Yaşadığı sıkıntılı dönemi ve duvarlara şiir yazmaya nasıl başladığını anlatan Gönen, "Sıkıntılı başladı, iş hayatımızla ilgili sıkıntılar vardı. Kentsel dönüşümden dolayı iş yerimizi kaybettik. O depresyonla o eve geçtik, dolayısıyla 1-2 ay kiramız gecikti. Ondan sonra ödeme yaptık, sonra tekrar 1-2 ay gecikme olmuştu. Ev sahibinden mühlet istedik, bize biraz zaman ver diye. Ondan sonra bir türlü düzelemedik, ödeyemedik. O sırada kız arkadaşım da hapse girmişti, aslında o da yabancı olduğu için pasaportunun süresi bitmişti. O sıkıntılı dönemde nasıl başladığını bilmiyorum. Kendiliğinde başladım, oradan devam etti. Tavana yazı yazmak çok zor, o yüzden devam edemedim. Tavanlar kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturan olayın ardından gelen tepkilere şaşırdığını belirten Gönen, " Uyurken bunlar oldu, bir uyandım herkes beni arıyor." dedi.

MAĞDURİYET İDDİALARINA YANIT: KİRA BORCUNU ÖDEYECEK Mİ?

Uyurken bir anda tanınır hale geldiğini belirten Gönen, avukatın yaptığı paylaşımın ardından gündeme gelen mağduriyet iddialarına ve ödenmeyen kira borcuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Evin kentsel dönüşüme gireceğini ve yeni bir iş yeri kurmak için çabaladığını vurgulayan Gönen, şunları söyledi:

"Haberleri görünce şaşırdım, böyle bir şey olacağını rüyamda görsem inanmazdım. İlkten avukat paylaşmış, üzüldü. O da, evi mağdur etti diye paylaştı. Mağdur değil, biz oradan çıkarken boyayıp çıkacaktık. 7-8 ay kiramız gecikti, şu an yeni bir dükkân kurmayla uğraşıyorum. Toparlayıp kirayı toplu bir şekilde vereceğim. Zaten kentsel dönüşüme girdi, üst katlar komple boşaldı. Boşalan yerlere de kiracı almıyorlar, satılık yazıyorlar. Boyayıp çıkacaktık ama kentsele gireceği için yıkılıncaya kadar oturacaktık."

EVİN HER KÖŞESİNE KONUSUNA GÖRE ŞİİRLER YAZDI

Yaşananların ardından kız arkadaşının verdiği tepkiyi ve duvarlardaki yazıları ne kadar sürede tamamladığını da anlatan Gönen, evin farklı bölümlerine o alanların konusuna uygun şiirler yazdığını söyledi. Yazıları kaleme alırken zaman zaman kendini kaptırdığını belirten Abdullah Gönen, şu ifadeleri kullandı: