Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı
Adana'nın dünyaca ünlü kebap kültürü, bu kez Japonya'dan gelen 30 yaşındaki Noritoshi Yoza'yı, namıdiğer Toşi'yi, kendine hayran bıraktı. Kebap ustası olma hayaliyle Tokyo'daki yaşamını geride bırakan Toşi, Adana'ya gelerek Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Adana kebabının inceliklerini öğrenmeye başladı. Yapay zekanın dijital dünyada giderek daha fazla yer edinmesiyle bilgisayarcılığı bırakmaya karar veren genç, kariyerinde bambaşka bir yol çizdi. Şimdiki hedefi ise öğrendiklerini ülkesine taşıyarak Tokyo'da kendi kebap restoranını açmak.
Japonya'dan Türkiye'ye uzanan sıra dışı hikayenin kahramanı Noritoshi Yoza, 30 yaşında yeni bir meslek edinmek için kolları sıvadı.
Uzun süre bilgisayarcılık yapan Toşi, yapay zekanın dijital dünyadaki etkisinin giderek artmasıyla mesleğini bırakma kararı aldı.
YAPAY ZEKA SONRASI ROTASINI DEĞİŞTİRDİ: SOLUĞU ADANA'DA ALDI
Ancak onun yeni rotası sıradan bir kariyer değişikliğinden çok daha fazlasıydı. Türk mutfağına ve özellikle Adana kebabına duyduğu ilgi, onu binlerce kilometre uzaktaki Adana'ya getirdi.
Adana'ya yerleşen Japon genç, kebap ustalarının yanında eğitim almaya başladı. Bir yandan Türk mutfağını yakından tanırken diğer yandan Adana kebabının hazırlanışındaki geleneksel yöntemleri öğrenmek için yoğun çaba harcıyor.
Toşi'nin hedefi yalnızca kebap yapmayı öğrenmek değil, bu lezzetin arkasındaki ustalığı ve emeği de kavramak.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE İŞ BAŞI YAPIYOR
Kebap ustalığı yolunda eğitimini sürdüren Toşi'nin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. İş yerine gelen Japon genç, önce etleri sinirlerinden ayırarak temizliyor.