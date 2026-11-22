Demir Çelik Lisesi'nde başlayan ve yarım asrı aşan arkadaşlıklarını evlilikle taçlandıran Servet Erkenez (75) ile Kamil Yıldırım (75), hayatlarını birleştirmek için Tuzla'yı seçti. Yaz aylarını Akçay'da, yılın diğer zamanını İstanbul'da geçiren Erkenez ile aslen Safranbolulu olan Yıldırım'ın nikahı, ailelerinin ve sevenlerinin katılımıyla kıyıldı.

Yıllar içinde bayramlarda, doğum günlerinde mesajlaşarak sürdürdükleri arkadaşlıklarının zamanla bambaşka bir boyut kazandığını anlatan Servet Erkenez, "Tuzla'dayız, birlikteliğimizi mühürlemek için buradayız. Uzun yıllardır birbirimizi arkadaş olarak görüyorduk ama arkadaşlığımız aşka döndü ve karar verdik. Sonbaharımızı yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Kamil Yıldırım ise bu birlikteliği, "İkinci bahar gibi biraz, evet ikinci bahar oldu bizim için" sözleriyle özetlerken, aralarındaki kıvılcımı, "Ben beğeniyordum, herhalde o da beni beğeniyordu galiba" ifadeleriyle anlattı.

Fotoğraf: DHA

ABD'DEN NİKAH İÇİN GELDİ

Bu özel günde annesini yalnız bırakmak istemeyen Hülya Rosen ise mutluluğunu paylaşmak için ABD'den bir haftalığına İstanbul'a geldiğini söyledi. Annesinin ve Kamil Yıldırım'ın mutluluğu hak ettiğini vurgulayan Rosen, "Onların birbirini çok sevdiğine, çok mutlu olacağına çok inanıyorum. Bu aslında gençler için bir umut, gençlere örnek olmasını istiyorum" dedi. Rosen, bu birlikteliğin kendileri için de "sürpriz ve mucize gibi bir şey" olduğunu kaydetti.

Aile, nikah törenine ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Neşeli anların da yaşandığı nikah sonrası yaş sorusuna esprili bir dille "34, hatta 32" yanıtını veren çift, "Ölünceye kadar evet" diyerek başladıkları yeni hayatlarında ömür boyu mutluluk temennilerini kabul etti.