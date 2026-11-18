Sivas'ta yaşayan 48 yaşındaki Fatma Erdoğmuş, uzun yıllar boyunca öksürük ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle astım tedavisi gördü. Ancak uygulanan tedavilere rağmen şikayetleri geçmeyince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Polikliniğine başvurdu.

Özbey ve ekibi, bronşa yerleşen yabancı cismi başarılı bir müdahaleyle çıkardı.

Bunun üzerine cerrahi müdahale planlandı. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey ve ekibi, ameliyat öncesinde hastaya rijit bronkoskopi uyguladı. ŞAŞKINA ÇEVİREN SONUÇ: BRONŞUN DERİNLİKLERİNDEN YABANCI CİSİM ÇIKTI Hava yolunun ayrıntılı olarak incelendiği işlem sırasında, lezyon görünümünün derininde yabancı bir cisim bulunduğu belirlendi.

DOKTORLAR AKCİĞER KANSERİNDEN ŞÜPHELENDİ Daha önce iki kez bronkoskopi uygulanmasına rağmen kesin tanı konulamayan hastada, mevcut bulgular akciğer kanseri ihtimalini gündeme getirdi.

Kanser şüphesiyle incelenince gerçek ortaya çıktı | Fotoğraf: AA

Müdahalenin ardından hastanın uzun süredir devam eden öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinde belirgin gerileme görüldü.

"AKCİĞER KANSERİ OLMADIĞI KESİNLEŞTİ"

Başarılı bir müdahale gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Özbey, hastanın hava yolunda derin bir bölgeye yerleşmiş, oldukça sert ve uzun süredir orada bulunduğu tahmin edilen yabancı bir cisim tespit ettiklerini anlattı.

Özbey, "Çıkarılması çok kolay olmadı ama çıkardık. Cismi çıkardıktan sonra hastamızın nefes darlığı ve öksürük biraz gerilemiş oldu. Hastamız akciğer kanseri olabilir mi diye tetkiklerinden yola çıkarak bu sonuca ulaştık. Akciğer kanseri de olmadığı kesinleşti. Hastamız da rahatladı, biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

"GECE GÜNDÜZ GEÇMEYEN ÖKSÜRÜĞÜM VARDI"

Fatma Erdoğmuş ise gece gündüz devam eden öksürük nedeniyle uzun süredir sıkıntı yaşadığını ve bugüne kadar uygulanan tedavilerden sonuç alamadığını belirtti.

Operasyonun ardından rahatladığını söyleyen Erdoğmuş, kendisini tedavi eden doktorlara teşekkür etti.