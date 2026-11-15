Yaşlılara evlilik vaadiyle şantaj! Yöntemleri ortaya çıktı
Tekirdağ merkezli 15 ilde, Bulgaristan'da yaşayan kadınlarla evlenmek isteyen yaşlı kişileri evlilik vaadiyle dolandırıp şantaj yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 724 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlilik vaadiyle yaşlı kişilerin dolandırıldığı ve şantaja maruz bırakıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.
KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITTILAR
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını öne sürerek vatandaşı korkuttukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve bu operasyona destek vermesi gerektiğini söyleyerek vatandaşı çeşitli vaatler ve şantaj yoluyla yönlendirdikleri ortaya çıkarıldı.
724 MİLYON LİRALIK FİNANSAL İŞLEM
Şüphelilerin, korkuttukları vatandaşın farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin lira göndermesini sağladıkları belirlendi.
Banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların ise kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Şantaj" suçlarından tutuklandı. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
EMNİYETTEN VATANDAŞLARA UYARI
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın; evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışan, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtarak para talep eden şahıslara karşı dikkatli olmaları, bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemeleri önemle rica olunur. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.