Polisin uyarısını dikkate almayan M.K., otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerle arasında kısa süreli kovalamaca yaşanan şahıs, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan kontrollerde M.K.'nın ev hapsinde olduğu ortaya çıktı.

POLİSLERE ÖYLE BİR SÖZ SÖYLEDİ Kİ...



Lahmacun almak için evden çıktığını itiraf eden M.K., polislere iyi niyetli olduğunu savunarak, "Nefesim kesildiği için değil, sizi yormamak için durdum" ifadelerini kullandı. Şahsın kovalamacanın ardından yaptığı bu açıklama dikkat çekti.