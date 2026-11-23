AFAD büyüklüğünü açıkladı! Muğla'da deprem meydana geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 02.42'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem, 23 Kasım 2026 tarihinde saat 02.42.48'de meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4,2 (Mw) olarak ölçüldü.
DEPREMİN DERİNLİĞİ 9,43 KİLOMETRE
Depremin merkez üssünün 36.78767 kuzey enlemi ve 26.56167 doğu boylamında olduğu açıklandı. Yerin 9,43 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının, Muğla'nın Bodrum ilçesine 66,74 kilometre uzaklıkta kaydedildiği belirtildi.
AFAD DEPREM VERİLERİNİ PAYLAŞTI
AFAD tarafından açıklanan depreme ilişkin veriler şöyle:
- Büyüklük: 4,2 (Mw)
- Yer: Ege Denizi, Bodrum açıkları
- Tarih: 23 Kasım 2026
- Saat: 02.42.48
- Bodrum'a uzaklık: 66,74 kilometre
- Derinlik: 9,43 kilometre
- Enlem: 36.78767 N
- Boylam: 26.56167 E