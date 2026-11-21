İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açıp iş yerinin kapısına zarar veren 3 şüpheli, kaçarken Arnavutköy Sahili'nde taksiye çarptı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler tutuklanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kan donduran olay, dün saat 04.45 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açıldı. İş yerinin giriş kapısına da zarar verildi.

5 MERMİ KOVANI VE 2 FİŞEK BULUNDU

Olaya karışan şüpheliler, kendilerini bekleyen otomobile binerek mekanın önünden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde 5 mermi kovanı ve 2 fişek bulundu. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelilerin 34 RIK 862 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

HAVAYA ATEŞ EDİP KAPIYA ZARAR VERDİLER

Kaçan şüpheliler, Arnavutköy Mahallesi'nde bir taksiye çarptı. Şüphelileri takip eden polis ekipleri, araçta bulunan Mustafa Ü. (24), Burak D. (25) ve Najm O.'yu (18) yakaladı. Şüphelilerle birlikte 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Mustafa Ü.'nün 4, Burak D.'nin 15, Najm O.'nun ise 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Mustafa Ü. ve Burak D.'nin eğlence mekanının önünde silahla havaya ateş açtığı, ardından iş yerinin giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdiği belirlendi. Najm O.'nun ise 2 şüpheliyi olay yerine otomobille getirdiği tespit edildi.

BAŞKA BİR EĞLENCE MEKANINDA DARBEDİLDİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜLER

Şüphelilerin polise verdikleri ilk ifadelerinde, önceki gün akşam saatlerinde silahla ateş açtıkları eğlence mekanına gittiklerini ve herhangi bir sorun yaşamadan ayrıldıklarını söyledikleri öğrenildi. Ardından Beşiktaş'taki başka bir eğlence mekanına gittiklerini belirten şüpheliler, burada güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldıklarını ve darbedildiklerini öne sürdü.

Şüpheliler, darbedildikleri gerekçesiyle ilk gittikleri eğlence mekanının önüne gelerek silahla havaya ateş açtıklarını ve giriş kapısını tekmeleyerek zarar verdiklerini söyledi. Daha sonra Gaziosmanpaşa'ya gittiklerini belirten şüphelilerin, bölgeye yeniden geldiklerinde darbedildiklerini öne sürdükleri diğer eğlence mekanına gitmeyi planladıkları öğrenildi. Yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasına bile ateş ettiler (Foto: DHA)

ATEŞ ETTİLER

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki şüphelinin eğlence mekanının kapısına tekme attığı, ardından güvenlik kamerasına bakarak bağırdığı görülüyor. Daha sonra her iki şüpheli de belinden çıkardığı tabancayla güvenlik kamerasına ve havaya ateş açıyor. Şüpheliler, ardından kendilerini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor.