Samsun'un Çarşamba ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Cezaevinden 2 ay önce çıktığı öğrenilen 38 yaşındaki Nurettin Gürgün, birlikte yaşadığı 71 yaşındaki annesi İftadiye Gürgün'ü evlerinde darbederek ağır yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANNESİNİ EVDE DARBEDEREK ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çarşamba ilçesine bağlı Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Gürgün (38), birlikte yaşadığı annesi İftadiye Gürgün'ü (71) evlerinde darbetti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İftadiye Gürgün, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.