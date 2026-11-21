Türkiye onu “aşık kiracı” olarak tanımıştı! Abdullah Güngör'ün şiirleri duvarlarda yaşamaya devam edecek

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, evinin duvarlarını şiirlerle süsleyen Abdullah Güngör ile bir araya gelerek yaşadığı sıkıntıları dinledi. Görüşmenin ardından Şiirin Evi Bahçelievler ve Her Apartmanda Bir Şiir projelerini duyuran Bahadır, Güngör'ün evinin bir bölümünün duvarlarındaki şiirlerle birlikte belediyeye ait bir sosyal tesiste aslına uygun şekilde yeniden oluşturulacağını açıkladı.