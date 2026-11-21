Türkiye onu “aşık kiracı” olarak tanımıştı! Abdullah Güngör'ün şiirleri duvarlarda yaşamaya devam edecek
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, evinin duvarlarını şiirlerle süsleyen Abdullah Güngör ile bir araya gelerek yaşadığı sıkıntıları dinledi. Görüşmenin ardından Şiirin Evi Bahçelievler ve Her Apartmanda Bir Şiir projelerini duyuran Bahadır, Güngör'ün evinin bir bölümünün duvarlarındaki şiirlerle birlikte belediyeye ait bir sosyal tesiste aslına uygun şekilde yeniden oluşturulacağını açıkladı.
Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, evinin duvarlarına yazdığı şiirlerle gündeme gelen Abdullah Güngör ile görüşerek yaşadığı sıkıntıları dinledi.
ŞİİRİN EVİ BAHÇELİEVLER'DE YENİDEN HAYAT BULACAK
Görüşmenin ardından hayata geçirilecek projeyi açıklayan Bahadır, Şiirin Evi Bahçelievler projesi kapsamında evin bir bölümünün, duvarlarında yer alan şiirlerle birlikte ilçedeki bir belediye sosyal tesisinde aslına uygun olarak yeniden oluşturulacağını belirtti. Ziyaretçilerin bu alanda hem şiirleri okuyabileceği hem de evin hikayesini öğrenebileceği ifade edildi.
HER APARTMANDA BİR ŞİİR ÇALIŞMASI İLE İSTANBUL'LA BULUŞACAK
Duvarlardaki şiirleri daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Bahadır, şu ifadeleri kullandı:
"Abdullah kardeşimizin yazdığı şiirlerin kaybolmasına gönlümüz razı olmadı. Bir evin duvarlarına sığmayan duyguları şimdi bütün İstanbul'la buluşturmak istiyoruz. Her Apartmanda Bir Şiir çalışmasıyla, isteyen apartmanların duvarlarında Abdullah'ın şiirlerine yer verilecek. Aşk ölmedi, vefa bitmedi, şiir unutulmadı. Bir evin duvarlarında başlayan bu güzel hikâye, artık Bahçelievler'de yaşamaya devam edecek."
Çalışmayla gençlerin kitap okumaya, şiir yazmaya ve duygularını yazıyla ifade etmeye teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.