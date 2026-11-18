Antalya'ya gelen yolcu uçağında bomba alarmı! 69 kişi bulunuyor
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Rusya'dan Antalya'ya sefer yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı'na iniş yapan uçak, güvenli bölgeye alındı. Uçaktaki 65 yolcu ve 4 mürettebatın tahliye edilmesinin ardından güvenlik ekipleri arama başlattı.
Rus hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye Vody'den Antalya'ya sefer yapan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu. İçerisinde 65 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu RA-89120 tescilli uçak, ihbarın ardından takibe alındı.
ANTALYA HAVALİMANI'NDA ÖNLEMLER ALINDI
Bomba ihbarı üzerine Antalya Havalimanı'nda güvenlik önlemleri alındı. Uçak için 5 numaralı apronda güvenli park yeri tahsis edildi. Havalimanının 2'nci pistine iniş yapan uçak, güvenli bölgeye çekildi.
69 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ! UÇAKTA ARAMA BAŞLATILDI
Uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından güvenlik ekipleri, bomba ihbarı yapılan uçakta arama başlattı.