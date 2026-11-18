İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iş hanı sahibi Ferhat Yamen (40), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İş hanı sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Araca yaklaşan saldırgan, Yamen'e peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede 19 kurşun bulundu. Saldırının ardından şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi.