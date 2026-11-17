Çilek vize skandalında aile boyu soygun! Detaylar ortaya çıktı
Binlerce vatandaşı yurt dışı hayaliyle tuzağa düşürerek hesaplarında 2,84 milyar liralık devasa bir para trafiği döndüren "Çilek Vize" organize suç örgütüne yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Sosyal medyada faal gösterdikleri 8 ildeki hayali şubeler üzerinden sahte umut pazarlayan, müşteriden aldıkları yarım milyon liralık paraların sadece kırıntısını resmi kayıtlara geçiren şebekenin 37 üyesi tutuklandı. Yazılımcının "Tek seferde 38 randevu aldım" itirafı, aile boyu kurulan hiyerarşi ve dosyaya giren "uluslararası güvenlik krizi" uyarısı vurgunun boyutunu gözler önüne serdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, geçtiğimiz aylarda İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 63 adreste arama yapıldı, 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Dosyaya göre şebeke, vize başvurularını bot yazılımlarla kilitleyip randevuları yüksek fiyata sattı, garantili vize vaadiyle müşteri topladı.
Ocak 2024- Temmuz 2026 arasında şebekeyle bağlantılı hesaplarda 2,84 milyar lira brüt para hareketi oldu. Şüphelilerden 37'si tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çilek Vize soruşturmasının detayları ortaya çıktı.
RESMİYETTE OLMAYAN ŞUBELER VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ
Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre kurumsal ve yaygın bir firma imajı yaratmak için sicilde kaydı bulunmayan sahte şube ağı kuruldu. Tescilli merkezi Bursa'daki Çilek Grup Danışmanlık'ın Ankara, İzmir, Balıkesir, Beylikdüzü, Bakırköy, Mardin, Antalya ve İstanbul'daki şubeleri sosyal medyada faal gösterildi, ancak resmiyette karşılıkları bulunmadığı öğrenildi.
Müşteriler bu noktalar üzerinden toplandı. Şebekenin denetimlerden ve mağdur şikayetlerinden kaçmak için yalnızca Çilek Vize adını kullanmadığı belirlendi. Ticaret Sicilinde kaydı bulunmayan "Saferina Vize" ve "Nomadia Tour" gibi hayali markalar türetildi.
HİYERARŞİDE DURGUT AİLESİ MERKEZDE
Şirketin kurucusu ve tek yetkilisi olan ayrıca firari durumdaki Mertcan Durgut, örgütü sevk ve idare eden lider olarak tanımlandı. Resmiyette ortaklıktan ayrılmış görünen kardeşi Harun Durgut'un sahada kotayı takip ettiği ve çalışanlara doğrudan talimat vererek yönetimi üstlendiği ileri sürüldü. Kız kardeş Sena Durgut'un "Ankara üzerinden garantili vize" pazarlamasını yürüttüğü, hesaplarında yüksek tutarlı müşteri tahsilatları toplandığı kaydedildi.