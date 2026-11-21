Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otobüs, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 araç zincirleme kazaya karıştı. İlk belirlemelere göre 15 kişi yaralanırken otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Sapanca geçişinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. İki şehirlerarası yolcu otobüsü, TIR, kamyonet ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 14 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. SAKARYA'DA 14 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ! Kaza, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Sapanca ilçesi Yenimahalle mevkisinde yaşandı. Sağanak yağışın ardından kayganlaşan yolda 14 araç birbirine girdi.

(Foto: DHA) 14 ARAÇLIK ZİNCİRLEME KAZA Kazaya 2 şehirlerarası yolcu otobüsü, minibüs, TIR, kamyonet ve otomobiller karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

(Foto: DHA) OTOYOLUN ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin çalışmasının ardından emniyet şeridi ve sağ şerit kısmen açıldı, trafik kontrollü olarak sağlandı. Otobüslerde yaralanmayan yolcular ise bölgeye çağrılan başka bir otobüsle tahliye edildi.