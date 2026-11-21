Başakşehir'de iki hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerden birinin aracından inerek diğer sürücüye saldırdığı olay, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Yaşananlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başakşehir'deki Bahçeşehir Gölet Parkı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, dönel kavşakta karşı karşıya gelen iki hafif ticari aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada sürücülerden biri aracından inerek diğer aracın sürücüsüne saldırdı.

ÇEVREDEKİLER ARAYA GİRDİ, O ANLAR KAMERADA

Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürücünün aracından inerek diğer sürücüye saldırdığı anlar yer aldı.