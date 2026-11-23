Kayseri'de trafik kazası sonrası şoke eden anlar! Hamile eşini araçta bırakıp diğer sürücüyü darp etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan hamile kadın ve karşı otomobilin sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Öte yandan, hamile kadının eşi kazaya taraf olan ve otomobilde sıkışan sürücüyü darp ederken, o anlar kameraya anbean yansıdı.