Konya’da otomobil 5 metreden menfeze uçtu! Kazada 3 kişi hayatını kaybetti
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düştü. Ters dönen araçta bulunan sürücü A.S.B. ile A.Ö. ve A.O.A. yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri parmak izi çalışmasıyla belirlendi.
Konya'da kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Ters dönen araçta bulunan sürücü A.S.B. ile yolcular A.Ö. ve A.O.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. A.S.B. yönetimindeki 42 AYZ 503 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşen araç ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü A.S.B. ile araçta bulunan A.Ö. ve A.O.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
KİMLİKLERİ PARMAK İZİYLE BELİRLENDİ
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 3 kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan parmak izi çalışmasının ardından hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.
Üç kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Sarayönü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.