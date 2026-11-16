-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana'nın dünyaca ünlü kebap kültürü, bu kez Japonya'dan gelen 30 yaşındaki Noritoshi Yoza'yı, namıdiğer Toşi'yi, kendine hayran bıraktı. Kebap ustası olma hayaliyle Tokyo'daki yaşamını geride bırakan Toşi, Adana'ya gelerek Türk mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Adana kebabının inceliklerini öğrenmeye başladı. Yapay zekanın dijital dünyada giderek daha fazla yer edinmesiyle bilgisayarcılığı bırakmaya karar veren genç, kariyerinde bambaşka bir yol çizdi. Şimdiki hedefi ise öğrendiklerini ülkesine taşıyarak Tokyo'da kendi kebap restoranını açmak.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 1

Japonya'dan Türkiye'ye uzanan sıra dışı hikayenin kahramanı Noritoshi Yoza, 30 yaşında yeni bir meslek edinmek için kolları sıvadı.

JAPON GENCİN ADANA KEBABI TUTKUSU! TOKYO'DAN GELDİ

Uzun süre bilgisayarcılık yapan Toşi, yapay zekanın dijital dünyadaki etkisinin giderek artmasıyla mesleğini bırakma kararı aldı.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 2

YAPAY ZEKA SONRASI ROTASINI DEĞİŞTİRDİ: SOLUĞU ADANA'DA ALDI

Ancak onun yeni rotası sıradan bir kariyer değişikliğinden çok daha fazlasıydı. Türk mutfağına ve özellikle Adana kebabına duyduğu ilgi, onu binlerce kilometre uzaktaki Adana'ya getirdi.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 3

Adana'ya yerleşen Japon genç, kebap ustalarının yanında eğitim almaya başladı. Bir yandan Türk mutfağını yakından tanırken diğer yandan Adana kebabının hazırlanışındaki geleneksel yöntemleri öğrenmek için yoğun çaba harcıyor.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 4

Toşi'nin hedefi yalnızca kebap yapmayı öğrenmek değil, bu lezzetin arkasındaki ustalığı ve emeği de kavramak.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 5

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE İŞ BAŞI YAPIYOR

Kebap ustalığı yolunda eğitimini sürdüren Toşi'nin mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. İş yerine gelen Japon genç, önce etleri sinirlerinden ayırarak temizliyor.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 6

Ardından Adana kebabının en önemli aşamalarından biri olan zırh çekme işlemine geçiyor. Etin geleneksel yöntemlerle kıyma hâline getirilmesini öğrenen Toşi, daha sonra şiş hazırlama ve eti şişe saplama aşamalarında ustalarını dikkatle takip ediyor.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 7

Kebap yapımının her aşamasında deneyim kazanmaya çalışan genç çırak, zamanla mutfağın yoğun temposuna da ayak uyduruyor. Etin hazırlanmasından şişe dizilmesine, kebabın pişirilmesinden müşterilere servis edilmesine kadar pek çok aşamada görev alıyor.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 8

Her gün yüzlerce kebabın hazırlandığı iş yerinde çalışan Toşi için bu süreç, yalnızca bir meslek eğitimi değil, aynı zamanda yeni bir yaşam deneyimi anlamına geliyor.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 9

Kebap sevgisi ise günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Toşi, her gün kebap yemeden gününü tamamlamıyor.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 10

TOKYO'DA KENDİ KEBAP RESTORANINI AÇMAK İSTİYOR

Adana'da öğrendiği ustalığı Japonya'ya taşımak isteyen Toşi'nin en büyük hayali, eğitimini tamamladıktan sonra Tokyo'ya dönerek kendi kebap restoranını açmak.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 11

Genç Japon, Adana'da öğrendiği geleneksel kebap yapımını ülkesinde de yaşatmayı ve Japonlara bu eşsiz lezzeti tanıtmayı amaçlıyor.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 12

Tokyo'dan Adana'ya uzanan bu yolculuk, onun için yalnızca yeni bir meslek edinme hikayesi değil; aynı zamanda çocukluk yıllarına dayanan Türkiye bağını yeniden keşfetme fırsatı.

Yok böyle kebap aşkı! Japonya’dan Adana’ya gelen Toşi, usta olmak için kolları sıvadı 13

Ankara'da çocukken iki yıl yaşayan Toşi aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından bu kez kebap ustası olma hayaliyle Türkiye'ye döndü. Şimdi Adana'nın ustalarından öğrendiği her yeni teknikle hayaline bir adım daha yaklaşıyor.

Serhat Bülki
Editör
Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir
Sonraki Galeri
Dr. Pelin Pınar'ın ölümünde babası ilk kez konuştu: İntihar değil ittirme olabilir
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin