Ardından Adana kebabının en önemli aşamalarından biri olan zırh çekme işlemine geçiyor. Etin geleneksel yöntemlerle kıyma hâline getirilmesini öğrenen Toşi, daha sonra şiş hazırlama ve eti şişe saplama aşamalarında ustalarını dikkatle takip ediyor.

Kebap yapımının her aşamasında deneyim kazanmaya çalışan genç çırak, zamanla mutfağın yoğun temposuna da ayak uyduruyor. Etin hazırlanmasından şişe dizilmesine, kebabın pişirilmesinden müşterilere servis edilmesine kadar pek çok aşamada görev alıyor.

Her gün yüzlerce kebabın hazırlandığı iş yerinde çalışan Toşi için bu süreç, yalnızca bir meslek eğitimi değil, aynı zamanda yeni bir yaşam deneyimi anlamına geliyor.

Kebap sevgisi ise günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Toşi, her gün kebap yemeden gününü tamamlamıyor.