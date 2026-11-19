'Romantik' kiracı ev sahibini çıldırttı! Şiir yazmadık yer bırakmamış: Sebebi taşınırken ortaya çıktı
İstanbul Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri ile ayrılık sözleri yazdığı ortaya çıktı.
Evin durumunu gördüğünde şaşkınlık yaşayan ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracıdan şikâyetçi oldu. Hukuki sürecin başlatıldığını belirten avukat Selman Altınbilek, "Her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tazmin edeceğiz." dedi.
Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairesinde yaşayan 2 yıllık kiracısından yaklaşık 9 aydır ödeme alamayan ev sahibi, tahliye davası açtı.
Yasal sürecin tamamlanmasının ardından kiracı evi tahliye ederken daireyi kontrole giden ev sahibinin avukatı, evin duvarlarına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombinin üzerine yazılar yazıldığını gördü.
Avukatın çektiği görüntüler üzerine daireye gelen ev sahibi, gördükleri karşısında şok oldu. Aşk şiirleri ve ayrılık sözlerinin yazıldığı evde oluşan zarar nedeniyle ev sahibi eski kiracısından şikâyetçi oldu.
"ZARARLARIMIZI TAZMİN EDECEĞİZ"
Ev sahibinin avukatı Selman Altınbilek, "8-9 aydır kira tahsili yapamadığımız kiracımız hakkında takip başlatmıştık. Bununla ilgili tahliye taahhütnamesini de işleme koymuştuk. 2 tahliye yolunu da kullanarak kiracımıza icra kanalıyla gittiğimizde duvarların, peteklerin, evin tüm demirbaşlarının, pencerelerin, kapıların neredeyse tamamının yazılarla dolu olduğunu gördük." dedi.