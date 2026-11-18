Eyüpsultan'da kırmızı ışıkta kanlı infaz! Saldırgan kulüp başkanı çıktı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iş hanı sahibi Ferhat Yamen (40), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi. İddiaya göre saldırının, taraflar arasındaki alacak anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürüldü.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iş hanı sahibi Ferhat Yamen (40), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu belirlendi.
KIRMIZI IŞIKTA BEKLERKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'a bağlı Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İş hanı sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Araca yaklaşan saldırgan, Yamen'e peş peşe ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yamen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde yapılan incelemede 19 kurşun bulundu. Saldırının ardından şüphelinin yaya olarak kaçtığı belirlendi.
SALDIRGAN ALİBEYKÖYSPOR KULÜBÜ BAŞKANI ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğunu tespit etti. İddiaya göre Ferhat Yamen ile Halil F. arasında alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin şüpheli Halil F.'yi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
FERHAT YAMEN'İN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Yamen'in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Yamen'in cenazesinin yarın öğle namazının ardından Alibeyköy Veysel Karani Camii'nden kaldırılarak Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.