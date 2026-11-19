İstanbul Küçükçekmece'de motosikletle bir emlakçıya gelen maskeli şüpheli, "Sipariş verdiniz mi?" diyerek iş yerine girdi. İçeride bulunan 2 kişiye 7 el ateş açan saldırgan olay yerinden kaçarken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin saldırı öncesi hareketleri ve kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece'nin Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletle emlakçıya gelen maskeli şüpheli, "Sipariş verdiniz mi?" diyerek iş yerine girdi. Şüpheli, içeride bulunan 2 kişiye 7 el ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda iş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Sağlık ekipleri ise yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ali Y. ve Harun A.'yı ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANI VE KAÇIŞI KAMERADA

Olay yeri inceleme ekipleri, iş yerinde delil incelemesi yaptı. İncelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin saldırı öncesinde çevreyi gözetlediği ve iş yerine girdiği anlar yer aldı.

Saldırganın olayın ardından hızla kaçtığı anlar ise başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.