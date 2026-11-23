Ev hapsini lahmacun için deldi! Kovalamacanın ardından bakın ne dedi
Kayseri'de ev hapsinde bulunmasına rağmen lahmacun almak için dışarı çıkan şahıs, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalanan şahsın, polislere söylediği sözler dikkat çekti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.
Ev hapsinde bulunmasına rağmen lahmacun almak için dışarı çıkan M.K., polis ekiplerinin dikkatini çekti. Yunus Emre Mahallesi Lokman Caddesi'nde devriye gezen ekipler, M.K. yönetimindeki 06 BF 3839 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.
Polisin uyarısını dikkate almayan M.K., otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Ekiplerle arasında kısa süreli kovalamaca yaşanan şahıs, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Yapılan kontrollerde M.K.'nın ev hapsinde olduğu ortaya çıktı.
POLİSLERE ÖYLE BİR SÖZ SÖYLEDİ Kİ...
Lahmacun almak için evden çıktığını itiraf eden M.K., polislere iyi niyetli olduğunu savunarak, "Nefesim kesildiği için değil, sizi yormamak için durdum" ifadelerini kullandı. Şahsın kovalamacanın ardından yaptığı bu açıklama dikkat çekti.
EV HAPSİ KURALINI İHLAL ETTİ, HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
Ev hapsi kararına rağmen dışarı çıkan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan M.K. hakkında, ihlal nedeniyle işlem yapıldı.