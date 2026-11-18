Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Pelin Pınar 8'inci kattaki evinin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Devam eden soruşturma kapsamında Dr. Pelin'in son anlarına ATV Haber'den Özlem Aktay, son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde erkek arkadaşıyla oturduğu apartmana giriş yaptığı ve asansöre doğru yürüdükleri gözüküyor. Aralarında herhangi bir konuşma olmadığı ve birlikte asansöre bindikleri anlar Dr. Pelin Pınar'ın son görüntüleri oldu.

Olay sırasında evde bulunan ve polis ekiplerinin görüştüğü erkek arkadaşı Nebi Ö. (28), tuvalette olduğunu ve bir bağırma sesi duyduğunu belirtti. Nasıl düştüğünü bilmediğini, Pelin Pınar'ın olaydan 4-5 gün önce düşük yaptığını ve sonrasında psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.

İŞTE OLAY ÖNCESİ VE SONRASI YAŞANANLAR

Erkek arkadaşı Nebi Ö. İfadesinin detaylarında olay gününü ve sonrasını da anlattı. "Olay günü Kuyumcukent'e gerekli şeyleri almak için gezmeye gittik çünkü ayın 21'inde nişanımız vardı. Buradan altın ve kolye aldık. Eve geldiğimde ben kendi halimde takılıyordum, Pelin de kendi odasında takılıyordu. Daha sonra Pelin salona geldiğinde alkol içmeye başladı. 23.40 sıralarında oyunu kapatarak 'Uyuyalım' dedim. Pelin yanıma gelerek bebeği düşürmesinden dolayı çok kötü olduğunu anlattı ve ağlamaya başladı. Ben de kendisini teselli etmeye çalıştım. Kendisini teselli ettim."

"GÜM DİYE SES GELDİ HEMEN AŞAĞI İNDİM" Nebi Ö. İfadesine şöyle devam etti:



"Ben lavaboya gideceğimi söyledim. Lavaboya gidip klozetin kapağını açıp oturduğum esnada dışarıdan güm diye bir ses geldi ve ardından çığlık sesi geldi. Ben de hemen tuvaletten çıkıp balkona baktım. Aşağıya baktığımda yerde yatan karanlık cesedi gördüm. Gece vakti olduğu için yukarıdan tam olarak seçemedim. Pelin olduğunu anladım. Ardından hemen aşağıya indim. Aşağıya inmeden önce merdivenlerden indiğim esnada 112 ve site güvenliğini aradım, evin adresini tarif ettim. Daha sonra ambulans geldi. Olay yerine ekip gelip inceleme yaptılar.

SEVGİLİSİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan 28 yaşındaki Nebi Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi daha önce ortaya çıkan Nebi Ö., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı. Pelin Pınar'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.