Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını öne sürerek vatandaşı korkuttukları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve bu operasyona destek vermesi gerektiğini söyleyerek vatandaşı çeşitli vaatler ve şantaj yoluyla yönlendirdikleri ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlilik vaadiyle yaşlı kişilerin dolandırıldığı ve şantaja maruz bırakıldığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlattı.

'Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla evlilik' vaadiyle yaşlı kişiler dolandırılmaya çalışılıyor (ahaber.com.tr)

724 MİLYON LİRALIK FİNANSAL İŞLEM

Şüphelilerin, korkuttukları vatandaşın farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin lira göndermesini sağladıkları belirlendi.

Banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon liralık finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların ise kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Tekirdağ merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Şantaj" suçlarından tutuklandı. Diğer 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.