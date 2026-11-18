Konya'da kontrolden çıkan otomobilin yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Ters dönen araçta bulunan sürücü A.S.B. ile yolcular A.Ö. ve A.O.A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar kara yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. A.S.B. yönetimindeki 42 AYZ 503 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten menfezin önüne düşen araç ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilin sürücüsü A.S.B. ile araçta bulunan A.Ö. ve A.O.A.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.