kardeşi Sena Durgut, kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e tanıtım videosu karşılığında ABD vizesi teklif etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 37 şüphelinin tutuklu bulunduğu Çilek Vize soruşturmasında, suç örgütünün ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri üzerinden güven algısı oluşturmak için yaptığı görüşmeler deşifre oldu. ÇİLEK VİZE SORUŞTURMASINDA ŞAŞIRTAN DETAY! TRUMP'IN KIZI OLDUĞUNU SÖYLEYEN İSME TEKLİF Örgüt lideri Mertcan Durgut'un kız kardeşi Sena Durgut, sosyal medyada kendisini ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olarak tanıtan Necla Özmen'e tanıtım videosu karşılığında ABD vizesi teklif etti.

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre kayıtlara yansıyan görüşmede Sena Durgut, yüksek etkileşimi nedeniyle ulaştığı Necla Özmen'e reklam karşılığı Amerika vizesi başvurusu yapmayı önerdi. Özmen'in, Hayrettin Onur Karaoğuz'un şirketle olan reklamını hatırlatması üzerine Durgut, "Hayrettin Bey dün bizim ofisteydi. Daha güzel bir video çekeceğimize inanıyorum, vize başvurusu karşılığı da olabilir" dedi.

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Soruşturmada, daha önce şirketin tanıtım videolarında oynayan Hayrettin Onur Karaoğuz ile örgüt yöneticisi Harun Durgut'un 22 Temmuz tarihli görüşmeleri de incelendi.