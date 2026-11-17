Ocak 2024- Temmuz 2026 arasında şebekeyle bağlantılı hesaplarda 2,84 milyar lira brüt para hareketi oldu. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çilek Vize soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 63 adreste arama yapıldı, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Dosyaya göre şebeke, vize başvurularını bot yazılımlarla kilitleyip randevuları yüksek fiyata sattı, garantili vize vaadiyle müşteri topladı.

Mertcan Durgut

RESMİYETTE OLMAYAN ŞUBELER VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre kurumsal ve yaygın bir firma imajı yaratmak için sicilde kaydı bulunmayan sahte şube ağı kuruldu. Tescilli merkezi Bursa'daki Çilek Grup Danışmanlık'ın Ankara, İzmir, Balıkesir, Beylikdüzü, Bakırköy, Mardin, Antalya ve İstanbul'daki şubeleri sosyal medyada faal gösterildi, ancak resmiyette karşılıkları bulunmadığı öğrenildi.

Müşteriler bu noktalar üzerinden toplandı. Şebekenin denetimlerden ve mağdur şikayetlerinden kaçmak için yalnızca Çilek Vize adını kullanmadığı belirlendi. Ticaret Sicilinde kaydı bulunmayan "Saferina Vize" ve "Nomadia Tour" gibi hayali markalar türetildi.